対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦　七海の彩旗』にて漫画家『川原正敏』とのコラボイベントを本日より開始！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄)は、現在稼働中のアミューズメント施設向け対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦 七海の彩旗（以下、英傑大戦）』において、漫画家 川原正敏先生の作品とのコラボイベントを、本日2025年10月22日（水）より開始したことをお知らせいたします。

『英傑大戦』は、実物のカードを操作してプレイする対戦型カードアクションゲームです。アーケードゲームの歴史を創ってきた歴代シリーズ『三国志大戦』、『戦国大戦』に登場した「三国志」「戦国」をはじめ、「江戸・幕末」「平安」「春秋戦国」「中世」の各時代の武将たちが登場。

7月より稼働開始した「Ver.3.0.0」では、ブリテンの王「アーサー王」や聖女「ジャンヌ・ダルク」をはじめとした欧州列国の英傑が参戦し、まさに大戦シリーズの集大成といえる最新作です。

今回のコラボイベントでは、本コラボのための新規描き下ろしイラストを使用した「SR劉備」、漫画『修羅の刻』より「SR陸奥辰巳」、漫画『龍帥の翼』より「SR張良」が登場。

『英傑大戦』の武将たちと同じ戦場で戦いを繰り広げます。

英傑大戦×『川原正敏作品』コラボプロモーションムービー

https://www.youtube.com/watch?v=o6Jg8iZIV6k

■「英傑大戦×『川原正敏作品』コラボ大戦スタンプキャンペーン」概要

キャンペーン期間中はプレイするたびにスタンプが押されます。獲得したスタンプの数に応じて、コラボ武将や消費アイテムをプレゼント。この機会をお見逃しなく！

キャンペーン詳細

開催期間：2025年10月22日（水） 7:00～2025年11月18日（火） 27:59

獲得可能コラボ武将：SR劉備、SR陸奥辰巳、SR張良

キャンペーン詳細：https://info-eiketsu-taisen.sega.jp/archives/6113

※告知等ではわかりやすさのため、翌日AM3:59を27:59と表記しております。

※キャンペーンの概要、報酬は『英傑大戦』公式サイトにて公開いたします。

※獲得した武将をカードとして印刷する場合はサテライトにてゲームプレイし、「カード印刷」より印刷を行う必要があります。

■漫画『修羅の刻』とは？

歴史の陰に「陸奥」がいる――。

最強の武芸者・宮本武蔵、天才剣士・沖田総司、鬼の副長・土方歳三、麒麟児・西郷四郎……最強の男たちと交差する陸奥圓明流を継ぐ者たちの物語――！

公式サイト

https://www.kodansha.co.jp/titles/1000000090

権利表記

(C)川原正敏／講談社

■漫画『龍帥の翼 史記・留侯世家異伝』とは？

刻は紀元前、秦の始皇帝により中国大陸が統一される。「皇帝」を称する男の力は、大陸全土に及んでいた。その大陸を東に‥東夷と呼ばれる蛮地に向かう男がいた。名を張良、字を子房‥後に軍師として知られる男の物語が始まる――。

公式サイト

https://gmaga.co/c/ryuusuinotsubasa/

権利表記

(C)川原正敏／講談社

【製品仕様】

名 称：英傑大戦 七海の彩旗

ジャンル：対戦型カードアクションゲーム

稼 働 日：好評稼働中

プレイ人数：1人

権利表記：(C)SEGA

公式サイト：

https://www.eiketsu-taisen.com/

公式X（旧Twitter）アカウント：

@ eiketsu_taisen

大戦シリーズ広報X（旧Twitter）アカウント：

@taisen_ko_ho