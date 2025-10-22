【無料セミナー】フェムテックの『現在地』と『これから』を紐解く！大広フェムテック・フェムケアラボ×矢野経済研究所 共同ウェビナー２０２５年１１月２１日（金）１６：００～開催

株式会社大広

株式会社大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）の大広フェムテック・フェムケアラボと株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役社長：水越孝、以下「矢野経済研究所」）は、共同で「フェムテックの『現在地』と『これから』を紐解く！」セミナーを開催いたします。



▼お申し込みはこちら▼

【 https://cocamp.daiko.co.jp/webinar/20251121-femtech-market-form 】

「フェムテック」が新語・流行語大賞にノミネートされてから4年。生理・妊娠・更年期といった女性の心身に寄り添う製品やサービスは、ブームを超えて様々な商品・サービス・制度が広がりつつあります。

その一方で、「一部の層にとどまっている」といった意見もあり、これからさらなる社会浸透のために何が必要か、活発な議論が必要な状況です。



そこで、本セミナーでは、矢野経済研究所による最新の市場レビューと、大広フェムテック・フェムケアラボの独自生活者調査をもとに、フェムテック・フェムケアの“現在地”を立体的に整理し、お伝えします。そして、生活者のリアルな声や利用実態を踏まえながら、これから社会にどう定着し、新たな価値を生み出していくのかを議論いたします。



基礎的な理解を深めたい方から、次の一手を探る企業担当者まで、幅広く学べる内容ですので、ぜひご参加ください。



【ご参加いただきたい方】

・フェムテック・フェムケアに関心がある方や、実務で関わっておられる方

・女性向けの商品サービスがある企業とご担当者

・健康経営や女性活躍の推進を考えておられる人事・労務ご担当者

・女性の健康課題に関する情報発信を検討・発信するメディア関係者



【セミナー概要】

■セミナータイトル： フェムテックの『現在地』と『これから』を紐解く！

■開催場所：（株）大広 東京本社 6Fラウンジ 東京都港区芝2-14-5

■開催日時: 2025年11月21日（金）16:00～17:00（開場15:30）

■開催形式：現地参加／オンライン視聴のハイブリッド開催

■参加方法: 事前登録制■参加費： 無料

■応募締め切り： 2025年11月19日(水)23時59分

・応募者多数の場合は、抽選とさせていただくことがございます。

・プログラム内容は、一部変更になる場合がございます。

▼お申し込みはこちら▼

【https://cocamp.daiko.co.jp/webinar/20251121-femtech-market-form 】

【プログラム（予定）】

◆開会挨拶

◆「フェムケア・フェムテック市場調査」の共有（矢野経済研究所より）

◆「生活者調査2025」のご紹介（大広フェムテック・フェムケアラボより）

◆パネルディスカッション

◆閉会挨拶

◆名刺交換・意見交換タイム（リアル参加者のみ）



【登壇者】

清水 由起

（株）矢野経済研究所 コンシューマーマーケティングユニット ブランディング＆イノベーションサービスグループ 部長／主席研究員



2001年矢野経済研究所に入社。ジュエリー、アパレル、ギフト分野を中心に消費財分野、複合商業施設などのマーケティングを担当。2020年に現職に就任。2021年より自主企画調査資料「フェムケア＆フェムテックマーケット（消費財・サービス）」を統括。また、性差の分析による発見から創出するイノベーションである「ジェンダード・イノベーション」を巡る企業活動の調査研究に従事している。

伊東 万純

（株）矢野経済研究所 コンシューマーマーケティングユニット ブランディング＆イノベーションサービスグループ 研究員



2021年11月(株)矢野経済研究所に入社。コンシューマー・マーケティングユニットにて、各種アンケート調査、ヒアリング調査、新規研究テーマの立ち上げに取り組む。2022年より「フェムケア＆フェムテックマーケット（消費財・サービス）」を担当し、数多くの取材活動を通して、女性を中心とした健康課題に対するソリューションへの知見を有する。海外経験を活かし、グローバル市場も研究対象としている。

大谷 拓

大広フェムテック・フェムケアラボ 共同起案者 兼 マーケティングディレクター

2013年株式会社大広に入社。マーケティングディレクターとしてヘルスケア・ビューティ・飲料業界を中心に各種戦略立案を手掛ける。2020年に大広フェムテック・フェムケアラボを共同起案。性別の垣根を越えて「生きやすい社会」の実現を目指し、サステナブルなマーケティング戦略の設計・実行支援を行う。2023年ACC マーケティング・エフェクティブネス部門 ブロンズ 。WELLBEING AWARDS 2025一次審査委員。

佐飛 実弥

大広フェムテック・フェムケアラボ マーケティングプランナー

2022年に株式会社大広に入社。ダイレクト企業・ブランドを中心に営業職兼マーケティングプランナーとしてコミュニケーション～事業戦略の構築などを担う。その後マーケティングプランナーに専任し、幅広い業界・業種のマーケティングコミュニケーションを経験。2024年に「大広フェムテック・フェムケアラボ」にジョイン。