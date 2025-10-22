KRAFTON、G-STAR2025で『パルワールドモバイル』を初公開！

KRAFTON JAPAN株式会社

(株)KRAFTON(代表取締役 キム・チャンハン)は、11月13日(木)から16日(日)まで韓国・釜山のBEXCOで開催されるゲームイベント「G-STAR2025」に9年連続で出展いたします。

「G-STAR2025」のKRAFTONブースでは、開発中の新作『Palworld Mobile(パルワールドモバイル)』を初披露いたします。本作は、株式会社ポケットペアが開発した世界的人気タイトル「パルワールド」のモバイル展開におけるIPライセンス許諾をKRAFTONが受け、クリエイティブスタジオ「PUBG STUDIOS」が開発を担当しております。



『Palworld Mobile(パルワールドモバイル)』では、”パル”の収集と育成、オープンワールドでのサバイバル、建築といった原作の主要要素を継承しつつ、モバイル環境に最適化された直感的な操作性を実現。さらに、多彩なスキルを活かした戦略的なバトルにより、新しいプレイ体験を提供します。



■「Palworld / パルワールド」について

原作「Palworld/ パルワールド」は、ポケットペアが開発したオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

広大な世界で150種以上の不思議な生き物"パル"を集め、戦闘や建設、農業、工場での労働など、多彩なプレイスタイルを楽しむことができます。2024年1月にSteamで早期アクセス配信を開始して以来、全世界で累計プレイヤー数3,200万人を突破し、世界的な大ヒットを記録しています。

■G-STAR2025：KRAFTONブースの見どころ

KRAFTONブースでは、『Palworld Mobile(パルワールドモバイル)』の試遊体験や、ミニゲーム、特別イベントを体験することができます。また、過去の出展で好評を博した”PUBG: BATTLEGROUNDS IP”をテーマにした没入型ファンスペース「CAFE PUBG」が復活し、インタラクティブなイベントやアクティビティ体験を楽しむことができます。

KRAFTONブースは、BEXCOのエキシビションセンター1の BTC ホールに出展します。

出展タイトルやブースのデザイン、イベントプログラム等の詳細につきましては後日発表いたします。

■KRAFTON,Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、楽しくユニークな体験を提供する魅力的なゲームを発掘し、パブリッシングすることに取り組んでいます。2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「VECTOR NORTH」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」等世界的に有名な開発者が所属しています。各スタジオは、常に新しいことに挑戦し新技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンの心をつかむためにプラットフォームとサービスを拡大しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『The Callisto Protocol』、『NEW STATE MOBILE』、『Moonbreaker』、『TERA』、『inZOI』、『Dinkum』等一流のエンターテインメントコンテンツを運営しています。世界中に情熱的で意欲的なチームを擁するKRAFTONは、世界クラスの能力を有するテクノロジー先進企業で、マルチメディアエンターテインメントとディープラーニングを含むビジネスの視野を拡大することに取り組んでいます。

詳細は https://krafton-jp.com/3EPy5Ap をご覧ください。

(C) 2025 KRAFTON, INC