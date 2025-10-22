DSDS株式会社、代表取締役を交代し、Velant株式会社へ

Velant株式会社

お客様の経営・事業を推進するDSDS株式会社（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）は、2025年10月19日に社名を「Velant株式会社」へ変更し、代表取締役の交代を行いましたことをお知らせします。前代表の土屋 敬悟は取締役副社長CFOとなり、新たに亀田 真央が代表取締役社長CEOに就任しました。

社名・経営体制変更の背景

会社設立（2023年8月）より1年8ヶ月が経過し、今後の事業成長を見据え、2025年5月にCEOに就任していた亀田 真央は、新規事業開拓・組織開発・ブランディングを力強く率い、これまで当社の成長に携わってきた経験と、事業推進への知見を活かし、土屋より本格的に経営を引き継ぎ、さらなる事業拡大に向けて尽力します。

また、社長交代に伴い、お客様および当社にとっての価値を再認識し、高めていくために、商号の変更を行う運びとなりました。

Velantとは、Vela - ラテン語で船の帆、未来を指し示す存在、希望のあるイメージ、星座

Elegant - 優雅な、気品の高い、手際のよい を掛け合わせた造語です。

当社がpro-CXOとして、お客様の未来を先導する船頭となり、北極星のように方向性を指し示す存在となること、また、エレガントというのは一見優雅なイメージですが、影ではビジネスに愚直に向き合い、地道な努力を重ねながらも、お客様には決して見せないプロフェッショナルさを意味しています。



この度の社名変更は、当社の第二の創業です。これまで培ってきた信頼と実績を礎に、社員一同新たな気持ちで、皆様のご期待にお応えできるよう一層の努力を重ねてまいる所存でございます。今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。

代表取締役略歴

慶應義塾大学卒業後、三菱UFJ信託銀行に入社。デロイトトーマツコンサルティング、YCP Holdings等国内および香港にて経営コンサルティング業務に従事したのち、エッグフォワード株式会社の営業責任者や人材関連スタートアップ創業メンバーとして勤務後、2024年2月よりDSDS株式会社(現Velant株式会社)に取締役として参画。2025年5月にCEOに就任。

【会社概要】

新社名：Velant株式会社

社名変更日：2025年10月19日

事業内容：お客様の経営・事業を支援する業務

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-20-6プレファス恵比寿南4階

代表取締役社長 CEO :亀田 真央