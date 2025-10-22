10月以降もクルーズ客船が和歌山市に続々と寄港します！

和歌山市

　１０月以降も、世界的にも人気のあるクルーズ客船が、和歌山港西浜第5・第3岸壁（和歌山下津港）に続々と寄港します。


　寄港当日には、外国人観光客を含む乗船客が市内を訪れ、飲食や買い物を楽しまれます。和歌山市全体でおもてなしをし、市内の飲食店や商店、交通事業者などの活性化につながる良い機会となればと思います。


　また、一部寄港日において、岸壁からクルーズ客船をご覧いただけます。迫力あるクルーズ客船を間近に体感できる貴重な機会ですので、ぜひ一緒にお見送りしましょう。


１　寄港日時（令和７年度 １０月以降の寄港予定）




※天候の影響などにより、寄港が中止となる場合があります。


※中止の場合は和歌山市HP、観光課SNSでお知らせします。


２　寄港場所


和歌山港西浜第5 ・第3岸壁（和歌山下津港）


３　おもてなし


⑴ 入出港時のイベント【岸壁】（一部寄港日）


⑵ 和歌山名産品の販売【岸壁】


⑶ ボランティアによる観光案内【岸壁】


⑷ 和歌山市語り部クラブによる無料ガイド【和歌山城】


４　一般観覧について


　駐車台数：約150台（一般車両進入口からお進み下さい。）駐車場から岸壁までは徒歩となります。非常に多くのバス、タクシーが通行し、危険ですので、歩行者通路を通行の上、安全には十分ご注意ください。


※船内には入れません。船外からの観覧になります。




５　参考



シーボーン・クエスト
シーボーン・クエスト

総トン数：32,477トン


全　　長：198ｍ


乗客定員：458人


乗組員数：330人　　　　　　　　　　　　　　


（コース）横浜、函館、秋田、敦賀、境港、


　　　　　釜山(韓国)、高知、和歌山、神戸






ダイヤモンド・プリンセス
ダイヤモンド・プリンセス

総トン数：115,906トン


全　　長：290ｍ


乗客定員：2,706人


乗組員数：1,100人


（コース）横浜、秋田、新潟、金沢、境港、釜山


　　　　　(韓国)、長崎、鹿児島、高知、神戸、


　　　　　和歌山、御前崎、横浜






MITSUI OCEAN FUJI
MITSUI OCEAN FUJI

総トン数：32,477トン


全　　長：198ｍ


乗客定員：458人


乗組員数：330人


（コース）横浜、釜山(韓国)、松山、


　　　　　和歌山、東京






バイキング・エデン
バイキング・エデン

総トン数：47,842トン


全　　長：228ｍ


乗客定員：930人


乗組員数：450人


（コース）神戸、高知、別府、釜山(韓国)、


　　　　　八代、西之島、和歌山、名古屋、横浜






飛鳥III
飛鳥III

総トン数：52,200トン


全　　長：230ｍ


乗客定員：740人


乗組員数：470人　　　　　　　　　　　　　　　　　


（コース）横浜、小豆島、和歌山、横浜