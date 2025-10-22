10月以降もクルーズ客船が和歌山市に続々と寄港します！
１０月以降も、世界的にも人気のあるクルーズ客船が、和歌山港西浜第5・第3岸壁（和歌山下津港）に続々と寄港します。
寄港当日には、外国人観光客を含む乗船客が市内を訪れ、飲食や買い物を楽しまれます。和歌山市全体でおもてなしをし、市内の飲食店や商店、交通事業者などの活性化につながる良い機会となればと思います。
また、一部寄港日において、岸壁からクルーズ客船をご覧いただけます。迫力あるクルーズ客船を間近に体感できる貴重な機会ですので、ぜひ一緒にお見送りしましょう。
１ 寄港日時（令和７年度 １０月以降の寄港予定）
※天候の影響などにより、寄港が中止となる場合があります。
※中止の場合は和歌山市HP、観光課SNSでお知らせします。
２ 寄港場所
和歌山港西浜第5 ・第3岸壁（和歌山下津港）
３ おもてなし
⑴ 入出港時のイベント【岸壁】（一部寄港日）
⑵ 和歌山名産品の販売【岸壁】
⑶ ボランティアによる観光案内【岸壁】
⑷ 和歌山市語り部クラブによる無料ガイド【和歌山城】
４ 一般観覧について
駐車台数：約150台（一般車両進入口からお進み下さい。）駐車場から岸壁までは徒歩となります。非常に多くのバス、タクシーが通行し、危険ですので、歩行者通路を通行の上、安全には十分ご注意ください。
※船内には入れません。船外からの観覧になります。
５ 参考
シーボーン・クエスト
シーボーン・クエスト
総トン数：32,477トン
全 長：198ｍ
乗客定員：458人
乗組員数：330人
（コース）横浜、函館、秋田、敦賀、境港、
釜山(韓国)、高知、和歌山、神戸
ダイヤモンド・プリンセス
ダイヤモンド・プリンセス
総トン数：115,906トン
全 長：290ｍ
乗客定員：2,706人
乗組員数：1,100人
（コース）横浜、秋田、新潟、金沢、境港、釜山
(韓国)、長崎、鹿児島、高知、神戸、
和歌山、御前崎、横浜
MITSUI OCEAN FUJI
MITSUI OCEAN FUJI
総トン数：32,477トン
全 長：198ｍ
乗客定員：458人
乗組員数：330人
（コース）横浜、釜山(韓国)、松山、
和歌山、東京
バイキング・エデン
バイキング・エデン
総トン数：47,842トン
全 長：228ｍ
乗客定員：930人
乗組員数：450人
（コース）神戸、高知、別府、釜山(韓国)、
八代、西之島、和歌山、名古屋、横浜
飛鳥III
飛鳥III
総トン数：52,200トン
全 長：230ｍ
乗客定員：740人
乗組員数：470人
（コース）横浜、小豆島、和歌山、横浜