Cath Kidston Holiday 2025が11月20日(木)にスタート！表参道店のスペシャルデコレーションやノベルティ配布！″お友達系YouTuber″ sowaさんとのコラボアイテムも発売

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之） が手がける、英国発のライフスタイルブランドCath Kidston（キャス キッドソン）は、11月20日(木)より全国の直営店舗にてCath Kidston Holiday 2025をスタート。期間中のみの店内装飾や、ノベルティをご用意いたします。また、"お友達系YouTuber" sowaさんとコラボレートした洋服や小物などを11月22日 (土)より表参道店で先行発売、12月1日(月)より全国の直営店と公式オンラインストア(https://cathkidston.jp/)にて発売いたします。

11月20日(木)から12月25日(木)は全国の直営店でホリデー限定の店内装飾を実施いたします。

装飾を手掛けるのは、映像、フード、プロダクト、ファッション誌のディレクションなど、幅広い分野で活動中のアートディレクター/アーティスト矢島沙夜子氏。ファンタジックで物語性のある作風が特徴です。見どころは、路面店であるCath Kidston 表参道店。エントランスから店内奥まで至る所にCath Kidstonのホームパーティーをイメージして、ギフトボックスでいっぱいの楽しいデコレーションが施されます。また特別にCath Kidstonのアートをふんだんに使用した、まるでおもちゃ箱のような大型のアドベントカレンダーも登場。クリスマス気分を盛り上げる、Cath Kidstonならではの華やかで楽しい気分を運ぶ店内装飾をご覧ください。

また、ホリデー期間中は購入者ノベルティをご用意。どんなノベルティになるかは毎週のお楽しみ！

各週のノベルティは表参道店に飾られた大きなアドベントカレンダーとCath Kidstonの公式インスタグラムアカウント(@cathkidston.jp)にて週ごとに発表いたします。さらに、ギフトにもぴったりの、ホリデー限定のショッパーをご用意いたします。

さらに、11月22日(土)よりファッションアイコンとして親しまれているsowaさんとのコラボレーションアイテムを、Cath Kidston表参道店で先行販売、12月1日(月)より全国のCath Kidston直営店と公式オンラインストアにて発売いたします。 Cath Kidstonの世界観の中にsowaさんらしさが散りばめられたワンピースやフーディ、イヤーマフラーなど5つのアイテムに加え、読書が大好きなsowaさんにちなみ、10,000円(税込)以上お買い上げのお客様にバッグと同生地のブックカバーをプレゼント。※数量限定、なくなり次第終了

Cath Kidston × sowa 商品詳細

11月22(土)発売 Cath Kidston 表参道店

12月1日(月)発売 Cath Kidston直営店 / 公式オンラインストア(https://cathkidston.jp/)

♢CK × sowa シャツドッキングワンピース Brown Size:S/M 各16,500円(税込)

♢CK × sowa レースリボンフーディー Brown Size:Free 14,300円(税込)

♢CK × sowa ギャザーフレアトップス Ivory Size:Free 13,200円(税込)

♢CK × sowa イヤーマフラー Gingham Floral Red/Blue 7,700円(税込)

♢CK × sowa マチ付きバッグ 6,600円(税込)

※10,000円(税込)以上のお買い上げでブックカバーをプレゼント！

シャツドッキングワンピース

sowaさんが選出したCath Kidstonのアーカイブのアートをプリント、ヴィンテージ感のあるアートに、ブルーのアクセントを効かせた、おしゃれ心をくすぐるデザインです。タイト過ぎないシルエットが綺麗なミニワンピースはスタイルアップ効果抜群。1枚ではもちろん、インナーにタートルネックのニットをレイヤードしたりと、着こなしを楽しんでいただけます。

レースリボンフーディー

sowaさんのこだわりが随所にちりばめられたレースリボンフーディー。1番のこだわりは何種類ものレースを組み合わせ、パッチワークのように作られた胸元のリボン。左右でアシンメトリーにデザインし存在感たっぷりに仕上げました。ゆったりとしたサイズ感でありつつショート丈なので、様々なボトムスと相性良くお召しいただけます。

ギャザーフレアトップス

Cath Kidstonのアーカイブから、sowaさんが選出したアートをロングスリーブTシャツにプリント。レースのリボンが結ばれた小さな花束が優しい印象です。胸元のギャザーがフェミニンな印象をつくり、ゆったりとしたサイズ感は程よくカジュアルなので、デイリーに着用したい一着。裾のコットンレースがおしゃれ心をくすぐります。

イヤーマフラー

キュンとするほど可愛いが詰まった、スタイリングの主役になってくれるポップなカラーのイヤーマフラー。アーカイブのアートからsowaさんが選出したアートをベースに、本アイテムのために特別にアレンジを加えました。ふわふわもちもちとした起毛感のあるニットは見た目にも暖かく、優しく包み込んでくれるような付け心地です。ローズの部分にはさりげなくロゴを刺繍し、細部にもこだわりました。顔まわりを華やかに演出してくれる、この冬絶対にゲットしたいアイテムです。

マチ付きバッグ

Cath Kidstonのアーカイブのアートから、sowaさん自ら選出したアートをプリントしたマチ付きバッグ。Cath Kidstonを象徴するアイテムである、コットンにPVCコーティングを施したスモールブックバッグを、サイズを少しだけ大きくし、内側に文庫本が入るサイズのポケットをつけています。読書が大好きなsowaさんこだわりのデザインです。

Cath Kidston × sowaのコラボアイテムを10,000円(税込)以上のお買い上げでブックカバーをプレゼント！

コラボレーションのバッグと同じ生地で作ったブックカバー。内側にはしおりをしまうポケット付きです。

■sowa

YouTuber / モデル

1999年2月19日生まれ。

和歌山県出身。ポジティブなマインドと個性を生かしたファッションで、たくさんの方に愛される"お友達系YouTuber"。様々なファッションブランドとのタイアップなどで話題を集める。

■矢島沙夜子 Sayoko Yajima

東京出身。アートディレクター/ アーティスト。和洋菓子店「小楽園」店主。ファンタ

ジックで物語性のある作風が特徴で、映像、グラフィック、フード、プロダクト、広告、

ファッション誌のディレクションなど、幅広い分野で活動中。2023年に代々木上原に桃源

郷の土産物屋をイメージした和洋菓子店「小楽園TEA SALON & BOUTIQUE」をオープン。古

いお伽話のような世界観で、日本の山々を手のひらサイズにしたチョコレート「山菓子」

など、和洋折衷の一風変わった空想的なお菓子を作っている。雑誌装苑にて日本の民芸品

に新たな価値を与える「矢島沙夜子のあたらしい日本民藝手帖」も連載中。

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

【店舗情報】

Cath Kidston 表参道店 11:00 ~ 20:00 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目9-3

Cath Kidston 京都ポルタ店 10:00 ~ 20:00 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 B2F

Cath Kidston ルクア大阪店 10:30 ~ 20:30 〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3ルクア大阪ルクア8F

Cath Kidston 天神地下街店 10:00 ~ 20:00 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目天神地下街東2番街303号

2025年10月24日(金)オープン!

Cath Kidston 西銀座店 11:00 ~ 20:00 〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 NISHIGINZA 1F

2025年10月31日(金)オープン!

Cath Kidston コクーンシティ さいたま新都心店 10:00 ~ 21:00 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2階