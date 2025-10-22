11/4 オンラインセミナー　一橋ビジネススクール・楠木建特任教授が登壇！ 　本質を見抜くリーダーの思考『逆・タイムマシン経営論』とは？（参加費無料）

株式会社Goldratt Japan

Goldratt Japanは2025年11月4日、弊社主催で開催している無料セミナー「TOCクラブ」において、「本質を見抜くリーダーの思考『逆・タイムマシン経営論』」と題した講演をオンラインで配信します。

一橋ビジネススクールの楠木建・特任教授が、技術革新への対応など過去の経営判断を振り返り、今の経営に生かす「逆・タイムマシン経営(https://amzn.to/4qgRT2l)」を解説します。

「DX、生成AI、ジョブ型雇用などのバズワードやビジネストレンドには“バイアスの罠”が潜んでいる」「真の洞察は、未来ではなく“近過去”からこそ得られる」――。多くの人が最新のトレンドを追いかけることに躍起になる中、こう指摘するのは一橋ビジネススクールにおいてPDS寄付講座・競争戦略 特任教授を務める楠木建先生です。

楠木先生が2020年10月に上梓した『逆・タイムマシン経営論 近過去の歴史に学ぶ経営知』は情報が氾濫し、新たなビジネスモデルやテクノロジーが生まれ続ける現代において、いかにノイズを排除して本質を見極めるべきかを楽しく、わかりやすく議論した一冊です。

楠木先生のご講演は、インサイトに富む内容に加え、相手の理解を深めるクスっと笑える絶妙な語り口で大人気です。ぜひお誘い合わせの上、ご参加ください。

本講演はリアルタイム視聴のみの提供となります。事後の見逃し配信のない、この場限りの機会になりますので、ぜひお時間を確保の上ご参加ください。

■開催要項

◆一橋ビジネススクール 楠木建特任教授、登壇！

本質を見抜くリーダーの思考『逆・タイムマシン経営論』

日 時：2025年11月4日（火）18:30～20:00 (18:15から接続開始)

定 員：1000名

開催方法：オンラインツール「zoom」でライブ配信します

■お申し込み方法

ご参加いただく際は、事前のご登録をお願いします（無料）。下記のウェブサイトから、参加申し込みを行ってください。

URL： https://jp.goldrattgroup.jp/a/15405G43995B259/829

※申し込み完了メールが届かない場合は、別フォルダーに振り分けられている可能性がありま

すので「info@tocclub.net」からのメールは受信できるように設定ください。

※参加方法については、前日と当日にお申込みのメール宛てにご案内致します。

■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレイクスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL： https://www.goldratt.co.jp/

■TOCクラブについて

TOCクラブは、全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」に関連する最新情報・事例を発信することを目的として月に1～2回、平日の夕方に開催している無料セミナーです（オンライン/リアル）。企業のマネジメント層を中心に行政関係者や教育関係者など、さまざまな分野の方々に参加いただいています。世の中を良くしようという志のある方であれば、誰でも無料で参加いただけますので、ご興味のある方は以下のウェブサイトよりお申し込みください。

URL： https://www.tocclub.net/