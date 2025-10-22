一歩目を、あなたと。TAKE ACTION Month！で「病気のない世界を作る」ペットボトルキャップ回収を実施

コスモヘルス株式会社

2025年10月4日（土）、ベスト電器スタジアムで行われた明治安田J1リーグ第33節「アビスパ福岡 vs 横浜FC」

この日は、アビスパ福岡が行うシャレン！プロジェクト「FUKUOKA TAKE ACTION！」を参加者とともに考え、アクションを起こす一歩目を一緒に踏み出す大型イベント「TAKE ACTION Month！」がホームゲームにあわせて行われ、特別な一日となりました。

地域の皆さまとともに行動を起こすこのイベントでは、多彩な体験型プログラムが展開されました。

コスモヘルス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小塚崇史）は、クラブのシャレンパートナーとして「病気のない世界を作る」と題したペットボトルキャップ回収を実施しました。

コスモヘルスは「病気のない社会を作る」を企業ビジョンに掲げています。

このビジョンのもと、アビスパ福岡との取り組みの中で、コスモヘルスらしくファン・サポーター、ステークホルダーの皆さまと一歩目をともに踏み出したいという思いのもと、”病気のない世界を作る”と題したペットボトルキャップ回収を行いました。

イベント日を併せた全3回のホームゲームでの回収と、シャレンパートナーの企業のオフィスやアビスパ福岡本社、クラブハウス、アカデミー寮での回収を行っております。

回収専用の容器SEVENGOALS 1台で約2,800個のペットボトルキャップを回収することができ、これはポリオワクチン約3人分に相当します。

この取り組みで、ファン・サポーター、地域の皆さま、そして私たちに関わるすべてのステークホルダーがアビスパ福岡をハブとしてつながり、合計10,000人分のワクチン支援を目指しております。

スタジアムでキャップを1つ入れるという小さな行動が、世界の子どもたちの未来を支える大きな一歩になります。

一人ひとりの「行動」がつくる連鎖

この日のスタジアムには、親子連れや学生、年配の方まで、多くの方がブースに立ち寄ってくださいました。

短い時間でも、“知る”こと、“動く”こと、“誰かのために考える”こと。

このペットボトルキャップ回収プロジェクトを通じて、一歩目を参加者の皆さまと踏み出すことができたと思います。

ブースには予想を超えるキャップが集まり、袋いっぱいのキャップを笑顔で届ける子どもたちの姿が心に残りました。

多くのファン・サポーターの皆さまのご協力のもと、回収容器SEVENGOALS 4台が満杯になり、24kg、ワクチン12人分相当のペットボトルキャップを回収できました。

スタジアムでの回収日程 追加決定！

ホームゲームでの回収はTAKE ACTION Month！を含めた3試合で実施し、皆さまから多くのご協力をいただきました。

さらに多くのペットボトルキャップを集め、支援の輪を広げるため、ホームゲームでの回収日程の追加が決定いたしました。

◆追加対象試合

10月26日(日) vs湘南ベルマーレ ＠ベスト電器スタジアム

11月30日(日) vsガンバ大阪 @ベスト電器スタジアム

◆回収時間と場所

・キックオフ３時間前 ～ 試合開始まで

回収場所：スタジアムイベント広場内「シャレンブース」

・試合開始 ～ 試合終了後３０分まで

回収場所：総合案内所

次のアクションへ

コスモヘルスは、これからも健康をテーマに、誰もが気軽に参加できるアクションを広げていきます。

一人ひとりの小さな行動が、未来の社会を作る。

その信念を胸に、これからも皆さまとともに“病気のない社会”を目指して歩んでまいります。

スタジアムでキャップを一つ入れるという小さな行動も、世界の子どもたちの未来や地球の健康につながる大きな一歩だと思います。

アビスパ福岡を中心に広がるこの一歩の連鎖を増やし、より良い未来に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：コスモヘルス株式会社

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9-10F

代表者：代表取締役社長 小塚崇史

事業内容：医療機器の企画・開発・販売/浄水器の企画・販売/健康食品の企画・販売/化粧品の企画・販売 ほか

URL：https://www.cosmohealth.co.jp/