書籍「生成AIタスク爆速大全」発売のお知らせと、企業のDX・研修担当者向けプレゼントキャンペーンを実施！

株式会社アリストル

株式会社アリストル（本社：東京渋谷区、代表取締役CEO：宮崎学、以下「当社」）は、DXコンサルティング事業の一環としてAI／生成AIの開発支援、利活用支援を行ってきました。この度、これまでの活動のノウハウを一冊の書籍にまとめ、『生成AIタスク爆速大全』（かんき出版）として、2025年10月22日に発売したことをお知らせします。書籍の発売に伴い、企業のDX推進や人材育成を担うご担当者様を対象に、先着100名様限定で本書籍を無償で贈呈するキャンペーンを実施します。

本書籍執筆の背景

近年、多くの企業でDX（デジタルトランスフォーメーション）が推進されていますが、実態は「ペーパーレス化」といった表面的な業務効率化に留まり、従業員が成長を実感し、企業全体の生産性が向上する「真のDX」に至らないケースが散見されます。このような「なんちゃってDX」を変え、業務に付加価値を生み出すためのツールが生成AIです。当社が企業向けにAI利活用や生成AI活用支援をDXコンサルティング事業の一環として行う中で、多くの方が、ツールの存在は知っていても、業務への活かし方が分からないという課題に直面していることを痛感しました。そこで、誰もが生成AIを実際の業務で使いこなせる世界を支援しよう、という気持ちから執筆に至りました。

本書は、「面倒な仕事が一瞬で片付く」をコンセプトに、ChatGPT、Gemini、Microsoft Copilotなどの主要な生成AIツールを使いこなし、あらゆるタスクを高速かつ正確にこなすための技術を網羅的に解説しています。一般的なツールの使い方に留まらず、人事、営業、マーケティングなど特定の部署における具体的な業務に焦点を当て、すぐに使えるプロンプト（生成AIへの指示文）例を豊富に掲載しています。

他の「生成AIの使い方」書籍との違い

巷には、数多くの生成AIに関連する書籍や記事があります。しかしながら、その多くは、技術的な背景を説明しないまま解説をしたり、逆に、技術的な説明が専門的過ぎ、多くの人にとっては理解不要なものが多かったりします。本書は、生成AIが得意とする業務を説明しつつ、「なぜその業務は得意なのか、不得意なのか」といった原理原則から丁寧に解説しています。テキスト生成だけではなく、画像生成や動画生成にも共通する「処理プロセス」や、プロンプトを適切に書く「フレームワーク」についても丁寧に解説し、目まぐるしく変わる技術領域やサービスの変遷にも対応できる内容となっています。

書籍情報タイトル: 生成AIタスク爆速大全

著者: 宮崎学

出版社: かんき出版

発売日: 2025年10月22日

定価: 2,420円（税込）

判型：A5

ページ数：384ページ

ISBN-13：9784761278359

書籍の購入については、版元のかんき出版様のウェブサイト(https://kanki-pub.co.jp/pub/book/9784761278359/)をご確認ください。

著者プロフィール株式会社アリストル 代表取締役CEO 宮崎学

2011年東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学修了。新卒で電通に入社しデジタルマーケティングを専門に、保険、EC、消費者金融等の広告主に対して戦略立案、および広告運用の統括を担当。2015年～2017年、シンガポールと東京でベンチャーキャピタリストとして活動し、投資、バリューアップ、ファンドレイズを担当。2018年に当社を設立し代表取締役に就任、現在に至る。2021年４月より東京大学で学術専門職員、2025年４月より立命館大学で客員准教授も務める。

DX・研修担当者向けプレゼントキャンペーンの実施について

今回、書籍の発売を記念し、企業のDX推進担当者様、または人事部で研修領域を担当される方を対象に、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

- 企画概要：書籍プレゼントキャンペーン- 実施期間：2025年10月22日～2025年11月30日- 対象者: 企業のDX推進担当者様、人事部研修ご担当者様など- プレゼント内容: お申込み頂いた100名の方に著書「生成AIタスク爆速大全」1冊を送付- 条件: 下記フォームからお申し込みを頂いた方

お申込みフォームはコチラ(https://aristol.jp/publish/)からお願いします。

アリストルのDXコンサルティング事業について

当社では、自社事業を通して構築した「行動変容テクノロジー」を中核に、企業の経営課題をデジタルトランスフォーメーションで解決する DX コンサルティング事業を展開しています。戦略企画からデザイン・開発、保守・運用まで一気通貫で支援し、調査・課題抽出・業務設計などの上流工程からシステム構築、運用支援、研修企画・運用に至るまで、幅広いソリューションが可能です。

当社の強みは、データサイエンスとマーケティングを融合させた専門チームがプロジェクトに深く関与し、顧客と一緒に事業を共に創るスタンスでコンサルティングを支援させていただく視点です。

過去の実績

- ウェルネス施設運営企業向けの中長期ビジョン設計と新規プロダクトの共同開発- 不動産デベロッパー向けのDX戦略～行動計画の策定- 保険会社向けのデジタルテクノロジーを用いた顧客基盤構築支援- 防災関連企業のEC立ち上げやデジタルマーケティング支援- ガスエネルギー会社向けに自社生成AI開発支援や利用促進支援

今後も、当社は総合的な DX 支援の拡充を通じ、企業の業務革新と付加価値創出に貢献していくことを目指します。

DXコンサルティングの詳しい情報をお求めの方は、コチラ(https://aristol.jp/contact/)からお問合せください。

株式会社アリストルについて

「意識を変え、行動を変え、未来を変える」をパーパスに掲げ、データサイエンスや行動科学をベースに、データに基づく科学的なアプローチから、世界で最も人間の行動を解明し、「行動変容を通じた課題解決」を行う集団を目指し、ヘルスケア事業とDXコンサルティング事業を展開しています。



名称：株式会社アリストル

所在地：150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目11-2 BLOCKS 恵比寿501

設立日：2018年1月9日

代表者：代表取締役CEO 宮崎 学

資本金：35,175,468円（資本準備金を除く）

URL：https://aristol.jp/



本リリース、および当社全般に関するお問い合わせはコチラ(https://aristol.jp/contact/)からご連絡ください。