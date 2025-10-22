ロマン炸裂のグレネードランチャーが日本上陸！！ ” 特許取得 ” した使用者を選ばない画期的な機能とは？「KRYTAC（クライタック） KT320 / KT40」が2025年12月下旬発売予定。

取付け方式・操作方式・散布特性をユーザーが選択可能に

有限会社ライラクス

「KT320」はアンダーバレルと単独運用の両方に対応するモジュラー構造を採用。

「KT40」は散布パターンを変更できるチョークシステムを搭載。

どちらも標準規格の40mmエアソフトガスグレネード仕様に準拠しています。

発売予定日：2025年12月末

KRYTAC ガスグレネードランチャー KT320 ：27,000円（税抜）

KRYTAC ガスグレネードシェル KT40：11,000円（税抜）

使用者を選ばない、完全両利き対応 ”KT320”

サバゲーで使われる40mm規格のエアソフトガスグレネードシェルに対応

本体・バレルの左右入れ替えが可能、セーフティおよびリリースキャッチを左右対応で配置。

豊富な付属パーツで自分好みに！

専用ホルスター付属により単独携行にも対応。

20mmレール取付可能な”レールアダプター”アンダーレールに取付け可能！戦術大幅アップ間違いなし！

左右付け替え可能な”専用ホルスターハンドガンのような単独行動にもピッタリ！

延長バレル＆ストックアダプターで見た目もかっこよく！

延長バレルで見た目のカスタマイズ！M4ストックアダプター ※ストック本体は別売りです

トリガー前方のボタンを押すとサイドに展開。グレネードランチャーならではのロマンが楽しめます。

左右どちらにも展開可能なため、右利き左利き問わず自分にあったカスタマイズが魅力的！

特許所得チョークシステムで状況に合わせた射撃が可能な ”KT40”

KT40は精密CNC加工のアルミニウム製ボディを採用し、耐久性と耐候性を確保しています。

主な仕様は以下の通りです。

150発装填容量（6 mm BB弾）

特許取得済みチョークシステムにより、射撃パターンを変更可能

近距離用の広範囲散布から中～長距離用の集中散布まで調整対応

主要40mm ランチャーとの互換性あり

射撃パターンの比較

集中・拡散モードの切り替えは発射口のスライドで切り替え

集中モード

拡散モード

”KT320” と ”KT40” の組み合わせでスタイリッシュに制圧！

両製品とも2025年12月末に発売予定です。

KT320はモジュラー構造を採用し、複数のエアソフトガンへの取り付けに対応。

KT40は散布特性を選択可能なため、屋内・屋外フィールドどちらの運用にも適しています。

LayLaxオフィシャルサイト商品ページ

【KRYTAC ガスグレネードランチャー本体 KT320】

https://laylax.com/products/4570189749077?_pos=1&_sid=c7aea7264&_ss=r(https://laylax.com/products/4570189749077?_pos=1&_sid=c7aea7264&_ss=r)

【KRYTAC ガスグレネードシェル KT40】

https://laylax.com/products/4570189749084?_pos=2&_sid=c7aea7264&_ss=r(https://laylax.com/products/4570189749084?_pos=2&_sid=c7aea7264&_ss=r)

※製造状況により発売時期が変更となる場合があります。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当：メディア戦略事業部 マルチプロモーション課 若松

TEL： 06-6785-0880

E-mail：wakamatsu@laylax.com

