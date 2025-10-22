『HERP Hire API』β版の提供を開始

株式会社HERP

株式会社HERP（本社：東京都品川区、代表取締役：庄田一郎）は、採用管理システム『HERP Hire』の一部の操作やデータ取得をAPI経由で行うことができる、『HERP Hire API』β版の提供を開始しました。これにより、外部システムと『HERP Hire』の独自の連携構築や、『HERP Hire』 内のデータのより効率的な社内活用が可能になります。

HERPでは、採用管理システム『HERP Hire』内のデータを活用した、採用業務の効率化や品質向上のための開発に力を入れています。2025年10月には『HERP AI Recruiter（AIリクルーター）』β版を提供開始（※）。一連の採用プロセスをAIが支援し、人が候補者とのコミュニケーションや意思決定などに集中できる環境を実現します。

『HERP Hire』のAPI利用については、これまでもお客さまより継続的にご要望をいただいていました。昨今の生成AIや関連技術・サービスの発展を背景としたさらなるご要望の高まりも鑑み、このたびお客さまにご利用いただけるものとして、『HERP Hire API』β版の提供を開始しました。これにより、自社の業務やニーズに合わせた、ツール連携やデータ連携の構築が可能になります。

※株式会社HERP「一連の採用プロセスをAIが支援する『HERP AI Recruiter』β版を提供開始」（2025年10月15日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000030340.html

■『HERP Hire API』β版で実現できること

APIを通じて、ご利用中の『HERP Hire』内のデータ取得や『HERP Hire』上へのデータ登録・変更が可能になります。

＜『HERP Hire API』β版の活用例＞

・『HERP Hire』上で管理する職種情報の、自社の採用ホームページ上で作成した求人情報への転記作業の自動化

・外部ツールで管理・取得した情報の、『HERP Hire』への転記作業の自動化（アンケート回答など）

・スプレッドシート等への『HERP Hire』のデータ連携の自動化

現在11のAPIを提供しておりますが、今後その範囲は順次拡張予定です。

詳細をご確認されたい方は、以下のサービスサイトよりお問い合わせください。

サービス資料ダウンロード :https://lp.herp.cloud/

※すでに『HERP Hire』をご契約中の企業様は、サービス上のお問い合わせフォームあるいはカスタマーサクセスまでご連絡ください。

■デジタル人材採用を加速する採用管理システム『HERP Hire』について

『HERP Hire』は、社員主導型のスクラム採用*を推進したい経営者や人事責任者向けの採用管理システムです。IT系企業が利用する約30の求人媒体からの応募情報の自動連携、Slackなどとの連携による現場メンバーへのスピーディな情報共有により、社員ひとり一人が積極的に採用に参画できる状態の実現をサポートします。

*スクラム採用…株式会社HERPが提唱する社員主導型の採用方式

URL：https://lp.herp.cloud/

■株式会社HERPについて

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目2番10号 CIRCLES五反田3階

代表者：代表取締役 庄田一郎

設立日：2017年3月24日

事業内容：採用管理システム『HERP Hire』の開発・提供、タレントプールシステム『HERP Nurture』の開発・提供、オンライン完結型リファレンスチェックツール『HERP Trust』の開発・提供、採用コンサルティング事業の提供、スタートアップの最新求人情報を提供する求人媒体『HERP Careers』β版の開発・提供、人材紹介システム『ジョブミル』の開発・提供

URL：https://herp.co.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。