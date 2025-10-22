【新刊情報】プレゼントにぴったり！しかけが楽しいクリスマスの絵本『だれだと おもう？ メリークリスマス！』発売！

写真拡大 (全5枚)

株式会社　岩崎書店



『だれだと おもう？ メリークリスマス！』（キャティ・ウーリー・作／グラシャ・オリィコ・絵）

ドアを開けるしかけと、会話のやりとりを楽しめるクリスマスの絵本！

いろんな子たちが、クリスマスプレゼントを持って、だれかのおうちをおとずれます。


「ドアの向こうにいるのは、だれだと思う？」


絵のなかにヒントがかくれているので、ドアを開けるまえに想像をめぐらし、会話のやりとりを楽しみましょう。


ノックをしてからドアを開けると……「わぁ！」


最後のドアの向こうには鏡のシートが貼ってあり、映りこんだ自分の顔を見て、おもわずにっこり！


クリスマスプレゼントをもらう嬉しさだけでなく、だれかに届ける楽しさも描いているところが魅力的です。


ウクライナ出身のイラストレーター、オリィコさんのすてきな絵も人気です。



●内容紹介


まちにまったクリスマス！　よちよちやってきたペンギンくんが、だいじに抱えてきたクリスマスプレゼント。だれにあげるのかな？


コンコン！とドアをノックして開けてみよう！　


いろんな子たちが次々とプレゼントを届けます。プレゼントはもらうのも、あげるのも楽しいね。


そして、最後のドアを開けると鏡が出てくる、楽しいしかけ絵本。



本の中にドアを開けるしかけがあります。


ドアを明けると……！

●書誌情報


表紙

書名：だれだと おもう？　メリークリスマス！


著者名：キャティ・ウーリー・作


画家名：グラシャ・オリィコ・絵


出版社：株式会社岩崎書店


定価：1,540円（本体1,400円＋税）


判型：B4変型判


頁数：26ページ


ISBN 978-4-265-85244-4


配本日：2025年10月27日


発売日：2025年10月29日





岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10145082.html


●〈だれだとおもう？〉シリーズのハロウィンの絵本も大好評！



書名：だれだと おもう？　コンコン、ばぁ～！　


著者名：キャティ・ウーリー・作


画家名：グラシャ・オリィコ・絵


出版社：株式会社岩崎書店


定価：1,540円（本体1,400円＋税）


判型：B4変型判


頁数：26ページ


ISBN 978-4-265-85223-9





岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10085984.html