【新刊情報】プレゼントにぴったり！しかけが楽しいクリスマスの絵本『だれだと おもう？ メリークリスマス！』発売！
『だれだと おもう？ メリークリスマス！』（キャティ・ウーリー・作／グラシャ・オリィコ・絵）
ドアを開けるしかけと、会話のやりとりを楽しめるクリスマスの絵本！
いろんな子たちが、クリスマスプレゼントを持って、だれかのおうちをおとずれます。
「ドアの向こうにいるのは、だれだと思う？」
絵のなかにヒントがかくれているので、ドアを開けるまえに想像をめぐらし、会話のやりとりを楽しみましょう。
ノックをしてからドアを開けると……「わぁ！」
最後のドアの向こうには鏡のシートが貼ってあり、映りこんだ自分の顔を見て、おもわずにっこり！
クリスマスプレゼントをもらう嬉しさだけでなく、だれかに届ける楽しさも描いているところが魅力的です。
ウクライナ出身のイラストレーター、オリィコさんのすてきな絵も人気です。
●内容紹介
まちにまったクリスマス！ よちよちやってきたペンギンくんが、だいじに抱えてきたクリスマスプレゼント。だれにあげるのかな？
コンコン！とドアをノックして開けてみよう！
いろんな子たちが次々とプレゼントを届けます。プレゼントはもらうのも、あげるのも楽しいね。
そして、最後のドアを開けると鏡が出てくる、楽しいしかけ絵本。
本の中にドアを開けるしかけがあります。
ドアを明けると……！
●書誌情報
表紙
書名：だれだと おもう？ メリークリスマス！
著者名：キャティ・ウーリー・作
画家名：グラシャ・オリィコ・絵
出版社：株式会社岩崎書店
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
判型：B4変型判
頁数：26ページ
ISBN 978-4-265-85244-4
配本日：2025年10月27日
発売日：2025年10月29日
岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10145082.html
●〈だれだとおもう？〉シリーズのハロウィンの絵本も大好評！
書名：だれだと おもう？ コンコン、ばぁ～！
著者名：キャティ・ウーリー・作
画家名：グラシャ・オリィコ・絵
出版社：株式会社岩崎書店
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
判型：B4変型判
頁数：26ページ
ISBN 978-4-265-85223-9
岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10085984.html