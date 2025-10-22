【新刊情報】プレゼントにぴったり！しかけが楽しいクリスマスの絵本『だれだと おもう？ メリークリスマス！』発売！

株式会社 岩崎書店

『だれだと おもう？ メリークリスマス！』（キャティ・ウーリー・作／グラシャ・オリィコ・絵）ドアを開けるしかけと、会話のやりとりを楽しめるクリスマスの絵本！

いろんな子たちが、クリスマスプレゼントを持って、だれかのおうちをおとずれます。

「ドアの向こうにいるのは、だれだと思う？」

絵のなかにヒントがかくれているので、ドアを開けるまえに想像をめぐらし、会話のやりとりを楽しみましょう。

ノックをしてからドアを開けると……「わぁ！」

最後のドアの向こうには鏡のシートが貼ってあり、映りこんだ自分の顔を見て、おもわずにっこり！

クリスマスプレゼントをもらう嬉しさだけでなく、だれかに届ける楽しさも描いているところが魅力的です。

ウクライナ出身のイラストレーター、オリィコさんのすてきな絵も人気です。

●内容紹介

まちにまったクリスマス！ よちよちやってきたペンギンくんが、だいじに抱えてきたクリスマスプレゼント。だれにあげるのかな？

コンコン！とドアをノックして開けてみよう！

いろんな子たちが次々とプレゼントを届けます。プレゼントはもらうのも、あげるのも楽しいね。

そして、最後のドアを開けると鏡が出てくる、楽しいしかけ絵本。

●書誌情報

本の中にドアを開けるしかけがあります。ドアを明けると……！表紙

書名：だれだと おもう？ メリークリスマス！

著者名：キャティ・ウーリー・作

画家名：グラシャ・オリィコ・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：B4変型判

頁数：26ページ

ISBN 978-4-265-85244-4

配本日：2025年10月27日

発売日：2025年10月29日

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10145082.html

●〈だれだとおもう？〉シリーズのハロウィンの絵本も大好評！

書名：だれだと おもう？ コンコン、ばぁ～！

著者名：キャティ・ウーリー・作

画家名：グラシャ・オリィコ・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：B4変型判

頁数：26ページ

ISBN 978-4-265-85223-9

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10085984.html