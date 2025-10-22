【ピラティス通うなら？】経験者や興味がある女性のうち32.3％が、ピラティスに「ダイエット・ボディメイク」を期待したい

株式会社NEXER

■ダイエット効果に期待！ピラティスが選ばれる理由とは？

ピラティスは、体幹を鍛え姿勢を整えるエクササイズとして広く知られていますが、近年では美容や健康を意識する女性から特に注目を集めています。

肩こりや腰痛改善、リフレッシュといった健康目的もあり、女性にとってピラティスは幅広い魅力を持つ運動法です。

そこで今回は、マシン専門ピラティススタジオ『the SILK（ザ シルク）』と共同で、事前調査で「ピラティスをやったことがある・興味がある」と回答した全国の女性124名を対象に「ピラティス」についてのアンケートをおこない、その結果をサイト内にて公開したので紹介します。

「ピラティスに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年9月22日 ～ 10月1日

調査対象者：事前調査で「ピラティスをやったことがある・興味がある」と回答した全国の女性

有効回答：124サンプル

質問内容：

質問1：ピラティスに通うとしたら、グループレッスンとパーソナルレッスンのどちらを選びたいですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：ピラティスとマシンピラティス、どちらにより興味がありますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：ピラティスを行うなら、どのような効果をもっとも期待しますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■ピラティスに通うとしたら、58.1%が「グループレッスン」と回答

まずはピラティスに通うとしたら、グループレッスンとパーソナルレッスンのどちらを選びたいかを聞いてみました。

58.1％と約6割の方が、「グループレッスン」と回答しています。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

ピラティスに通うとしたら「グループレッスン」を選びたい理由は？

・価格がおさえられそう。（20代）

・パーソナルはプレッシャーを感じるから。（20代）

・他の参加者と一緒に動くことでモチベーションが上がるからです。（30代）

・比較的低コストで受講できそう、マンツーマンは緊張する。（40代）

・誰かと仲良くなれたらいいなと思うから。（40代）

「グループレッスン」を選びたい理由としては、価格の安さや緊張感の少なさ、仲間と一緒に取り組む楽しさが挙げられました。

他の参加者と一緒に動くことでモチベーションが上がり、継続しやすい点も魅力となっているようです。

一方で「パーソナルレッスン」を選びたい方の理由も見てみましょう。

ピラティスに通うとしたら「パーソナルレッスン」を選びたい理由は？

・自分ではできる気がしないのでグループになるとついていけず周りに迷惑をかける未来しか見えないからです。（20代）

・まずやり方がわからないので、マンツーマンレッスンのような感じで受けたいから。（20代）

・パーソナルのほうが集中してできそうだから。（30代）

・素人感を誰かに見られるのは恥ずかしい。（30代）

・運動が苦手なので、じっくり丁寧に教わりたいから。（30代）

・人間関係が煩わしいので関わる人間は少ない方が良いです。（40代）

「パーソナルレッスン」を選びたい理由には、運動が苦手で丁寧に教わりたい、集中して取り組みたい、人間関係の煩わしさを避けたいといった声が多くありました。

自分のペースで学べる安心感や、周囲を気にせず取り組める点が支持されています。

■31.5%が「マシンピラティス」により興味がある

続いてピラティスとマシンピラティス、どちらにより興味があるか聞いてみました。

68.5%の方が「ピラティス」と回答している一方で、「マシンピラティス」と回答している方が31.5％と、決して少なくない結果となりました。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「ピラティス」回答理由

・マシンピラティスがイマイチわからないので何となくで選びました。（20代）

・マシンは操作方法に慣れが必要だと思ったので。（30代）

・マシンはかなりハードなイメージがあるから。（30代）

・機械の操作が苦手。（40代）

「ピラティス」を選んだ理由には、マシンの操作に不安がある、慣れが必要でハードそうといった声が目立ちました。

マットなら自分の力で姿勢を整えられる実感があり、費用や場所に縛られず続けやすい点も魅力として支持されています。

一方で「マシンピラティス」と回答した方の理由も見てみましょう。

「マシンピラティス」回答理由

・普通のピラティスよりも効果が出そう。（10代）

・より効果があるのかなと直感的に思ったから。（20代）

・普通のピラティスだと家でもできそうだから。（30代）

・わかりやすそうだし効き目がありそう。（30代）

・マシンを使ったほうが自分では伸ばせないところも伸ばせそうだから。（40代）

「マシンピラティス」を選んだ理由としては、効果が高そう、家ではできない特別感がある、自分では伸ばせない部分までサポートできそうといった声が寄せられました。

効率的に成果を感じたい人に魅力があるようです。

■32.3％が、ピラティスに「ダイエット・ボディメイク」を期待したい

最後にピラティスを行うなら、どのような効果をもっとも期待するか聞いてみました。

もっとも多かったのは32.3％の方が回答した「ダイエット・ボディメイク」でした。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「ダイエット・ボディメイク」回答理由

・メリハリを綺麗にしたいから。（20代）

・普段使わない筋肉やインナーマッスルを使いそうなので痩せそう。部分痩せとかも叶いそうなイメージ。（30代）

・産後中々体重を落とせずに悩んでいるから。（30代）

・しなやかな体になりたいから。（40代）

・身体を引き締めて身軽になりたいから。（50代）

「姿勢改善」回答理由

・自分は姿勢が悪いので姿勢をきれいにすることで見た目もよくなるし健康に良さそうだからです。（20代）

・巻き肩、O脚が気になるから。（20代）

・姿勢の悪さを自覚しているので。（30代）

・姿勢を正すとカラダの歪みを改善できたり、姿勢の悪さでの肩痛、腰痛などもケアできそうですし、良い姿勢を意識するだけでもカロリーを消費すると聞くので。（40代）

「体幹強化・パフォーマンス向上」回答理由

・体幹が弱くなってきている気がするから。（30代）

・ほかのことは違うスポーツやジムでよさそうだから。（30代）

・歳をとって転んだりしないよう、体幹を鍛えたいです。（40代）

「肩こり・腰痛の改善」回答理由

・普段仕事で肩こりや腰痛に悩まされているから。（30代）

・しんどいから治ると嬉しいので。（40代）

・体幹を鍛えると姿勢もよくなって肩凝りもよくなりそう。（50代）

■まとめ

今回は「ピラティス」に関するアンケートを行い、その結果について紹介しました。

ピラティス経験者や興味がある女性のうち32.3％の方が、ピラティスに「ダイエット・ボディメイク」を期待したいと回答しています。

また、通常のピラティスに比べ「マシンピラティス」に注目する声も少なくありませんでした。

専用マシンを使用することで、自分では意識しにくい筋肉や深層部までアプローチでき、効率的にボディラインを整えることが可能です。

さらに姿勢や動きをサポートしてくれるため、初心者でも正しいフォームを身につけやすいというメリットもあります。

ダイエットやボディメイクを目指す方にとって、より確かな効果を実感できる「マシンピラティス」は、これからますます注目される選択肢といえるでしょう。

