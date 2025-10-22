「THEフィッシング」釣って楽しい！食べて美味しい！ビギナー歓迎！エリアトラウト/10月25日（土）放送

テレビ大阪株式会社左から和田浩輝（わだ こうき）・前崎凪砂（まえざき なぎさ）(C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

釣って楽しい！食べて美味しい！

ビギナー歓迎！エリアトラウト

【放送日時】2025年10月25日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

和田浩輝（わだ こうき）

前崎凪砂（まえざき なぎさ）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

釣って楽しい！食べて美味しい！ビギナー歓迎！エリアトラウト

今回は初心者も楽しめるエリアトラウト！

定期的に魚が放流される管理釣り場で楽しめるエリアトラウト。確実に魚がいるため初心者も始めやすいのが魅力だ！

左から前崎・和田 (C)テレビ大阪

アングラーはこの釣りのエキスパート、和田浩輝。日本最大規模のエリアトラウトのトーナメントで２度の年間王者に輝いた若きトップトーナメンター。そしてエリアトラウト大好き釣りガール前崎凪砂。

左から和田・前崎 (C)テレビ大阪

２人が訪れたのはリヴァスポット早戸。早戸川の清流を利用したストリーム系の管理釣り場だ。

(C)テレビ大阪

まずはトップウォーターのルアーからスタート。水面でバイトする瞬間が見えるルアーだ。

左から和田・前崎 (C)テレビ大阪

開始からキャストを繰り返す２人。最初にアタリが来たのは前崎。水面のルアーを食ってきた。

前崎 (C)テレビ大阪

釣れたのはニジマス。エリアトラウトでは定番の魚だ。これを皮切りに次々と釣り上げる２人。

ニジマス (C)テレビ大阪和田 (C)テレビ大阪

さらには釣った魚を実食！絶品料理に舌鼓を打つ！

前崎 (C)テレビ大阪

初心者でも楽しいエリアトラウトの魅力が詰まった30分！

どうぞお楽しみに！