「THEフィッシング」釣って楽しい！食べて美味しい！ビギナー歓迎！エリアトラウト/10月25日（土）放送
テレビ大阪株式会社
左から和田浩輝（わだ こうき）・前崎凪砂（まえざき なぎさ）(C)テレビ大阪
左から前崎・和田 (C)テレビ大阪
左から和田・前崎 (C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
左から和田・前崎 (C)テレビ大阪
前崎 (C)テレビ大阪
ニジマス (C)テレビ大阪
和田 (C)テレビ大阪
前崎 (C)テレビ大阪
左から和田浩輝（わだ こうき）・前崎凪砂（まえざき なぎさ）(C)テレビ大阪
【番組名】「THEフィッシング」
釣って楽しい！食べて美味しい！
ビギナー歓迎！エリアトラウト
【放送日時】2025年10月25日(土)夕方5：30～6：00
テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット
＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞
【出演者】
和田浩輝（わだ こうき）
前崎凪砂（まえざき なぎさ）
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/
釣って楽しい！食べて美味しい！ビギナー歓迎！エリアトラウト
今回は初心者も楽しめるエリアトラウト！
定期的に魚が放流される管理釣り場で楽しめるエリアトラウト。確実に魚がいるため初心者も始めやすいのが魅力だ！
左から前崎・和田 (C)テレビ大阪
アングラーはこの釣りのエキスパート、和田浩輝。日本最大規模のエリアトラウトのトーナメントで２度の年間王者に輝いた若きトップトーナメンター。そしてエリアトラウト大好き釣りガール前崎凪砂。
左から和田・前崎 (C)テレビ大阪
２人が訪れたのはリヴァスポット早戸。早戸川の清流を利用したストリーム系の管理釣り場だ。
(C)テレビ大阪
まずはトップウォーターのルアーからスタート。水面でバイトする瞬間が見えるルアーだ。
左から和田・前崎 (C)テレビ大阪
開始からキャストを繰り返す２人。最初にアタリが来たのは前崎。水面のルアーを食ってきた。
前崎 (C)テレビ大阪
釣れたのはニジマス。エリアトラウトでは定番の魚だ。これを皮切りに次々と釣り上げる２人。
ニジマス (C)テレビ大阪
和田 (C)テレビ大阪
さらには釣った魚を実食！絶品料理に舌鼓を打つ！
前崎 (C)テレビ大阪
初心者でも楽しいエリアトラウトの魅力が詰まった30分！
どうぞお楽しみに！