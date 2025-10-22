「THEフィッシング」釣って楽しい！食べて美味しい！ビギナー歓迎！エリアトラウト/10月25日（土）放送

【番組名】「THEフィッシング」


釣って楽しい！食べて美味しい！


ビギナー歓迎！エリアトラウト


【放送日時】2025年10月25日(土)夕方5：30～6：00


テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット


＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞


【出演者】


和田浩輝（わだ　こうき）


前崎凪砂（まえざき　なぎさ）


【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/





釣って楽しい！食べて美味しい！ビギナー歓迎！エリアトラウト


今回は初心者も楽しめるエリアトラウト！


定期的に魚が放流される管理釣り場で楽しめるエリアトラウト。確実に魚がいるため初心者も始めやすいのが魅力だ！



アングラーはこの釣りのエキスパート、和田浩輝。日本最大規模のエリアトラウトのトーナメントで２度の年間王者に輝いた若きトップトーナメンター。そしてエリアトラウト大好き釣りガール前崎凪砂。



２人が訪れたのはリヴァスポット早戸。早戸川の清流を利用したストリーム系の管理釣り場だ。



まずはトップウォーターのルアーからスタート。水面でバイトする瞬間が見えるルアーだ。



開始からキャストを繰り返す２人。最初にアタリが来たのは前崎。水面のルアーを食ってきた。



釣れたのはニジマス。エリアトラウトでは定番の魚だ。これを皮切りに次々と釣り上げる２人。



さらには釣った魚を実食！絶品料理に舌鼓を打つ！



初心者でも楽しいエリアトラウトの魅力が詰まった30分！


どうぞお楽しみに！