ジャルジャル 韓国発・新世代デバイス「KiTPage」を日本初採用！デジタル写真集「JARUJARU CONTE LIVE -200g- KiTpage」

吉本興業株式会社

ジャルジャルが今年開催したオール新ネタコント単独ライブ「-200g」のデジタル写真集「JARUJARU CONTE LIVE -200g - KiTpage」を、2025年10月24日(金)11:00より予約販売することが決定しました。

本デジタル写真集は、韓国で著名アーティストのアルバム制作に採用され注目を集めるデジタルコンテンツ認証デバイス「KiT-Page」を採用しており、日本では初めての発売となります。

内容は、2025年初の単独ライブとして東京・大阪で全20公演を敢行し、常に進化を続けるジャルジャルの「今」、そして新たな魅力を見せつけたライブ「-200g」。その熱狂と興奮の瞬間を凝縮して収録しています。専用アプリ「KiTpage」と連動させることで、100枚以上のライブ写真やコントキャラクターになりきった特別な音声コメントをご自身のスマートフォンで手軽に楽しめます。また、手のひらサイズのデバイス本体で、同封されるキーチェーンを付ければ、いつでもどこでも持ち運びができるおしゃれなグッズとしても活躍。モノとしてのコレクション性とライブを永久保存できるデジタルの利便性を同時に体験できます。

なお、デジタル写真集の発売と合わせて、「-200g」にて披露されたコントキャラを目印にしたキーホルダーの同時発売も予定しています。こちらもぜひご期待ください。

ジャルジャル 本人コメント

【後藤淳平】

日本初のグッズを出します。デジタル写真集をいろんな場所で持ち歩いて-200ｇを

思い返してください。僕たちはずっとそこにいます。目印キーホルダーは非常にりんぐりです。

両方ともぜひ！

【福徳秀介】

なにかよくわかっていないグッズですが、最新の技術でイカしたグッズだそうです。

よかったら手に取ってみてください。ミクラクポクニクです！

デジタル写真集「JARUJARU CONTE LIVE -200g- KiTpage」概要

2025年10月24日(金)発売

【価格】 \3,200(税込)

【仕様】 KiT本体(コンテンツ視聴デバイス)、2段折り冊子1枚、ステッカー1枚、フォトカード1枚、ボールチェーン(160mm)

【発売元】 FANY Mall／吉本興業

【コピーライト】 ⓟ&(C) YOSHIMOTO KOGYO HOLDINGS CO., LTD.

2025 All Rights Reserved. Manufactured by MUZLIVE Inc.

＜本編：画像 123枚、スペシャル音声 1本＞

1.エピソード 1_オープニングコント（マラカスの中身漏り） 9枚

2.エピソード 2_僕のズボンは客のズボン 9枚

3.エピソード 3_背中のせな子 10枚

4.エピソード 4_巻込みポスター 10枚

5.エピソード 5_-200g 9枚

6.エピソード 6_スターパイン 11枚

7.エピソード 7_潜るなキケン！幽霊部員 8枚

8.エピソード 8_棒立ちシンガーソングライター歌わないダンサー 12枚

9.エピソード 9_あ、こいつムリかも 15枚

10.エピソード 10_新鮮！イクラ飛ばし！ 10枚

11.エピソード 11_クライマックス 17枚

12.広告チラシ 3枚

13.スペシャルインタビュー音声 1本

＊KiTpageとは、韓国発のビジュアルコンテンツに特化したデバイスで、NFCの代わりにオーディオ信号でスマホを起動します。名称は「Keep in Touch」の略で、簡単に触れられる(＝楽しめる)新しいメディアです。

▼ご予約はこちらから▼

https://mall.fany.lol/collections/jarujarumarket