²ð¸î»ö¶È¼Ô¸þ¤±FAX¹¹ð¥µー¥Ó¥¹ ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¤«¤é¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»Fax¡×Äó¶¡³«»Ï
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¤«¤é¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»Fax¡×Äó¶¡³«»Ï
²ð¸î¶È³¦¸þ¤±¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÅÄ Âçºî¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¿·BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¤«¤é¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»Fax¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×¡Ö¤ß¤ó¥¸¥ç¥Ö¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÝÍ¤¹¤ëÁ´¹ñÌó26Ëü·ï¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ëFAX¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌÅª¤ÊFAX¹¹ð¤ÎÊ¿¶ÑÈ¿¶ÁÎ¨0.1%ÄøÅÙ*¹¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¡¢Ê¿¶Ñ1.0%¤È¤¤¤¦¹â¤¤È¿¶ÁÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¿·µ¬³«Âó¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ð¸î¶È³¦ÆÃÍ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ò¡¢¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤È¡Ö³Î¼Â¤ÊÅÁÃ£¼êÃÊ¡×¤Ç²ò·è¤·¡¢²ð¸î¶È³¦¤Ø»²Æþ¡¦³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
*¹ °ìÈÌÅª¤ÊFAX¹¹ð¤ÎÈ¿¶ÁÎ¨0.1%ÄøÅÙ¤È¤ÎÈæ³Ó¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¡§²ð¸î¶È³¦ÆÃÍ¤ÎBtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê
²ð¸î¶È³¦¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶È³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±Ä¶È¤ä¹¹ð¤Î¼êË¡¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
£±. FAX¤äÅÅÏÃ¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤
°åÎÅµ¡´Ø¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¡Ê¥±¥¢¥×¥é¥ó¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ê¤É¡Ë¤Ç¼ê½ñ¤½ñÎà¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆFAX¤äÅÅÏÃ¤¬¼çÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬³èÍÑ¤¹¤ëWeb¹¹ð¤ä¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
£². ¸½¾ì¤¬Â¿Ë»¤Ç¡¢¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¤¬º¤Æñ
²ð¸î»ö¶È½ê¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤¢¤ê¡¢»ÜÀßÄ¹¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¼Ô¤â¸½¾ì¤Î¥±¥¢¶ÈÌ³¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·µ¬¤Î±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
£³. ·èºÛ¼Ô¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥íー¥ÁÀè¤ò¸«¶Ë¤á¤Ë¤¯¤¤
²ð¸î»ö¶È½ê¤Î°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢»ÜÀßÄ¹¤¬·èºÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡¿Í¤ÎËÜÉô¤¬·èºÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬¿¿¤Î·èºÛ¼Ô¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢±Ä¶È¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´. ¡Ö¿®Íê¡×¤È¡Ö¿ÍÌ®¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡¢¶È³¦ÆÃÍ¤ÎÊ¸²½
²ð¸î¶È³¦¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¸ý¥³¥ß¤ä¾Ò²ð¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¯¿ÍÌ®¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë¿·µ¬¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤ä¡¢°ìÊýÅª¤ÊÇä¤ê¹þ¤ß¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¤«¤é¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»Fax¡× ¾ÜºÙ
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤òÌÖÍåÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï²ð¸î¶È³¦¤Ç¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È¡¢³Î¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖFAX¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§°µÅÝÅªÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿®Íê¡×¤È¡Ö¹â¤¤³«ÉõÎ¨¡×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢²ð¸î¶È³¦¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤ß¤ó¥¸¥ç¥Ö¡×¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¤ÏÆü¡¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ´Åö¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î´Ø·¸À¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜFAX¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼è°úÀè¤«¤é¤ÎÍ±×¤Ê¾ðÊó¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÆÆâ¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆFAX¹¹ð¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿¶Ñ¤ÇÌó1.0%¤È¤¤¤¦¹â¤¤È¿¶ÁÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊFAX¹¹ð¤ÎÈ¿¶ÁÎ¨¡Ê0.1%ÄøÅÙ*¹¡Ë¤ÎÌó10ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§²ð¸î¸½¾ì¤Ø³Î¼Â¤ËÆÏ¤¯¡ÖFAX¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÃ£¼êÃÊ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº*²¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖµïÂð²ð¸î»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÎFaxÍøÍÑÎ¨¤Ï82.9%¡×¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤ÏFAX¤¬Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇÆü¾ïÅª¤ËFAX¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ð¸î»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆFAX¹¹ð¤Ï¡¢¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äweb¹¹ð¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»Üºö¤è¤ê¤â³Î¼Â¤Ë»ëÇ§¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢ÍÎÏ¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
*² ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ£²Ç¯ÅÙÏ·¿ÍÊÝ·ò·ò¹¯Áý¿ÊÅù»ö¶È¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§Á´¹ñÌó26Ëü·ï¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ø¤Î¡Ö¹âÀºÅÙ¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¡×
»ÜÀß·ÇºÜ¿ôNo.1¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×¡¢²ð¸îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¥¸¥ç¥Ö¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÃÏ°èÊÌ ÊÝÍ¥ê¥¹¥È¿ô¡Ê³µ»»¡Ë¡ä
- ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡§ Ìó32,000·ï
- ´ØÅìÃÏÊý¡§ Ìó70,000·ï
- ÃæÉôÃÏÊý¡§ Ìó46,000·ï
- ¶áµ¦ÃÏÊý¡§ Ìó47,000·ï
- Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¡§ Ìó28,000·ï
- ¶å½£¡¦²ÆìÃÏÊý¡§ Ìó38,000·ï
- Á´¹ñ¹ç·×¡§ Ìó260,000·ï
¡ã¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¼´¡ÊÎã¡Ë¡ä
ÇÛ¿®ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¢¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢»Ô¶èÄ®Â¼ÊÌ¡Ë¡×¤ä¡Ö»ÜÀß¼ïÊÌ¡ÊÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¢µïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È½ê¤Ê¤É¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¼´¤Ç¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ÜÀß¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ÜÀß¤Î»ý¤ÄÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÎã¡§ÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤é¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤äµïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È½ê¡¢ICTµ¡´ï¤Ê¤éÃæµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢¤Ê¤É¡Ë ¾¦ºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ê¸¶¹Æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ä¾©¥×¥é¥ó¡§¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö3¥õ·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¥×¥é¥ó¡×
°ìÅÙ¤ÎÇÛ¿®¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¤«·î¤Ë1ÅÙ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊÁÊµáÆâÍÆ¡Ë¤òÀïÎ¬Åª¤Ë²þÊÑ¤·¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³Åª¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¤«¤é¸¡Æ¤¡¢¤½¤·¤ÆÌä¹ç¤»¡ÊÈ¿¶Á¡Ë¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Îã¡§ÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ì¹ç¡ä
1¥õ·îÌÜ¡ÊÇ§ÃÎ¡¦¶½Ì£´µ¯¡Ë¡§ ¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡§ÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´°ÆÆâ¡×
2¥õ·îÌÜ¡ÊÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¡Ë¡§ ¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡§ÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹£±¥õ·î10¡ó³ä°ú¡×
3¥õ·îÌÜ¡ÊÆ³ÆþÂ¥¿Ê¡Ë¡§ ¡ÖºÇ½ª°ÆÆâ¡§ÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹ £±¥õ·î³ä°ú¤Î´ü¸ÂÇ÷¤ë¡ª¡×
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ê¸¶¹Æ¡ËºîÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊFAX¸¶¹Æ¡Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸¶¹ÆºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ÇºÜÆâÍÆ¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢ÊÖ¿®Íó¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤´½àÈ÷¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¡§
- - FaxÁ÷ÉÕÍÑ PDF¥Çー¥¿
- - Á«°ÜÀè¡ÊÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡¢»ñÎÁÀÁµá¥Úー¥¸Åù¡Ë¤ÎURL¡ÊQR¥³ー¥É¤òÀ¸À®¤··ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
- ¸¶¹Æ»ÅÍÍ¡§
- - Çò¹õ2³¬Ä´¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤´Äó¶¡¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- - ¥°¥ìー¡ÊÃæ´Ö¿§¡Ë¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢ÅÀÉÁ¤ÎÌ©ÅÙ¤Ç¤ÎÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÊýË¡¡§TFCO(³ô)Ä´¤Ù¢£¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡Ê»ÜÀß¿ôNo.1 Ï·¿Í¥Ûー¥à¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ë Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î16ÆüÄ´ººÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¡§¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡¢LIFULL²ð¸î¡¢Ãµ¤·¤Ã¤¯¤¹¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¥Ê¥Ó¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¾ðÊó´Û¡¢¤¤¤¤²ð¸î¡¢²ð¸î¤Î¤Û¤ó¤Í¡¢°Â¿´²ð¸î»ÜÀß¿ô¤Î·×¾åÊýË¡¡§Ä´ººÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¸ø³«»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á£±. Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»ÜÀß·ÇºÜ¿ô¡ÊË¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²ÃÍ¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ£². Ä´ººÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Î¥ー¥Þ¥ó¼èºà¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°£³. ÂÐ¾ÝÀè¤Î¸½¿¦¥ー¥Þ¥ó¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ëÂÅÅöÀ¸¡¾Ú¢£¤ß¤ó¥¸¥ç¥Ö¡Êµá¿Í·ï¿ôNo.1 ²ð¸î¡¦°åÎÅµá¿Í¥µ¥¤¥È¡ËÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î12Æü～2025Ç¯6·î18ÆüÄ´ººÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¡§¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸îµá¿Í¡¢²ð¸îµá¿Í¥Ê¥Ó¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢²ð¸îµá¿Í¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢e²ð¸îÅ¾¿¦¡¢²ð¸î¥ïー¥«ー¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó²ð¸î¿¦¡¢¥¸¥ç¥Ö¥á¥É¥ìー¡¢¥«¥¤¥´¥¸¥ç¥Ö¡¢¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë²ð¸î¡¢¥ê¥¸¥ç¥Ö¥±¥¢»ÜÀß¿ô¤Î·×¾åÊýË¡¡§Ä´ººÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¸ø³«»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á£±. Ä´ººÂÐ¾ÝÀè¤Î¡Ö¿¦¼ï¡×¡ß¡Ö¥µー¥Ó¥¹¼ïÊÌ¡×¤Ç¾ÜºÙ¸¡º÷·ë²Ì¤ò½¸·×£². ¸¡º÷²èÌÌ¤Ë¤Æ¡Ö¿¦¼ï¡×¡ß¡Ö¥µー¥Ó¥¹¼ïÊÌ¡×¤Ç¤Î¾ÜºÙ¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸Ä½ê¤Ï½ü³°£³. Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëµá¿ÍÉ¼¿ô¤ò¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸îµá¿Í¡×¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿¦¼ï¡×¤È¡Ö¥µー¥Ó¥¹¼ïÊÌ¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÄ´ºº¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨¤Ï¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ð¸î¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÎÎ°è¤ÎÈó¸úÎ¨¤ò²ò¾Ã¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£
¥¯ー¥ê¥¨¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ø¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯À°Íý¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±´Ö¤Î½ÀÆðÀ¤È¥¹¥Ôー¥É¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸³«»ö¶È
²ð¸î¾ðÊó¤ÎÁí¹ç¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¡×¡§https://www.minnanokaigo.com
²ð¸î¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤ó¥¸¥ç¥Ö¡×¡§https://job.minnanokaigo.com
Ï¢ºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¥Ë¥åー¥¹¡×¡§https://www.minnanokaigo.com/news
²ð¸îÊ¡»ã⼠¡¦¥±¥¢¥Þ¥Í»î¸³ÂÐºö¥Äー¥ë¡Ö¥±¥¢¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¡§https://job.minnanokaigo.com/carestudy
²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¹¾ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡§https://community.minnanokaigo.com
Æþµï¸å¤Î»Ù±ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸îÉÔÆ°»º¥µ¥Ýー¥È¡×¡§https://market.minnanokaigo.com/lp/realestate
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¨
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー9³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò °ÂÅÄ Âçºî
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.courier.jpn.com/
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.courier.jpn.com/recruit/
¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¥Þー¥±¥Ã¥È±¿±Ä»öÌ³¶É
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§market@minnanokaigo.com
ÅÅÏÃ¡§03-6629-785