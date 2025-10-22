社会的養護下の高校生のための「お金の教育講座」をオンライン開催。お試しで視聴できる動画も公開。

認定特定非営利活動法人 Living in Peace

認定NPO法人Living in Peace（東京都 代表理事：龔軼群、以下LIP）は、社会的養護下の高校生を対象にしたお金の教育講座を開催いたします。

https://www.living-in-peace.org/news/komodo-2025-10-22/

LIPでは、これまで社会的養護下の子どもたちの「お金のリテラシー不足」という課題を解決するために、3つの児童養護施設においてお金の教育講座を実施してきました。より多くの子どもたちにお金にまつわる知識を届けるべく、講座の一部をウェビナー形式で一般に向けて開催いたします。

本ウェビナーには、児童養護施設の先生、里親子支援団体の方々、さらには社会的養護下以外の高校生など、広くご参加可能です。

ぜひご参加ください。

❚お金の教育講座の概要

・開催日程

11/11（火）お金との向き合い方を考えてみよう

1/13（火）お金を増やす仕組み（資産形成）を考えてみよう

・開催時間：各回20:00～21:00

・開催方法：各回オンライン（Zoomウェビナー）

・参加費：各回無料

・申込み方法：https://forms.gle/NwRF1XKSX63gWQXc6

（児童養護施設の先生、里親子支援施設の方々などもご参加可能です。）

11/11の「お金との向き合い方を考えてみよう」では、支出のコントロール方法について解説します。

近年、SNS社会特有の金銭トラブルを報道等で目にすることが多くなってきました。実際に児童養護施設の職員の方からお話を伺うと、「スマホゲームへの課金」や「アイドルの推し活」など趣味として楽しむ範囲を超えて多額の出費をしてしまうなど、お金の使い方のバランスを欠く事例も少なくないようです。

特に児童養護施設で育つ子どもたちは、一般家庭の子どもたちよりも支出のコントロール方法を学ぶ機会が乏しい環境にあるのではないかという問題認識から、本講座を開催します。

※過去の講座の様子は下記よりご覧いただけます。

https://www.living-in-peace.org/news/kodomo-2024-12-10/

❚お試しで視聴できるお金の教育講座の動画も公開

お金の教育講座の様子を体感していただけるよう、過去の講座の様子を動画として公開いたしました。

ぜひこちらもご覧ください。

https://www.living-in-peace.org/news/kodomo-2025-07-06/

❚Living in Peaceのお金の教育事業とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZZuqr3tPnxg ]

社会的養護下の子どもたちの「お金のリテラシー不足」という課題を解決するために、LIPはお金の教育プログラムと進学シミュレーション、奨学金チャットBotなど様々な事業を展開しています。

https://www.living-in-peace.org/kdpj-lp-financial/

これまで3つの児童養護施設において、年間6回のお金の教育講座を2023年度から継続して開催。のべ100名以上が受講し、施設の先生方からも「お金の教育講座で実生活に即した話を聞け、大変有意義な機会となっている」などの高い評価をいただいています。

社会的養護下の子どもたちは、”お金の知識”に触れる機会が少なく、それゆえ自立後に金銭的な困難やトラブルに直面しやすいという課題を抱えています。そのような課題を解決するため、本講座を通じて自立するために必要な”お金の知識”を学び、将来に向けて望ましい選択ができることを目指しています。

❚認定NPO法人Living in Peaceとは

Living in Peaceは「機会の平等を通じた貧困削減」を目指して、途上国や難民、国内の子どもなどが抱える課題の解決に取り組む認定NPO法人です。専従職員を持たず、理事を含めたメンバー全員が本業を持ちながら、平日夜や週末を使って無償で活動をしています。

国内のこども支援の領域においては、児童養護施設などの社会的養護下の子どもたちに向けたキャリア教育事業やお金の教育事業、こども食堂「永和町ベース」などを展開しています。

・団体HP：https://www.living-in-peace.org/

・団体名：認定特定非営利活動法人 Living in Peace

・代表理事：龔軼群

・所在地：東京都中央区日本橋兜町５-１

・法人格取得：2009年4月13日

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

認定NPO法人Living in Peace 広報チーム

inquiry@living-in-peace.org