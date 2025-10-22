オリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」POP UP SHOPが新宿マルイ アネックス 6FにてOPEN！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年11月1日(土)より新宿マルイ アネックス 6FにてオリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」POP UP SHOPを開催いたします。
今回のイベントでは、オリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=103701
【イベント情報】
イベント名：オリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」POP UP SHOP
開催期間：2025年11月1日(土)～11月11日(火)
開催場所：新宿マルイ アネックス 6F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
カンバッジ(ランダム)
価格：550円(税込)
種類数：全5種
サイズ：直径約57mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
インスタントフォト風ブロマイド(ランダム)
価格：440円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約 89mm×63mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ダイカットステッカー(ランダム)
価格：550円(税込)
種類数：全5種
サイズ：約80mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ワイヤーキーホルダー
PALE TONE series
価格：各1,100円(税込)
種類数：全5種
サイズ：約W37mm×H71mm
アクリルフィギュア
PALE TONE series
価格：各1,650円(税込)
種類数：全5種
サイズ：全高約150mm以内
ミニアクリルアート
PALE TONE series
価格：各2,420円(税込)
種類数：全5種
サイズ：約128mm×182mm
マイクロファイバー
PALE TONE series
価格：各770円(税込)
種類数：全5種
サイズ：約200mmx200mm
ポストカードセット
PALE TONE series
価格：550円(税込)
種類数：全1種（5枚入り）
サイズ：約100mm×148mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://princess-session.com/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)Project PRINCESS-SESSION
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売