“背徳感×ザクザク食感”で『一度食べたら、沼にハマる。』　カンロ「魔性のピーナッツバタークランチ」発売

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ）は、『一度食べたら、沼にハマる。』魔性のグルメキャンディシリーズ第4弾として、「魔性のピーナッツバタークランチ」を2025年10月28日（火）より全国で発売します。

《罪深いザクザク食感に、濃厚で香ばしいピーナッツバターを食べているかのような背徳感！》

魔性のグルメキャンディシリーズは、「一度食べたら、沼にハマる。」をコンセプトとしたカンロの新たなキャンディシリーズです。“背徳感”をキーワードに、シリーズを通して“ヤミつきになる味わい”をお届けしています。2024年9月に第1弾として発売した「魔性の塩キャラメルキャンディ」は発売直後から大きな反響をいただきました。

近年、SNSを中心に「好きなものを好きなだけ楽しむ」スタイルが注目を集めています。例えばパンに塗るのが一般的な「ピーナッツバター」をそのまま食べてしまうという行為は、“背徳感があるのに、したくなる”と話題に。高カロリーな食材を食べてストレスを発散することが小さな幸せとして支持されています。また、最近では“ザクザクとした音”を楽しめる食感が、スイーツの人気トレンドのひとつにもなっています。

こうしたニーズに応え、「魔性のグルメキャンディシリーズ」第4弾として「魔性のピーナッツバタークランチ」を発売します。焙煎したピーナッツをたっぷりと使用し、香り高くこってりとしたコクのあるピーナッツバターの味わいを再現しました。濃厚なピーナッツバターのコクに岩塩をアクセントとして加え、3層構造の製法で仕上げることでザクザクとしたクランチ食感を実現。思わず次々と手が伸びてしまう、背徳感あふれる味わいとなっています。

パッケージは、瓶からそのままピーナッツバターを食べるようなインパクトと、砕けたキャンディの食感をイメージしたデザイン。つい手を伸ばしたくなる“魔性感”を意識した、シズル感あふれるデザインに仕上げています。家事や仕事の合間などでほっと一息つきたいとき、気分転換にぴったりの“背徳系グルメキャンディ”をぜひお試しください。

■商品概要

商品名 ：魔性のピーナッツバタークランチ

発売日 ：2025年10月28日（火）

参考価格 ：257円（税込） ※消費税8％

内容量 ：59g（個装紙込み）

販売エリア：全国

特徴 ：一度食べたら、沼にハマる。魔性のグルメキャンディ

■会社概要

社名 ：カンロ株式会社

代表 ：代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティビル37階

創業 ：1912年(大正元年)11月10日

事業内容：菓子、食品の製造および販売

上場市場：東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ：コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※1「金のミルク」、大人向けグミの先駆けでありグミの売上トップブランド※2である「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweetな瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※1株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場 2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

※2株式会社インテージSRI＋ グミ市場 2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

