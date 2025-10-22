【参加者募集中！】集えERWAY、あなたの自慢のERWAYを披露しよう！電動アシスト自転車「ERWAY」カスタマイズコンペ開催
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が展開する電動アシスト自転車ブランド「ERWAY」は、ユーザー参加型イベント「ERWAYカスタマイズコンペ」を開催いたします。
本イベントは、ERWAYを所有するオーナーが自分だけのカスタマイズを披露し合うオンラインコンテストです。創意工夫に満ちた一台をぜひご応募ください。
■ イベント概要
応募期間：～2025年11月2日（日）23:59
優勝賞品：ERWAY A01 Lite × 1台
参加資格：ERWAY電動アシスト自転車シリーズを所有し、独自のカスタマイズを施している方
※他社ブランドのオプションパーツを使用していても応募可
■ 応募方法
１. 公式LINE https://bit.ly/4n95x4O に登録
２. トークに 「かすたむこんぺ」 の7文字を送信
３. 届いた応募フォームから必要事項を入力して応募
■ 優勝発表
優勝者には事前にご登録いただいた連絡先へ直接ご連絡いたします。
また、優勝車両は可能な限り再現し、後日開催予定の「大試乗会」ステージに展示予定です。
自らのアイデアが形となり、実際のイベントで展示されるチャンスです。
■ コンテストの見どころ
本コンペでは、カラーリングやパーツ変更、アクセサリー装着など、ERWAYを自分らしく楽しむ工夫を自由に披露していただけます。
「走る楽しさ」「暮らしとの調和」「個性の演出」といった観点から総合的に審査を行います。
さらに、応募作品の一部はERWAY公式SNSで紹介予定。
他のオーナーのアイデアから、新しいカスタムのヒントを得ることもできます。
■ ブランドからのメッセージ
ERWAYは、単なる移動手段ではなく、“自分らしさを表現できるパートナー”としての電動アシスト自転車を提案しています。
カスタマイズを通して広がるERWAYの新たな魅力を、皆さまと一緒に発信していきます。
■ 主催・お問い合わせ先
鑫三海株式会社（SINSANKAI Co., LTD.）
ERWAY運営事務局
E-mail：info@sinsankai.co.jp
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram：https://www.instagram.com/erway_cycle/
X（旧Twitter）：https://x.com/_ERWAY
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534