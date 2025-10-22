LegalOn Technologies、初のM&Aを実施。グローバルにガバナンスAIを展開する「Fides Technology」がLegalOn Technologiesグループに参画
「LegalOn: World Leading Legal AI」を提供する株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）は、この度グローバルでガバナンスサービスを提供するリーガルテックカンパニ―「Fides Technology GmbH」（本社：ドイツ・ミュンヘン、代表：CEO Lisa Gradow,CTO Vincent Bobinski,COO/CLO Philippa Peters、以下Fides ）がLegalOn Technologiesグループに参画したことをお知らせします。LegalOn Technologiesにとって初のM&Aとなります。
■LegalOn Technologies、初のM&Aを実施。「Fides Technology」がグループに参画
LegalOn Technologiesは初となるM&Aとして、グローバルにガバナンスサービスを提供するリーガルテックカンパニー「Fides Technology」をグループに迎え入れました。Fidesは、企業のガバナンスに関する業務をAIで一元化・自動化する先進的なテクノロジーを提供しています。サービスは100ヵ国以上で使われています。
近年、企業の複雑な法人構造やESG対応、各国の規制強化を背景に、ガバナンス／リスク／コンプライアンス（GRC）市場は年平均15%前後の成長が見込まれています。Fidesが提供するソリューションは、「AIコーポレートガバナンス」として高く評価されており、特に既存ツールに課題を感じる大手企業から強い支持を集めています。
当社は、法務業務をシームレスに支援するリーガルAIプラットフォーム「LegalOn: World Leading Legal AI」をグローバルで提供しています。今回Fidesがグループに入ることで、今後は「LegalOn」にFidesのガバナンス機能の統合を目指します。これにより、契約に加えリスク・コンプライアンスマネジメントまでを一体で支援可能な次世代リーガルAIプラットフォームへと進化することが期待できます。このほか、グループとしての欧州展開の加速や、グローバルで事業を展開する企業をさらにサポートできるようになります。
Fidesの共同創業者であるLisa Gradow（CEO）、Vincent Bobinski（CTO）、Philippa Peters（COO/CLO）をはじめとする、多様なバックグラウンドを持つ優秀なチームが、LegalOnグループに参画します。新たなテクノロジーおよびグローバルガバナンス領域における豊富な知見が加わることで、今後の製品・事業開発においても強力な推進力となることが期待されます。
LegalOn Technologiesは今後も、グローバルにお客様の事業成長を支援してまいります。
LegalOn Technologiesグループ代表（左から、LegalOn Technologies US CEO Daniel Lewis、 Fides Technology GmbH COO/CLO Philippa Peters,CEO Lisa Gradow,CTO Vincent Bobinski、LegalOn Technologies 代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）
■Fides Technologyについて（ URL： https://www.fides.technology/en(https://www.fides.technology/en) ）
- 会社名 ：Fides Technology GmbH
- 代表者 ：CEO Lisa Gradow
CTO Vincent BobinskiCOO/CLO Philippa Peters
- 設立 ：2021年
- 本社 ：ドイツ・ミュンヘン
- 事業内容：企業法務向けガバナンス・エンティティ管理AIプラットフォームの開発・提供
■Fides co-founder and CEO Lisa Gradow
Contracts and governance are the twin pillars of corporate legal work. Fides was built to modernize governance for enterprises frustrated with legacy tools. By joining LegalOn, we can deliver a platform that reflects how legal teams actually work and redefine what legal operations look like.
■LegalOn Technologies 代表取締役 執行役員・CEO/弁護士 角田 望
今回、Fidesの皆様をLegalOn Technologiesのグループに迎えることを心より嬉しく思います。Fidesは、企業法務におけるガバナンス・取締役会・法人管理という重要な領域で、革新的なプロダクトと実績を築いてきました。Fidesとの連携は、企業法務を担うすべての企業にとって不可欠な存在になるための大きな一歩です。両社の知見と技術を掛け合わせることで、グローバルでのプロダクト展開と、より包括的な法務支援を実現していきます。今後のシナジーに大いに期待しています。
■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）
株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。
会社概要
- 会社名 ：株式会社LegalOn Technologies
- 代表者 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望
- 事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発
- 本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F
- 設立 ：2017年4月
- 資本金等：198.5億円（資本準備金等含）