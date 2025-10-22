「コトダマン」 × 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボを10月24日（金）より開催！

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」（以下コトダマン）において、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とのコラボを、本年10月24日（金）より開催します。

本コラボでは、「デンジ＆レゼ」「マキマ(公安対魔特異4課)」「早川アキ(公安対魔特異4課)」をはじめとした劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のキャラクターがコラボ召喚に登場します。また、アプリ内でコラボ記念「パワー(公安対魔特異4課)パック」を購入すると「パワー(公安対魔特異4課)」を入手できます。

さらに、本日10月22日（水）よりコラボ記念スペシャルPVを公開します。そのほか、「声優サイン色紙」や「コラボ特製ゆらゆらアクリルスタンドセット」が抽選で当たるXキャンペーンを開催します。

なお、本コラボの詳細は、10月23日（木）20：00より、コトダマン公式YouTubeチャンネルで配信するコトダマン公式放送【GODステーション】で発表します。

・「コトダマン」 × 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボ記念スペシャルPV：https://youtu.be/kHW3-gO6ZbM

・コトダマン公式放送【GODステーション】：https://www.youtube.com/kotodamanpr

・コトダマン公式サイト：https://kotodaman.jp

＜コラボ開催期間＞ 2025年10月24日（金）16：00頃～11月10日（月）15：59

■「デンジ＆レゼ」「マキマ(公安対魔特異4課)」などがコラボ召喚に登場！

コラボ召喚に登場する「デンジ＆レゼ」は、進化後「モード・シフト」が搭載され、編成画面で自由に「チェンソーマンonビーム」または「ボム」に切り替えることができます。

【コラボ召喚に新登場するキャラクター】※敬称略

■コラボ記念「パワー(公安対魔特異4課)パック」が登場！

本コラボでは、コラボ記念「パワー(公安対魔特異4課)パック」を販売します。購入すると「パワー(公安対魔特異4課)」を入手できます。なお、本コラボ期間中は一部を除くコラボクエストにおいて、「パワー(公安対魔特異4課)」をリーダーにすると満福時※と同じ報酬を獲得できます。

※クエストクリア後の獲得報酬で、リーダーに編成しているコトダマンの「福」の数に応じた確率で「福ボーナス」がもらえま

す。満福（★6の福99）の場合、必ず「福ボーナス」を2個獲得することができます。

■「チェンソーマン(咆哮)」「ボム(急襲)」などがコラボクエストに登場！

【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略

■「コトダマン」 × 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』コラボ各種キャンペーンを開催！

「声優サイン色紙」や「コラボ特製ゆらゆらアクリルスタンドセット」が抽選で当たるXキャンペーンを開催します。

各種キャンペーンの応募規約・参加条件・賞品の詳細は、コトダマン公式お知らせをご確認ください。

※キャンペーンお知らせURL：https://xfl.ag/46FAMhX

■＜全国劇場で公開中＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』について

“恋も欲望も、人間も悪魔も全てを巻き込むド派手な血戦、劇場アニメ化！シリーズ累計発行部数3,100万を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』（箸・藤本タツキ）。2022年には、アニメスタジオMAPPA（代表作：『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』等）による制作のTVアニメが放送され、大きな話題を呼んだ同作。そして2025年、連載当時大熱狂を巻き起こしたエピソードが劇場アニメ化！”

公式サイト：https://chainsawman.dog/movie_reze/

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

■共闘ことばRPG コトダマン< https://kotodaman.jp >

スマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。

■アプリ概要

ゲーム名 共闘ことばRPG コトダマン

カテゴリ ゲーム（ことば合わせRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS16.0以降

【Android(TM)】Android 7.0以降

利用方法 ・各ストアで「コトダマン」を検索

・ゲームダウンロードURL：

https://xfl.ag/kotodaman

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

