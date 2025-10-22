SALON by PEACH JOHN 2025 WINTER COLLECTION毎日のための、洗練された新作ランジェリーが発売！

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のSALON by PEACH JOHN(サロン バイ ピーチ・ジョン)は、2025年冬の新作コレクションを発売しました。大人気のSALON版「ナイスバディ」シリーズの新作・新色、ホリデーシーズンにぴったりのラメやラインストーンをあしらった新作ブラ、ソングもバリエーション豊富にラインナップ！

冬コレクションはストア及び公式通販サイトにて順次発売予定です。

公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/csalon/

冬の新作１.大花柄レースとチュール、ラインストーンチャームが輝く「ナイスバディブラ」の優美なSALONバージョン。

やせ型さんもグラマーさんもメリハリのある理想の比率に近づき、全身スタイルアップ。ピーチ・ジョンが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を実現。

ベージュ系のライニングに、メリハリのある大柄ストレッチレースをレイヤード。カップ上部とアンダーバストは大胆なスカラップで、肌を華麗に飾ります。カップ下部にプリーツをたたんだチュールをあしらい、ドレッシーな表情をプラス。売上No.1シリーズ（PEACH JOHN内 2024年1月1日～12月31日の販売実績）

ナイスバディブラシアーブーケ

価格：\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322130310/

ナイスバディショーツシアーブーケ

\2,700(本体価格\2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322230303/

ナイスバディソングシアーブーケ

\3,000(本体価格\2,728)

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322140307/

カラー：ブルー、ブラウン、ホワイト（全３色）

冬の新色１.【盛りブラ】ストレッチレースとプリーツチュールを組み合わせた、SALONならではの上品で贅沢なデザイン。NEW colorはクールなブラック

全身に理想のメリハリ！ナイスバディブラのSALONバージョン。軽いつけ心地、サイズに応じて厚みを変えたカップで最適なボリュームをプラスし、ぷるんと柔らかな形良いバストに。

C、D65・70、E65：ふわふわのわたを内蔵した下厚カップ。トップ位置を高くキープし、ボリュームUP。

D75、E70・75、F：薄手カップ。横広がりを抑えて、トップ位置を高くキープ。ストラップの幅を太くして、胸をしっかり引き上げます。

ナイスバディブラロマンティックプリーツ

\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307700410/

ナイスバディショーツロマンティックプリーツ

\2,700(本体価格\2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307900403/

ナイスバディソングロマンティックプリーツ

\3,000(本体価格\2,728)

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307710407/

カラー：ブラック（新色全1色）

冬の新色２.やさしい着け心地でナチュラルにバストメイク。インポート風総レースのフルカップブラにホリデイカラー「ベリーレッド」登場！

累計26万枚※突破。10年以上愛されるSALONのロングセラーブラ。※集計期間：2014年11月12日～2025年9月3日(ショーツも含む) 総レースのフルカップで、ふんわり包み込むような優しい着け心地、ほんのり谷間ができるナチュラルなバストメイク。同シリーズのショーツ・ソングも展開。

グランフルールブラ

価格：\5,060（本体価格\4,600）

サイズ：B～Fカップ UB65/70/75 ※BカップはUB65なし

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10144602510/

グランフルールショーツ

価格：\2,700 (本体価格 \2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10144612503/

グランフルールソング

\2,700 (本体価格 \2,455)

ワンサイズ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10144622509/

カラー：ベリーレッド（新色1色）

冬の新作２.ラメ糸入りのアイラッシュレースメインのホリデイブラ。センターのストリングの隙間からバストを覗かせ、深い谷間をさらに魅力的に演出。

グラマラスな谷間をメイクの「ヨーロピアンコルセッタ」シリーズ冬の新作。

ラメ糸入りのアイラッシュレースを全面に、ポイントでストリングを配し、カップ中心の８カンで繋いだデザイン。

凹凸の少ないレースで実用性も◎イルミネーションの様にボディも飾って。

ヨーロピアンコルセッタブラスパークリーレース

価格：\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10321400109

ヨーロピアンコルセッタショーツスパークリーレース

価格：\2,700 (本体価格 \2,455)

S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10321410202

ヨーロピアンコルセッタソングスパークリーレース

\3,000(本体価格\2,728)

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10321420307

カラー：ピンク、ボルドー、グレージュ（全3色）

冬の新色３.SALONのトップセラー盛りブラの新色はミルキーな「ピンク」

ヨーロピアンコルセッタブラ

\6,300 (本体価格 \5,728)

サイズ：B～Fカップ UB65/70/75/80 ※BカップはUB65なし、※DカップのみUB80あり

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10206632106/

ヨーロピアンコルセッタショーツ

価格：\3,000（本体価格\2,728）

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10260801802/

ヨーロピアンコルセッタソング

価格：\3,000（本体価格\2,728）

S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10247811808/

カラー：モーヴピンク（新色1色）

【新作ルームウェア】光沢のあるベロア×アイラッシュレースの、SALONならではの華やかなホリデーパジャマ

ベーシックなシルエットながら、付属のサテンベルトでウエストをマークすれば、一気にエレガントな印象に。同系色のレースがほどよいアクセントとなり、上品さとリュクスなムードを引き立てます。ストレッチ性のあるベロアを使用しているので動きやすく、睡眠時も快適。裏側は起毛仕様で、寒い季節にもぴったりな１枚。

ベロアレースパジャマ

\7,600（本体価格\6,910）

ワンサイズ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10321020125

カラー：アイボリー、グレー

冬の新作３.花柄エンブロイダリーレースとラインストーンで特別な日を彩るラグジュアリーな一枚。

やさしく包み込み、自然なシルエットを演出。

花柄のエンブロイダリーレースをメインに使用。レースにはラインストーンをあしらい、きらめきと華やかさをプラス。

バックスタイルにもストレッチレースを使用し、後ろ姿まで美しく華やかに。ショーツ、ソングのサイドのリボンは自分で結う仕様。

フラワークリスタルブラ

価格：\5,100（本体価格\4,637）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

フラワークリスタルショーツ

価格：\2,700 (本体価格 \2,455)

S,M,L

フラワークリスタルソング

\3,000(本体価格\2,728)

S/M、M/L

カラー：レッド、ブラック

※10/29発売予定

SALON by PEACH JOHN

公式通販サイト https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/csalon/

ストア：銀座店