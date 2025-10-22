特集：STYLE SAMPLE 100 こだわり派のマイ・スタンダード『ONKUL（オンクル）』vol.23発売
こだわり派のあの人は、どんな洋服を着ているの。編集部は“街”へ出かけました。街角スナップとONKULが信頼するブランドの服。100のスタイルからいくつかのキーワードを見つけました。「日常に使える上質さ」「愛着のわく実用性」そして「自分らしさを更新できる服」。『STYLE SAMPLE 100』号は、いささか偏った見解ながら「マイ・スタンダード」をみなさんと一緒に考えていく特集。
迷うことを前提に、改めて、服選びを楽しもう。
■Contents
市川実和子 冬のスタンダード
ONKUL SNAP '25
THE BOOK SHOP SNAP
いい本屋には、素敵な人が訪れる。
ON POCKETS & LITERATURE.
ポケットに文学
Good MORNING , Good SWEATER.
冬はつとめて
服とクローゼット、日々の相棒
ZAKKA CATALOG
ONKUL謹選 日々の道具116
ONKUL CLOSET Awards
クローゼット大賞授与式開催！
WHITE , BEIGE , BROWN , and more...
あいまいな季節の、どっちつかずの色
etc…
▶ ONKUL vol.23 [詳細] https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505307/
市川実和子 冬のスタンダード
上質でずっと愛着が持てるもの、もの作りと真摯に向きあうブランドの逸品。冬のスタンダード選びの基準は、そう定めよう。ポジティブな空気をまとう市川実和子が着る冬の新作。
ONKUL SNAP '25
“ベーシック”。その言葉は一見“個性”の対義語のように聞こえるけれど、ベーシックスタイルにこそ、その人らしさが滲むと思うのです。“個性=マイ・スタンダード”を探るべく、気になる人々をSNAP。
THE BOOK SHOP SNAP
いい本屋には、素敵な人が訪れる。
いい本屋に素敵な人が集まるのは、きっと万国共通だ。ロンドン、パリ、台北、そして東京。それぞれの個性を放つ本屋でスナップした世界の“オンクルな人”たち。
ON POCKETS & LITERATURE.
ポケットに文学
いい本屋には素敵な人がいるように、おしゃれと文学は深くつながっているように思う。そのふたつをそっと結ぶポケットは、とりわけ特別な存在なのかも知れない。
ZAKKA CATALOG
ONKUL謹選 日々の道具116
気負わず、でも妥協せず。着こなしの理想が定まったら次は暮らしの道具をアップデート。これからの日常に寄り添う“あったらいいもの”を心を込めて選びました。
WHITE , BEIGE , BROWN , and more...
あいまいな季節の、どっちつかずの色
深みを増してきた街の景色に自分色を重ねながら溶け込んでいく。そんなオンクル的、26スタイルが「STYLE SAMPLE 100」のエンディングを飾ります。
◆ONKUL vol.23 詳細
発売日：2025年10月22日（水）
定価1100円 (本体価格1000円)
ISBN：9784779653070
※全国の書店、 コンビニエンスストア、 ネット書店にてお求めいただけます。
詳細：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505307/
ONKUL（オンクル）
“あたりまえ"なものにほどこだわりたい。そんな感度の高い女性に向けたファッション&ライフスタイル雑誌。ファッション、インテリア、日用品、旅、食事、ビューティー etc...暮らしに役に立つモノやコトを、独自の目線と新しい切り口で紹介します。
ONKUL公式webサイト：https://fudge.jp/onkul/
ONKUL公式Instagram：https://www.instagram.com/onkul_magazine/
