特集：STYLE SAMPLE 100　こだわり派のマイ・スタンダード『ONKUL（オンクル）』vol.23発売

株式会社 三栄ONKUL vol.23（10月22日 発売）

STYLE SAMPLE 100

こだわり派のマイ・スタンダード

こだわり派のあの人は、どんな洋服を着ているの。編集部は“街”へ出かけました。街角スナップとONKULが信頼するブランドの服。100のスタイルからいくつかのキーワードを見つけました。「日常に使える上質さ」「愛着のわく実用性」そして「自分らしさを更新できる服」。『STYLE SAMPLE 100』号は、いささか偏った見解ながら「マイ・スタンダード」をみなさんと一緒に考えていく特集。

迷うことを前提に、改めて、服選びを楽しもう。

■Contents

Winter Standard

市川実和子 冬のスタンダード

ONKUL SNAP '25

こだわり派のマイ・スタンダード

THE BOOK SHOP SNAP

いい本屋には、素敵な人が訪れる。

ON POCKETS & LITERATURE.

ポケットに文学

Good MORNING , Good SWEATER.

冬はつとめて

服とクローゼット、日々の相棒

ZAKKA CATALOG

ONKUL謹選 日々の道具116

ONKUL CLOSET Awards

クローゼット大賞授与式開催！

WHITE , BEIGE , BROWN , and more...

あいまいな季節の、どっちつかずの色

etc…

▶ ONKUL vol.23 [詳細] https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505307/

上質でずっと愛着が持てるもの、もの作りと真摯に向きあうブランドの逸品。冬のスタンダード選びの基準は、そう定めよう。ポジティブな空気をまとう市川実和子が着る冬の新作。

“ベーシック”。その言葉は一見“個性”の対義語のように聞こえるけれど、ベーシックスタイルにこそ、その人らしさが滲むと思うのです。“個性=マイ・スタンダード”を探るべく、気になる人々をSNAP。

いい本屋に素敵な人が集まるのは、きっと万国共通だ。ロンドン、パリ、台北、そして東京。それぞれの個性を放つ本屋でスナップした世界の“オンクルな人”たち。

いい本屋には素敵な人がいるように、おしゃれと文学は深くつながっているように思う。そのふたつをそっと結ぶポケットは、とりわけ特別な存在なのかも知れない。

気負わず、でも妥協せず。着こなしの理想が定まったら次は暮らしの道具をアップデート。これからの日常に寄り添う“あったらいいもの”を心を込めて選びました。

深みを増してきた街の景色に自分色を重ねながら溶け込んでいく。そんなオンクル的、26スタイルが「STYLE SAMPLE 100」のエンディングを飾ります。

◆ONKUL vol.23 詳細

特集：「STYLE SAMPLE 100 こだわり派のマイ・スタンダード」



発売日：2025年10月22日（水）

定価1100円 (本体価格1000円)

ISBN：9784779653070



※全国の書店、 コンビニエンスストア、 ネット書店にてお求めいただけます。

詳細：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505307/





ONKUL（オンクル）

“あたりまえ"なものにほどこだわりたい。そんな感度の高い女性に向けたファッション&ライフスタイル雑誌。ファッション、インテリア、日用品、旅、食事、ビューティー etc...暮らしに役に立つモノやコトを、独自の目線と新しい切り口で紹介します。

ONKUL公式webサイト：https://fudge.jp/onkul/

ONKUL公式Instagram：https://www.instagram.com/onkul_magazine/



株式会社三栄

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/



2025年10月22日

