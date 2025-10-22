“規格外”なオフィスラブコメディ、待望のコミカライズ！ 「トラウマにKiss～元カレのせいで×××ができない！」　10月22日（水）より「コミックシーモア」にて先行配信開始！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、オトナ女子向けオリジナルコミックレーベル「ボル恋comic」にてボル恋タイトル「100シーンの恋＋more」内で配信中の「トラウマにKiss～やっかいな恋、対応中」を原作としたコミカライズ作品「トラウマにKiss～元カレのせいで×××ができない！」を10月22日（水）よりエヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社：大阪市中央区 代表取締役社長：朝日利彰）が運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」にて先行配信したことをお知らせいたします。



本作は「100シーンの恋＋more」内にて配信中の人気タイトルのコミカライズです。学生時代、初めての彼氏とのある出来事をきっかけに、男性が苦手になってしまった主人公。そんな主人公の前に上司として現れたのは、トラウマの元凶の元カレで――！？「もう二度とこの男にときめくなんてありえない」と思っていた気持ちが揺れ動く、元カレに翻弄されるオフィスラブコメディを、コミックでもお楽しみいただけるようになりました。

本作を美麗な漫画でお届けいただくのは漫画家のたりほ先生です。

第1話は期間限定で無料にてお読みいただけますので、ぜひ“規格外”なオフィスラブコメディを

「コミックシーモア」にてお楽しみください。

ボル恋comic＆ボル恋TOON編集部公式X（@volkoicomic）： https://x.com/volkoicomic(https://x.com/volkoicomic)

「トラウマにKiss～元カレのせいで×××ができない！」作品概要

タイトル：トラウマにKiss～元カレのせいで×××ができない！

漫画：たりほ

原作：ボルテージ

＜あらすじ＞

【再会した元カレと今度こそ“初夜”を迎えられるのか！？】

学生時代、初彼氏の“アレ”が大きすぎて初体験が叶わないまま別れてしまった真帆。

それ以来、男性が苦手になり、28歳になった今も恋愛経験なし。そんな真帆の前に上司として現れたのは――あの元カレ・毒島だった！

「元凶の俺が、お前のトラウマを治してやる」

横暴で最低で“ありえないBIGサイズ”なカレに、

もう二度とときめくはずがないと思っていたのに…！

トラウマの元カレとの未完の恋、強制再開！？

「100シーンの恋＋more」で配信中の人気作「トラウマにKiss～やっかいな恋、対応中」、待望のコミカライズ！

◆第3話まで一挙配信開始！

◆第1話無料配信中！ 配信期間：10月22日（水）～11月5日(水)

配信ページ（コミックシーモア）：https://www.cmoa.jp/title/339059/

100シーンの恋＋moreについて

胸キュン充電読み物アプリ「100シーンの恋＋」 の新たなWEBサービスです。『寝る前5分も(ハート)もっと彼とのラブストーリー』をテーマに、「100シーンの恋＋」で人気なカレとの特別な恋愛体験や、アプリ以上に濃密なオリジナル恋愛ストーリーをお楽しみいただけます。

100シーンの恋＋more公式サイト： https://otkoi.voltage-games.com/(https://otkoi.voltage-games.com/)

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)