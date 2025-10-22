規格外のセンスで、日本のアイドルシーンに新しく⽻ばたく。Attention please ─ We are Crisp Melo

株式会社STARBASE「w0w」アートワーク

新ガールズグループ Crisp Melo（クリスプ・メロ） が、10月22日（水）にデビューシングル「w0w（ワウ）」をリリースする。「w0w（ワウ）」は、軽快に弾けるビートとクセになるサビ、そして日常のテンションをそっと引き上げるようなワードが詰まった一曲。エッジの効いた感性と、ふとした瞬間にのぞくやわらかさ──その“ギャップ”を武器に、Crisp Melo（クリスプ・メロ）が初めて放つポップアプローチがここに完成した。

日常の中にある小さな感情の波やテンションの移ろいを、リズムとワードで軽やかにすくい上げ、聴く人の気分を自然に持ち上げていくような、前向きなエネルギーに満ちた楽曲となっている。

制作陣には、NiziU、BTS、安室奈美恵など数々のトップアーティストを手がける RYUJA と

KID PHENOMENON や FANTASTICS への楽曲提供で注目を集める若手プロデューサー 芦田

菜名子（7co）が参加。世界基準のサウンドで彩られた、Crisp Melo（クリスプ・メロ）の幕開けを告げるデビューシングルとなっている。

また、メンバー5人がアニメイラストとして登場するリリックビデオも同日に公開。映像全体が歌詞の世界観に寄り添った構成となっており、メンバーの顔出しがない状態でもグループの存在を印象づける内容に仕上がっている。

各種配信サービス:https://lnk.to/CM_w0w

リリックビデオ：https://www.youtube.com/@crispmelo_official

●楽曲情報●

【リリース日】2025年10月22日（水）

【アーテイスト名】Crisp Melo（クリスプ・メロ）

【タイトル】w0w（ワウ）

【各種配信サービス】 https://lnk.to/CM_w0w

●Crisp Melo （クリスプ・メロ）プロフィール●

阿保瞳月（アボシズク）/飯田愛梨（イイダアイリ）/大曲李佳（オオマガリモモカ）/紫乃亜月（シノアツキ）/橘ゆきな（タチバナユキナ）による、5人組ガールズポップグループ。

「鋭く弾ける」と「近づきたくなる優しさ」という相反する魅力を行き来するガールズグループ。ステージではキレのあるパ フォーマンスと意志ある存在感で魅了し、ファンとの時間では 心が近づくような優しさとあたたかさを自然に届ける。

強さとやわらかさ、瞬発力と自然体 -相反するように見える感覚を自分らしく持ち合わせていること。そのギャップこそが、Crisp Meloの輪郭であり、最大の魅力となる。

-オフィシャルSNS-

【オフィシャルサイト】：https://www.crispmelo.com/

【X】https://x.com/crispmelo_info

【Instagram】https://www.instagram.com/crispmelo_official

【TikTok】https://www.tiktok.com/@crispmelo_official