規格外のセンスで、日本のアイドルシーンに新しく⽻ばたく。Attention please ─ We are Crisp Melo
「w0w」アートワーク
新ガールズグループ Crisp Melo（クリスプ・メロ） が、10月22日（水）にデビューシングル「w0w（ワウ）」をリリースする。「w0w（ワウ）」は、軽快に弾けるビートとクセになるサビ、そして日常のテンションをそっと引き上げるようなワードが詰まった一曲。エッジの効いた感性と、ふとした瞬間にのぞくやわらかさ──その“ギャップ”を武器に、Crisp Melo（クリスプ・メロ）が初めて放つポップアプローチがここに完成した。
日常の中にある小さな感情の波やテンションの移ろいを、リズムとワードで軽やかにすくい上げ、聴く人の気分を自然に持ち上げていくような、前向きなエネルギーに満ちた楽曲となっている。
制作陣には、NiziU、BTS、安室奈美恵など数々のトップアーティストを手がける RYUJA と
KID PHENOMENON や FANTASTICS への楽曲提供で注目を集める若手プロデューサー 芦田
菜名子（7co）が参加。世界基準のサウンドで彩られた、Crisp Melo（クリスプ・メロ）の幕開けを告げるデビューシングルとなっている。
また、メンバー5人がアニメイラストとして登場するリリックビデオも同日に公開。映像全体が歌詞の世界観に寄り添った構成となっており、メンバーの顔出しがない状態でもグループの存在を印象づける内容に仕上がっている。
各種配信サービス:https://lnk.to/CM_w0w
リリックビデオ：https://www.youtube.com/@crispmelo_official
●楽曲情報●
【リリース日】2025年10月22日（水）
【アーテイスト名】Crisp Melo（クリスプ・メロ）
【タイトル】w0w（ワウ）
【各種配信サービス】 https://lnk.to/CM_w0w
●Crisp Melo （クリスプ・メロ）プロフィール●
阿保瞳月（アボシズク）/飯田愛梨（イイダアイリ）/大曲李佳（オオマガリモモカ）/紫乃亜月（シノアツキ）/橘ゆきな（タチバナユキナ）による、5人組ガールズポップグループ。
「鋭く弾ける」と「近づきたくなる優しさ」という相反する魅力を行き来するガールズグループ。ステージではキレのあるパ フォーマンスと意志ある存在感で魅了し、ファンとの時間では 心が近づくような優しさとあたたかさを自然に届ける。
強さとやわらかさ、瞬発力と自然体 -相反するように見える感覚を自分らしく持ち合わせていること。そのギャップこそが、Crisp Meloの輪郭であり、最大の魅力となる。
-オフィシャルSNS-
【オフィシャルサイト】：https://www.crispmelo.com/
【X】https://x.com/crispmelo_info
【Instagram】https://www.instagram.com/crispmelo_official
【TikTok】https://www.tiktok.com/@crispmelo_official