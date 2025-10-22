B.A.C HOMIES新体制が始動！5ヶ月連続リリース決定！新体制初のワンマンライブも決定!!!

株式会社STARBASE「WE WON’T」アートワーク

池袋ストリート発のHIP HOP CREWのB.A.C HOMIES。

B.A.C HOMIESは楽曲制作、ライブ企画、ジャケット＆グッズデザインなど全てセルフプロデュース。

2024年1月にCREW結成後メンバー5人編成から4人編成へ、そこから2025年6月に本気でブレイクを目指し、グループを再構築し念願の夢である武道館での単独公演を目標に活動中。

新体制になって初の楽曲「WE WON’T」を10月22日にリリース。

今回の曲も作詞作曲、編曲をメンバーであるMiTEY(マイティー)が行った楽曲となっており、エモーショナルで強さのあるロックテイストのサウンドにヒップホップのグルーヴ感を掛け合わせた新鮮さが特徴的な楽曲で、4人のラップ、ボーカル、コーラスワークが聞き応えのあるミドルアップテンポの1曲。

リリックには改めて今までの 4人の道のり、そして再出発であるこれからの音楽にかける想いが込められている。

楽曲自体のレンジも今までの曲の中で1番広く、4人それぞれの声の特徴の違いや良さが感じられ、4人だからこそ表現できるマイクリレーがとても聞き応えのある仕上がりとなっている。

(各種配信サービス：https://lnk.to/BACH_WW)

そして10月デジタル配信を皮切りに、5ヶ月連続デジタルリリースを発表。

ファンにはたまらない5ヶ月間となる。B.A.C HOMIESはライブにチカラを入れており全曲生歌で披露。本人たちの生き様の力強さを直に感じられるライブは他にはない見所だ。東京の池袋を拠点に路上liveや関東近辺でのフリーライブを精力的に行なっており、着実に地道ではあるがストリートからのリピーターをパフォーマンスを通して増やしている。そんな彼らだがこの度、ワンマンライブが遂に決定！2026年4月3日池袋harevutaiにて新体制になってから初のワンマンライブとなる。

更なる飛躍が期待できるB.A.C HOMIES。

これからの活躍から目が離せないボーイズグループなので要チェック！

B.A.C HOMIESコメント

【MiTEY】

日常に＋1の彩りを。応援してくれているあなたにとって落ち着ける居場所そして心のお守りになる様な音楽を届けたいと日々思っています。先日アルバムをリリースし、今回はシングルを連続でリリースさせて頂くという事で来年の4/3の池袋harevutaiでのワンマンに向けて色んな形で自分達さらしさを尖らせた音楽を届けますので楽しみにしていて下さい。

【YUSUKE】

連続リリース出来ている事にまずとても感謝しています。簡単な事ではなくメンバーそれぞれ一曲一曲に想いも込めてレコーディング等にのぞんでいて、それを引っ提げてのワンマンは4人体制になってから初めてのワンマンでメンバー4人の強い意志がこもったワンマンなので楽しみにして欲しいです。

【KAITO】

B.A.C HOMIESから曲を皆さんのすぐ聴ける場所に届けられる事幸せに思います！グループ結成からまだ1年しか経ってないですが、リリースを繰り返しながら一歩ずつ"武道館"に立つ夢を追い、音楽を通して僕達の一曲に込める想いを感じてもらえたら嬉しいです！

毎月定期単独公演もやっているのでイヤホンで聴くのとまた一味違うLIVEを見に来てください！

【YUYA】

様々な事を歩んで乗り越えてきた4人。そんな僕らを愛し、支えてくれるファンの皆様が喜んで笑顔になってくれることが！それを見て感じられることが僕らの原動力です！！楽曲を連続リリースしていき、更に皆様を笑顔に。僕ら自身の熱量を高め、『音楽』をたくさんの方々に届けて巻き込んでいきたいと思っています。その集大成を来年のワンマンライブに込めます。

ワンマンライブ概要

＜タイトル＞BACK BORN

＜日時＞2026年4月3日(金）開場：16:00 開演：18:00

＜場所＞池袋harevutai

（住所）東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F harevutai

各線 池袋駅 東口(北)

ハレザ池袋・東京建物ブリリアホール方面から徒歩5分

＜チケット料金＞

Sチケット 50,000円(税込)(15枚限定) ※限定特典あり

Aチケット 30,000円(税込)(30枚限定) ※限定特典あり

Bチケット 10,000円(税込)(50枚限定) ※限定特典あり

Cチケット 5,000円(税込) ※限定特典あり

REGULARチケット 3,000円(税込)

※チケットの販売枚数に限りがあり、販売数に達し次第販売終了となります。

＜チケット販売日時＞

一般先行受付： Sチケット 11/1- 抽選販売開始 Aチケット 11/11-抽選販売開始

一般発売：B,C,REGチケット11/24- 先着販売開始

＜チケット販売ページ＞

ライブポケット：

Sチケットhttps://t.livepocket.jp/e/l3403

Aチケットhttps://t.livepocket.jp/e/het8g

Bチケットhttps://t.livepocket.jp/e/qhp2g

Cチケットhttps://t.livepocket.jp/e/lhar6

REGULARチケットhttps://t.livepocket.jp/e/2indj

5ヶ月リリース情報

●10月22日「WE WON’T」デジタルシングル配信リリース

【各種配信サービス】https://lnk.to/BACH_WW

●11月19日デジタルシングル配信リリース

●12月17日デジタルシングル配信リリース

● 1月21日デジタルシングル配信リリース

● 2月18日デジタルEP配信リリース

TikTok(フォロー数11.9万人)

https://www.tiktok.com/@b.a.chomies