¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーEV¡ÖZEEKR 009¡×¤Î¹ñÆâÅ¸³«¤òÈ¯É½
ZEEKR 009
£·¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö(EV)¥áー¥«ー¤Î¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¾®´ÖÍµ¹¯)¤Ï¡¢VOLVO¤Ê¤É¤ò»±²¼¤È¤¹¤ëGeely Holding Group¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àEV¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZEEKR¡Ê¥¸ー¥«ー¡Ë¡×¤ÎMPV¡ÖZEEKR 009¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸ー¥«ー¡¦¥¼¥í¥¼¥í¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJapan Mobility Show 2025(°Ê²¼¡¢JMS)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¼Ö¤ò¹ñÆâ½éÈäÏª¤·¡¢¥×¥ì¥¹¥Çー(10·î29Æü)¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¸ÂÄê¸ø³«¾ðÊó¤è¤ê¡Ë
¡ÚZEEKR 009¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÍ£°ìÌµÆó¡¢7¿Í¾è¤êEV¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーMPV
ZEEKR 009¤Ï¡¢Á´Ä¹5,209mm¡ßÁ´Éý2,024mm¡ßÁ´¹â1,812mm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ë¡¢ºÇÂç7¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¹Âç¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¹âµéMPV¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÂç·¿ÅÅÆ°MPV¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Â¿·¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÁªÂò»è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤ÎÈÎÇäµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹ÌÖ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤¤¬¹ñÆâÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ë¾å¤Î°ÜÆ°¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈÀÅ½ÍÀ
2ÎóÌÜ¥·ー¥È
2ÎóÌÜ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥µー¥¸µ¡Ç½ÉÕ¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·ー¥È¤òÁõÈ÷¡£¥ì¥Ã¥°¥ì¥¹¥È¤ä¡¢¥·ー¥È¥Òー¥¿ー¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²÷Å¬µ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢120km/hÁö¹Ô»þ¤Ç¤â64.5dB¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿ÀÅ½ÍÀ¤ò¼Â¸½¡£¹âÂ®½ä¹Ò»þ¤Ç¤â²ñÏÃ¤ä²»³Ú¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹âµéMPV¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÖÆâ´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Âç·¿¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬¥é¥¹¥ëー¥Õ¤¬¼«Á³¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¼Ö¼¼Æâ¤òÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¿Ê¤ÎEVµ»½Ñ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÀÇ½¡¡ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈÄ¹µ÷Î¥¥¯¥ëー¥º
140kWh¤ÎÍÆÎÌ¤ò»ý¤ÄCATLÀ½¤ÎÂè3À¤Âå¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖQilin¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï822km¡ÊZEEKR¼Ò¥Æ¥¹¥ÈÃÍ¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¸å¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥¿ー¤Ë¤è¤ëºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï450kW(612ÇÏÎÏ)¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯693Nm¤òÈ¯´ø¡£¼Ö½Å¤Ï2870kg¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤ï¤º¤«4.5ÉÃ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÆ°ÎÏÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·ー¥é¥ÕÎ¨¤¤¤ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¡ÖZeekr Global Design Center(¥¸ー¥«ー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー)¡×¤¬¼ê¤¬¤±¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ËÌ²¤¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ó¤À¼ÖÎ¾¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿MPV¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éCdÃÍ0.27¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¶õÎÏÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä½Ä·¿¥Õ¥£¥ó¹½Â¤¤ÎÂç·¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¡¢1.47m¤ËµÚ¤Ö°ìÂÎ·¿¥Æー¥ë¥é¥¤¥È¥Ðー¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤ÈÀè¿ÊÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/146817/table/13_1_fb10183c1ca15177ee8996d1b5153e70.jpg?v=202510231257 ]
¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤¤Ï ¹ñÆâÈÎÇä¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉÎÎ°è¤ÇÏ¢·È
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³¤³°OEM¤ËÀ½Â¤°ÑÂ÷¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÇF1¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾¦ÍÑEV¤ò»Ô¾ìÅêÆþ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖZEEKR 009¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ»Ô¾ìÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Ç³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉÎÎ°è¤Ç¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÖÎ¾´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾ÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Áí¹çÅª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡§ 2021Ç¯8·î3Æü
ÂåÉ½¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®´Ö Íµ¹¯
»ñËÜ¶â¡§16²¯976Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¡¢»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¡Ë
ËÜ¼Ò¡¡¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃæÆ²»û°ÀÅÄÄ®£¹£³ KRP£´¹æ´Û
¶È¼ï¡¡¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î³«È¯ÈÎÇäµÚ¤Ó´Ä¶ÂÐ±þ·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
Ï¢ÍíÀè¡§ 078-891-7117(ÂåÉ½Áë¸ý)