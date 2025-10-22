第3回 公園をゾンビで埋め尽くせ！ うるま市でハロウィンイベント開催【10/26（日）】
2025年10月26日（日）、沖縄県うるま市の「うまんちゅ健康文化交流広場」にて、第3回となるハロウィンイベント「公園をゾンビで埋め尽くせ！」が開催されます。
イベントWebサイト(https://hirokiteruya.wixstudio.com/zombie)
インスタグラム(https://www.instagram.com/akamichiminami/)
画像は生成AI Geminiで生成したイメージです。
イベントの内容と背景
このイベントは、地域の子どもたちを主役に据え、沖縄県うるま市の「赤道南大通り会」と「赤道東大通り会」が共同で企画する「ゾンビ実行委員会」が主催します。ライフスタイルの変化により希薄になりがちな地域の絆を深め、未来を担う子どもたちに地域を知ってもらうきっかけを提供することを目的としています。
大行列のゾンビの館
ハロウィンという広いテーマではなく、子どもたちにも馴染み深い「ゾンビ」に焦点を絞ることで、仮装の参加しやすさとイベントとしての一体感を高めます。
当日は、子どもたちが泣き叫ぶ大人気の「ゾンビの館（お化け屋敷）」や、誰でもゾンビに変身できる「ゾンビメイクワークショップ」を実施します。また、地域の飲食店などが集まる「出店ブース」も多数用意されます。
ステージイベントは15:00から20:00まで行われ 、司会は具志川高校放送部が務めます 。エイサー、ダンス、新体操、なわとび大会など、多彩なプログラムで会場を盛り上げます。
イベント実施概要
イベント名: 第3回 公園をゾンビで埋め尽くせ！
開催日: 令和7年10月26日（日）
時間: 15:00～20:00
場所: うるま市 うまんちゅ健康文化交流広場(https://maps.app.goo.gl/twnxJGV45bYz2YV77)
主催: ゾンビ実行委員会（赤道南大通り会＆赤道東大通り会）
駐車場: 駐車場の確保はございません。公共交通機関（バス・タクシー）または徒歩でのご来場にご協力ください。
【イベント内容】
- ステージパフォーマンス
- ゾンビの館（お化け屋敷）
- ゾンビメイクワークショップ
- 出店ブース
【ステージプログラム】
司会: 具志川高校放送部
かっしん太鼓(ことぶき学童クラブ) /新体操サークルnikori/ギター少年シンキ/MSOB (エムエスオービー) /Ayapanda/なわとび大会(小学生の部) /なわとび大会(大人の部) /UDDK (うるま市ダブルダッチ KIDS) / TOMMY-T (トミーティー) /具志川中学校ダンス部/ズケヤマセイラ/沖縄市東青年会
etc..