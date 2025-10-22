株式会社伊勢由

銀座呉服屋・伊勢由創業150周年記念事業

和のお稽古処を開設します

呉服屋「伊勢由」(東京都中央区銀座8-8-19 金春通り)は明治11年日本橋若松町に創業し、昭和8年

に銀座・金春通りに拠点を移し、この百余年の間「江戸の粋」を伝承してまいりました。この度令和10年に創業150周年を迎えるにあたり、着物と密接に結びつく日本の伝統芸能、和のお稽古を提供するお稽古処を開設いたします。

第一弾として、講師に落語家・三遊亭楽麻呂(五代目圓楽一門会)を迎えて、日本の伝統芸能である

落語のお稽古を12月14日(日)より開講いたします。

皆さまにより広く日本の伝統文化を知り、着物を身近に感じていただける機会となることを願っており

ます。

「落語を知り、体験しよう」(銀座金春落語協会と伊勢由の共催)

プロの落語家・三遊亭楽麻呂から直接指導を受ける落語のお稽古。6回のお稽古を通して、一つの噺を

完成させ、発表会を通して本物の寄席を体験できます。

開催日(全6回)と講座内容

2025年12月14日(日):落語についての基礎知識と基本的な動作、道具の使い方を学ぼう

2025年12月21日(日):演目の前半部分のレクチャーとお稽古

2026年1月11日(日):演目の後半部分のレクチャーとお稽古

2026年1月25日(日):通し稽古

2026年2月1日(日):リハーサル

2026年2月15日(日):発表会

※講師が現役の落語家であるため、お稽古のスケジュールに関しましては、変更をご相談させていただ

く可能性がございます。ご了承ください。

※道具(扇子と手拭い)は貸し出しいたします。

※服装は自由。発表会は、できるだけ浴衣や着物などの和装でご参加ください。浴衣や着物のご購入

に関しては、ご相談に乗ります。

開催時間

14時-15時(1時間程度)

演目

入門した落語家が最初に教わる演目「子ほめ」「寿限無」「まんじゅうこわい」(5分程度)の中から受講者

に演じたいものを選んでいただきます。

会場

伊勢由2階:東京都中央区銀座8-8-19 金春通り

料金

全6回 税込3万6千円(1回6千円×6回)

定員

10名 ※子供から大人までどなたでもご参加できます。

申込方法

2025年12月10日(水)までにお電話(070-9342-2510)

もしくはメール(konparurakugo@gmail.com)にてお申し込みください。

講師・三遊亭楽麻呂略歴

三遊亭楽麻呂

講師・三遊亭楽麻呂略歴

1963年生まれ。

1982年五代目三遊亭圓楽に入門。

1991年5月真打昇進。

2020年4月-2021年3月NHKラジオ「まいにちロシア語入門編」出演

2023年4月-6月NHKラジオ「カルチャーラジオ」にて講師を務める。

奥州大使、帝京科学大学非常勤講師。

講師・三遊亭楽麻呂より

「自分が話すことで人が笑ってくれる。こんなに楽しいことはありません。日本の古典芸能落語を学ぶことを通じて人を笑わせてみませんか?銀座金春通りの伊勢由さんで稽古をすればあなたも爆笑王!」

伊勢由五代目・和田大より

「伊勢由のある銀座・金春通りは、江戸時代に能楽の金春流の屋敷があったことに由来します。日本の

伝統芸能と縁のある地に和の学校を開設することで、皆さまにより広く日本の伝統文化を知り、着物を

身近に感じていただける機会となることを願っております。」

本件に関するお問い合わせ先

伊勢由(担当:和田) E-mail:konparurakugo@gmail.com Tel:070-9342-2510