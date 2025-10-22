株式会社T&C JAPANが手掛ける3作品が「MUSE Design Awards 2025」において《Gold Winner》及び《Silver Winner》を受賞しました。

株式会社T&C JAPAN

「MUSE Design Awards」は、デザインの新しい価値基準を創造することを目指すInternational Award Associate(アメリカ)が主催する、国際的なデザイン賞です。

デザインを次のレベルに進化させる「ミューズ」のような人材の育成・促進を目的として創設されました。

クリエイティブやデザインの分野における創造性や創意工夫を持つクリエイターに賞が贈られます。

【Gold Winner受賞作品概要】

The Sky Residence - A Floating Stage Where Kyoto Aesthetics

＊以下審査員からの評価を和訳し要約しました。

この空中邸宅は、伝統的な京都の美学と現代的なラグジュアリーが融合した、まさに浮遊するステージのような空間です。

吹き抜けの開放的なリビングスペースには、大胆な銅色のペンダントライトが天井から降り注ぎ、空間に温かみと劇的な印象を与えています。床から天井まで広がる大きな窓からは、都市のパノラマビューが一望でき、内と外の境界を溶かすような設計となっています。

中2階のデザインは、空間に奥行きと流動性をもたらし、機能的でありながらも視覚的な美しさを追求しています。ベージュとブラウンのトーンで統一された家具は、空間全体に落ち着きと洗練された雰囲気を醸し出し、日本の伝統的な美意識である「わび・さび」の精神を感じさせます。

このプロジェクトは、単なる居住空間を超え、住む人のライフスタイルそのものを芸術的に表現した、まさに「浮遊する舞台」として高く評価されました。

作品ページ: https://design.museaward.com/winner-info.php?id=32704

【Silver Winner受賞作品概要】

NEVERLAND - A Cyber-Fantasy Sanctuary Beneath Shibuya

＊以下審査員からの評価を和訳し要約しました。

NEVERLANDは、東京・渋谷の地下に隠された、ファンタジーと現実の境界を溶かす超現実的なナイトクラブです。

SF的な想像力と誘惑的な美学が融合したこの空間は、訪れる人を感覚的な逃避へと誘います。ネオングラデーションとミラーの反射が空間全体に広がり、来場者は一歩足を踏み入れた瞬間から映画のような雰囲気に包まれます。

中央に配置されたDJブースは、六角形のミラーと巨大なLEDフェイスで構成された「仮面の祭壇」として機能し、その両脇には彫刻的なモンスターフィギュアが配置され、美と歪みの間の緊張感を高めています。

バーカウンターには、金色に輝く女性の脚の彫刻がリズミカルに並び、視覚的インパクトと遊び心のある挑発を生み出しています。中央の吹き抜けを囲む階段と手すりには、クリスタルのようなポストとLEDストリップがアクセントとして加えられ、動線そのものが演出された視覚的パフォーマンスとなっています。

上階では、バロック調の赤いレザーソファ、伝統的な日本の花柄天井、アジアンテーマの廊下が共存し、ナイトライフ文化の多様性と境界のない性質を表現しています。

NEVERLANDは単なるクラブではなく、音・光・形が衝突する構築された別世界として、都市における新しい体験の形を提示していると審査員一同が高く評価し、ここにシルバーウィナーを授与します。

作品ページ: https://design.museaward.com/winner-info.php?id=32703(https://design.museaward.com/winner-info.php?id=32703)

Horizon Frame - A Silent Retreat Floating Above the Sea

＊以下審査員からの評価を和訳し要約しました。

この丘陵地の邸宅は、東京南西部の佐島の険しい海岸線に沿って建てられ、地形に溶け込み、建築が風景の一部となるように構想されました。

自然な傾斜に構造を埋め込むことで、居住者だけでなく隣接する住宅のためにも海の眺望を守り、フレームの中に空と海だけが残る静謐な構成を実現しています。

パティオはリビングエリアからインフィニティプールへと緩やかに下り、視覚的に遠くの海へと溶け込んでいきます。軒、ファサードの水平線、広い窓枠は、微妙な建築的境界として機能し、まるで生きたキャンバスのように静かに景色を切り取ります。

そしてこのフレームの中に現れるのが、日本最高峰であり最も崇拝される富士山です。長い間、自然の美しさと精神的崇敬の象徴とされてきた富士山を、自宅から直接眺めることは日本文化において極めて稀で、深く大切にされています。

ここでは、富士山が海と空の間に現れ、風景の中に構成された神聖な軸として、穏やかな中心性と時代を超えた贅沢を提供します。

夕暮れ時には、空と水が一体となり、富士の輪郭が薄れゆく光に対して優しく輝き、自然の微妙な変化が空間に生命を吹き込みます。

プール内には浮遊するBBQラウンジが配置されています。昼間は爽やかな集いの場として機能し、夜には水中照明によって輝く灯籠のように水面上に浮かぶ幻想的な空間へと変貌します。

このデッキは単なる屋外スペースではありません。時間、空、水が人間の知覚と調和する「浮遊する風景」として、再び自然とつながるための空間装置であると審査員一同が感銘を受け、ここにシルバーウィナーを授与します。

作品ページ: https://design.museaward.com/winner-info.php?id=32656

株式会社T&C JAPANとは

「感動創造」の理念のもと、デザイナー秋葉達雄を筆頭に空間デザインのスペシャリスト集団が集結。3D技術やアニメーション技術などを駆使し、デザイン業界における既存概念を覆し新たなイノベーションを創造するグローバルカンパニーとして急成長を続ける。

デザイナー秋葉達雄 Profile

富裕層やVIPなど幅広いトップ層に支持される空間デザイナー。

豊かな色彩感覚や大胆なレイアウトといった表現が高く評価され、米国紙「ニューヨーク・タイムズ」の"Next era leaders 2018"や「ウォール・ストリート・ジャーナル」の"NEXT ERA LEADRES xWSJ2023"に選ばれるなど世界的に注目される。

公式SNS各種

■公式Instagram

https://instagram.com/tandcjapan

【会社概要】

会社名: 株式会社T&C JAPAN

本社所在地: 東京都渋谷区神宮前1-11-11 グリーンファンタジアビル503

代表取締役: 遠藤 哲也

取締役: 大川 祐介

設立: 2015年5月

資本金: 5300万円

取引銀行: きらぼし銀行

事業内容:

住空間 / 商業施設のデザイン・設計・施工

ホームページ:

https://tandc.tokyo

本件の問い合わせ先

株式会社T&C JAPAN

電話番号: 03-6427-3434

お問い合わせ: info@tandc.tokyo