『リネージュ2M』大型アップデート「紅の激戦地：ゴダード」の特設サイトを更新！ゴダードの新地域の情報やINTERLUDEクーポンの内容などを公開！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■「紅の激戦地：ゴダード」特設サイトを更新！実装予定の新地域やINTERLUDE クーポンの内容を公開！

【アップデート日】

2025年10月29日(水)

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202510_update

【概要】

10月29日(水)実施予定の大型アップデート「紅の激戦地：ゴダード」の特設サイトを本日10月22日に更新しました。

オリジン ワールドに実装予定の「ゴダード」の新たな地域、「血の激戦地 東部/西部」「バルカ集団農場/バルカ シレノスの集落」や、「短剣」「オーブ」「弓」の各種トライアンフスキルの詳細、そして、すべてのワールドで実施予定の、INTERLUDEクーポンの内容を公開しています。

さらに、ミッションを達成し製作に挑戦することで、オリジン ワールドでは「ラウルのレジェンド チャレンジ」で「伝説級クラス獲得券(1回)(イベント)」または「伝説級アガシオン獲得券(1回)(イベント)」を、リザーブ ワールドでは「ラウルのヒーロー チャレンジ」で「英雄級アガシオン獲得券(1回)(イベント)」を獲得できるイベントが予定しております。

そのほか、アップデートに関する詳細は、「紅の激戦地：ゴダード」特設サイトをご確認ください。

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NCSOFT

コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2025年10月22日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。