WEBLIFEが「Dotdigital アウトスタンディングパフォーマー賞」を受賞

株式会社ウェブライフ

株式会社ウェブライフ（本社：東京都港区、代表取締役：熊崎隆人、山岡義正、以下ウェブライフ）は、デジタルマーケティングプラットフォームのリーディングカンパニーであるDotdigital Japan合同会社（本社：東京都港区、代表：上崎 理会子、以下Dotdigital）の2025年度表彰において「アウトスタンディングパフォーマー賞」を受賞いたしました。

本賞は、Dotdigitalと連携し「継続的なリード創出」と「確かな成果」を届けたパートナー企業に贈られるもので、ウェブライフはShopifyとDotdigitalを活用したマーケティング運用支援を通じ、EC事業の成長に寄与した実績が高く評価されました。

また、ウェブライフは2024年に「Top Performer」を受賞しており、2年連続での受賞となります。Dotdigitalの発展と拡大に向けて継続的な貢献を果たしてきたことが、今回の選出につながりました。

■ Dotdigitalとの協業による、EC事業者向けマーケティング基盤を構築

ウェブライフ 代表取締役 山岡義正（左）と、Dotdigital CEOのミラン・パテル氏（右）

ウェブライフは、Shopifyを基盤とするECソリューション「BiNDec（バインド・イーシー）」において、Dotdigitalとの連携支援を通じて企業のLTV（顧客生涯価値）の最大化を支援してまいりました。メール、LINEなどマルチチャネルの全体設計や、顧客データに基づくセグメント配信の自動化を体系化することで、企業のマーケティング効率化と持続的な成果創出を実現しています。

マーケティングとコマースを一体化した「成果設計型マーケティング」の構築を支援する取り組みにより、EC事業者が継続的に成果を上げる仕組みを実現した点が高く評価され、今回の受賞に至りました。

■ Shopify Platinumパートナーとして今後の展望

ウェブライフは2025年、Shopify Partner Programにおける最上位ティア「Shopify Platinumパートナー」にも認定されています。

Dotdigitalは、世界4,500社以上の企業に採用されているグローバル標準のマーケティングオートメーションプラットフォームを提供しており、2025年10月には日本法人「Dotdigital Japan合同会社を設立し、日本市場での支援体制を強化しています。

ウェブライフは同社との連携をさらに深め、Shopify × Dotdigitalの両軸によるソリューションを通じて、OMO・グローバル・B2Bなど多様なECモデルの成長支援を推進するとともに、データドリブンかつAIを前提としたマーケティング体制の設計を進め、企業がより本質的な顧客理解と長期的な関係構築を実現できる仕組みづくりに取り組んでまいります。

今回の受賞は、その継続的な成果と信頼関係の深化が認められたものであり、両社のパートナーシップがさらに進化していることを示すものです。

今後もDotdigitalとの協業を通じて、日本企業が持続的に成果を出し続ける「成果設計型マーケティング」の実現を目指してまいります。

【BiNDecとは】

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームを基盤に、独自のノウハウと技術で開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ（バインド・イーシー・アプリ）」としてラインナップ。ECサイトの構築・運用・改善を体系化することで、導入のリードタイム短縮とメンテナンス負荷の軽減を両立します。

現在は、コスメ・アパレル・食品・エンタメ・B2Bなど業種ごとの最適構成を「BiNDec MODEL（バインド・イーシー・モデル）」として仕組み化。さらに、LTV最大化支援やグローバル展開、OMO対応など、あらゆるECビジネスにおける共通課題にも対応すべく進化を続けています。

これまでに400以上のShopifyストアを構築・支援し、単なるサイト制作に留まらない「全体最適型ECソリューション」として、中堅～大手企業の成長を支援しています。

https://bindec.jp/

【株式会社ウェブライフについて】

前身となる株式会社ウェブライフジャパンの時代に、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築をスタート。Shopify公式のパートナーとして多くのEC事業者を支援したとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、株式会社ウェブライフを新設合併し、独自にShopifyアプリを開発、仕組み化したECソリューション「BiNDec」の提供を開始。2023年、Shopify Plus Upgrade Partner of the Year、2025年にはShopify Platinumパートナーに認定。そのほか、ノーコードCMS「BiNDup（バインド・アップ）」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も展開しています。

https://web-life.co.jp/

【Dotdigitalについて】

Dotdigitalは、世界4,500社以上の企業が採用するグローバル標準のカスタマーエクスペリエンスデータプラットフォーム（CXDP）です。 EC・リテール、B2B企業向けのマーケティングオートメーションツールとして、ノーコードでの導入が可能であり、データを最大限に活用した効果的なパーソナライズマーケティングを実現します。 特にEC事業者に向けた売上最大化のための自動化機能を豊富に備えており、Shopify Plusの公式パートナーとしても認定されています。 また、Salesforce、Adobe Commerce（旧Magento）、Microsoft Dynamics 365などの主要プラットフォームとシームレスに連携し、EC・通販事業者がデータを一元管理しながら、適切なタイミングでの顧客アプローチを自動化できます。

https://dotdigital.com/ja/

