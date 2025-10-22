マーケティングをAIに丸投げして売上を最大化する新戦略を公開

■無料ウェビナー

株式会社INFRECT

株式会社INFRECTは、AIを活用してマーケティング業務をまるごと自動化する新時代の手法をテーマにした無料ウェビナー「マーケティングをAIに丸投げして売上最大化する方法とは？」を、

2025年10月24日（金）13:00 - 14:30にオンラインで開催いたします。

☆今すぐセミナーに無料登録する(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaonKUVC9_u4N1udOedvMlAht0riciMhX8ubJShW-PTUx18g/viewform)

■AIが「人の右腕」から「経営パートナー」へ進化

ChatGPTなどの生成AIの登場により、マーケティングの自動化は一気に加速しました。

しかし、実際の現場では「導入しても成果が出ない」「出力の質が低い」という課題も聞かれます。

INFRECTが開発した「KIZUKEY AI」は、こうした限界を超えるために設計された“マーケティング専用AIエージェント”です。

SNS・EC・Web・アプリ・論文など、あらゆるデータを自動収集・分析し、リサーチ、戦略立案、施策実行、効果測定までを一気通貫で実行。

わずか4ヶ月で6,000社超のリードを獲得し、導入企業では「月数百時間の業務効率化」や「初月で200万円の売上増」といった成果が実現されています。

■セミナーの見どころ

本セミナーでは、COOの中澤翼（元IBM Japan）が登壇し、

実際のKIZUKEY AIの活用事例とデモンストレーションを交えながら、

AIを「業務効率化のツール」から「売上を生むチームメンバー」へ変える具体的手法を紹介します。

さらに、2025年11月にローンチ予定の次世代モデル「スーパーエージェント」も先行公開。

この新AIは、仮想PC上でブラウザを自律操作し、

SalesforceやGoogle Analyticsなど外部ツールにアクセスして業務を自動遂行。

人とAIが同じクラウド環境で協業する、まったく新しい概念を実現します。

☆セミナー登録はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaonKUVC9_u4N1udOedvMlAht0riciMhX8ubJShW-PTUx18g/viewform)

■こんな方におすすめ

・限られた人員でマーケティング成果を最大化したい方

・ChatGPTを業務活用しているが成果に直結していない方

・AIを実務レベルで導入・展開したいマーケティング責任者

・最新のAIエージェント・スーパーエージェント技術を知りたい方

■開催概要

日時：2025年10月24日（金）13:00～14:30

会場：オンライン（Zoom開催）

参加費：無料

参加特典：

1. KIZUKEY AI 無料トライアル制限解除

2. 次世代「スーパーエージェント」優先利用権

セミナー申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaonKUVC9_u4N1udOedvMlAht0riciMhX8ubJShW-PTUx18g/viewform)

■登壇者プロフィール

中澤 翼（株式会社INFRECT COO）

早稲田大学卒。IBM Japanにて業務変革・大規模PMを歴任。

現在はINFRECTでAI×マーケティング事業のKIZUKEY AIの成長を牽引し、

リリース4ヶ月で6,000社超のリード獲得を実現。

■会社概要

会社名：株式会社INFRECT

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー13階

代表者：代表取締役 赤谷翔太郎

設立：2020年9月1日

事業内容：AIエージェント開発事業／インフルエンサーマーケティングリサーチ事業

URL：https://company.infrect.io/

製品サイト：https://kizukey.ai/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社INFRECT

広報担当： info@infrect.io

電話：03-6822-4932

セミナー申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaonKUVC9_u4N1udOedvMlAht0riciMhX8ubJShW-PTUx18g/viewform)