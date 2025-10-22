【参加者募集】事業承継を学ぶ「引継ぎカフェトーク」開催！

写真拡大 (全2枚)

株式会社南日本新聞社

鹿児島県は、中小企業の未来を考える事業承継セミナーを県内7会場で実施します。会社の引継ぎを経験した経営者や引継ぎをサポートする専門家のお話を聞いてみませんか？


リアル参加（全会場）とオンライン参加（2会場）があります。


お気軽にご参加ください。


★開催日時★

　１.2025年11月5日(水)　鹿児島市（markMEIZAN）


　２.2025年11月6日(木)　霧島市（霧島商工会議所）


　３.2025年11月7日(金)　屋久島町（屋久島町役場）


　４.2025年11月10日(月)　鹿屋市（リナシティかのや）


　５.2025年11月11日(火)　薩摩川内市（SSプラザせんだい）


　６.2025年11月12日(水)　南さつま市（きやったもんせ南さつま）


　７.2025年11月13日(木)　奄美市（アマホームPLAZA）



　【時間】13時30分～15時30分（7会場同じ）


★プログラム★

　・第三者承継経験者による体験談


　　【講師】有限会社白男川薬局　代表取締役　白男川賢治氏


　　　　　　株式会社南日本引越センター　代表取締役　古木清貴氏


　・M＆A専門家によるポイント解説


　　【講師】株式会社M＆A Biz　代表　辻松律夫氏


　・経験者と専門家によるパネルディスカッション


　・鹿児島県事業承継・引継ぎ支援センターの個別相談会（要予約）





★詳細・お申込みはこちら


　https://373news.com/lifestyle/event/jigyou_syokei/



★お問い合わせ★


南日本新聞社　地域共創室


TEL：099-813-5022（平日10:00～16:00/土日祝日・年末年始を除く）


FAX：099-813-5088


(メール)j-shoukei@373news.com