【参加者募集】事業承継を学ぶ「引継ぎカフェトーク」開催！
株式会社南日本新聞社
鹿児島県は、中小企業の未来を考える事業承継セミナーを県内7会場で実施します。会社の引継ぎを経験した経営者や引継ぎをサポートする専門家のお話を聞いてみませんか？
リアル参加（全会場）とオンライン参加（2会場）があります。
お気軽にご参加ください。
★開催日時★
１.2025年11月5日(水) 鹿児島市（markMEIZAN）
２.2025年11月6日(木) 霧島市（霧島商工会議所）
３.2025年11月7日(金) 屋久島町（屋久島町役場）
４.2025年11月10日(月) 鹿屋市（リナシティかのや）
５.2025年11月11日(火) 薩摩川内市（SSプラザせんだい）
６.2025年11月12日(水) 南さつま市（きやったもんせ南さつま）
７.2025年11月13日(木) 奄美市（アマホームPLAZA）
【時間】13時30分～15時30分（7会場同じ）
★プログラム★
・第三者承継経験者による体験談
【講師】有限会社白男川薬局 代表取締役 白男川賢治氏
株式会社南日本引越センター 代表取締役 古木清貴氏
・M＆A専門家によるポイント解説
【講師】株式会社M＆A Biz 代表 辻松律夫氏
・経験者と専門家によるパネルディスカッション
・鹿児島県事業承継・引継ぎ支援センターの個別相談会（要予約）
★詳細・お申込みはこちら
https://373news.com/lifestyle/event/jigyou_syokei/
★お問い合わせ★
南日本新聞社 地域共創室
TEL：099-813-5022（平日10:00～16:00/土日祝日・年末年始を除く）
FAX：099-813-5088
(メール)j-shoukei@373news.com