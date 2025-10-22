まるごと蟹の旨み　蟹醤味噌ラーメン　新発売

エースコック株式会社

蟹をまるごと発酵・熟成させた調味料「蟹醤(かにびしお)」使用！

蟹の濃厚な旨みが詰まった冬に食べたい味噌ラーメンが新登場！

【発売日・発売地区】2025年11月17日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2025年11月17日より、「まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 冬の味覚の蟹をテーマにした、蟹の旨みが詰まった濃厚味噌ラーメンが新登場！

２. 蟹をまるごと発酵・熟成させた調味料「蟹醤」使用！濃厚な蟹の風味と味わいがとけこんだ濃厚な味噌スープは、寒い季節にピッタリな味わい！もちっとした食感の太めんとの相性も抜群です。

■商品名 ：まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン

■発売日 ：2025年11月17日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：271円（税抜）

冬の味覚のひとつである「蟹」をテーマにした新商品を開発しました。蟹をまるごと塩漬けにして発酵・熟成させた調味料「蟹醤」を使用した、蟹の濃厚な味と香りが利いた味噌ラーメンは、日本の冬の味覚をしっかり楽しめる、寒い季節に思わず食べたくなる一杯です。

【商品特長】

■商品名：まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン

■めん：適度な弾力と滑らかさを併せ持った角刃の太めんです。適度な味付けを施し、食べごたえのあるめんに仕上げました。(湯戻し時間:5分)

■スープ：ポークをベースに蟹醤の旨みを加えた味噌ラーメンスープです。別添の液体スープを加えることでラードのコクが加わり、まろやかなスープに仕上げました。

■かやく：食感の違う二種類の魚肉練り製品（かに足風かまぼこ、カニカマ）、ねぎを加えました。

■パッケージ：「蟹醤」を前面に押し出し商品の特長を訴求しつつ、シズル写真で濃厚な味わいを期待させるデザインです。