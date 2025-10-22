ÅìÂç½Ð¿È¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¥Ð¥ó¥É¡¦Penthouse¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡ªÏ²²¬¿¿ÂÀÏº¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê³Ú¶Ê¡ª¥Ð¥ó¥É¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Õ¾Þ²ñ¤·¤¿¤¤¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤ê¡¢¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤Î¿¥¤ê¤Ê¤¹¥°¥ëー¥ô¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Penthouse¤¬¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¡×¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥êー¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤¹¡£²áµî4¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¸ø¼°SNS¤Ç¤ÎÆ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1.2²¯²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê·èÃÇ¤äÈÖÁÈÆÈ¼«¤Î¥ëー¥ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÀ¸¡¹¤·¤¤Å¸³«¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª¤È¤·¤Æ20～30Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¡×¤Ï¡¢¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌÂ¤¤Â³¤±¤¿´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¿¼¤¯½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤ò¤è¤ê°ìÁØ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Penthouse¤¬¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê²Î»ì¤¬¸ò¤ï¤ë¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÎø°¦ÉÁ¼Ì¡É¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½é²óÊüÁ÷¤Î1½µ´ÖÁ°¤È¤Ê¤ë11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ¤è¤ê¡¢¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë»öÁ°ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡Ø¡ÚÀè¹Ô¸ø³«¡Û4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÉü±ï·Ð¸³¤¢¤ê!?Á°ÅÄÆØ»Ò&¥Ë¥³¥ë&¿ØÆâ¤ÎÀÖÍç¡¹Îø°¦´Ñ¡Ù¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î¡ÈÎø°¦´Ñ¡É¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãPenthouseÏ²²¬¿¿ÂÀÏº(Vo, Gt)¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ë²è¤À¤Ê¤¢¤È¤¤¤ÄÊ¹¤¤¤Æ¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Õ¾Þ²ñ¤·¤¿¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Î¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Penthouse¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ï²²¬¿¿ÂÀÏº(Vo, Gt)¡¢ÂçÅç¿¿ÈÁ(Vo)¡¢Cateen(Pf)¡¢ÌðÌî¿µÂÀÏº(Gt)¡¢Âç¸¶Âó¿¿(Ba)¡¢Ê¿°æÃ¤Åµ(Dr)¤Ë¤è¤ë6¿ÍÁÈ¡É¥·¥Æ¥£¥½¥¦¥ë¡É¥Ð¥ó¥É¡£
ÅìµþÂç³Ø¤Î¥Ð¥ó¥É¥µー¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸½¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢2019Ç¯6·î¤è¤ê³èÆ°³«»Ï¡£
11·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢1st EP¡ÖLiving Room¡×¤Ç¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
2023Ç¯3·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢1st Album¡ÖBalcony¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤Ë¤Æ7°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï2nd Album¡ÖLaundry¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖPenthouse ONE MAN LIVE 2024 ¡ÈLaundry¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¡£
2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØPenthouse ONE MAN LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û "By The Fireplace"¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÎ³Ú¤ò¥ëー¥Ä¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ëÆÈ¼«¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤äCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¦³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î°ÍÍê¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ï¥¹¥ー¥Ü¥¤¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Instagram30Ëü¿Í¡¦TikTok14Ëü¿Í¤Î¸Ä¿Í¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò»ý¤ÄÏ²²¬¿¿ÂÀÏº¤ÈÂçÅç¿¿ÈÁ¤ÎÃË½÷¥Ä¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô140Ëü¿Í¡¦ÁíºÆÀ¸²ó¿ô2²¯²óÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÌó1Ëü3Àé¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²Â³¤±¤ëµ¬³Ê³°¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈCateen¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥ê¥º¥àÂâ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥°¥ëー¥ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¢£ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§ https://abema.tv/video/title/90-1512
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡ÙÆÃÊó±ÇÁüURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p110
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¡Û
¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù»²²Ã¼Ô
¥¢¥¥è¥·¡¦¥æ¥Þ¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¥¢¥¥è¥·¡¦28ºÐ¡¿¥æ¥Þ¡¦24ºÐ¡Ë¡ã¸òºÝ6¥ö·î¡ä
¥±¥ó¥È¡¦¥ê¥ª¥Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¥±¥ó¥È¡¦26ºÐ¡¿¥ê¥ª¥Ê¡¦21ºÐ¡Ë¡ã¸òºÝ2Ç¯¡ä
¥·¥å¥¦¥È¡¦¥¢¥¤¥é¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¥·¥å¥¦¥È¡¦23ºÐ¡¿¥¢¥¤¥é¡¦22ºÐ¡Ë¡ã¸òºÝ1Ç¯¡ä
¥À¥¤¥·¥í¥¦¡¦¥µ¥ä¥«¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¥À¥¤¥·¥í¥¦¡¦30ºÐ¡¿¥µ¥ä¥«¡¦34ºÐ¡Ë¡ã¸òºÝ1Ç¯8¥ö·î¡ä
¥¿¥«¥Þ¥µ¡¦¥ì¥¤¥Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¥¿¥«¥Þ¥µ¡¦31ºÐ¡¿¥ì¥¤¥Ê¡¦27ºÐ¡Ë¡ã¸òºÝ6¥ö·î¡ä
¥ß¥Á¥ë¡¦¥¸¥å¥ó¥Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¥ß¥Á¥ë¡¦29ºÐ¡¿¥¸¥å¥ó¥Ê¡¦26ºÐ¡Ë¡ã¸òºÝ1Ç¯3¥ö·î¡ä
¢¨»£±Æ»þ¤ÎÇ¯Îð¡¢¸òºÝÎò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£