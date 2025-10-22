TVアニメ『Let′s Play クエストだらけのマイライフ』のBlu-ray＆DVD BOXが2026年2月27日(金)に発売決定！！

★累計閲覧数は9億回、全世界の購読者数は 680万人以上 北米大人気のウェブトゥーン漫画が待望のアニメ化！



★ジャケットイラストはXフォロワー数16万人の人気イラストレーターえびも先生の描き下ろし！ その他、音声特典としてオーディオコメンタリーを、映像特典としてノンクレジットOP・EDを収録！


『Let's Play クエストだらけのマイライフ』Blu-ray＆DVD BOX商品情報


【発売日】


2026年2月27日(金)



【価格】


Blu-ray BOX：33,000円（税込）


DVD BOX：31,900円（税込）



【仕様特典】


・えびも先生描き下ろしイラスト



【音声特典】


・オーディオコメンタリー



【映像特典】


・ノンクレジットOP・ED



※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。



『Let's Play クエストだらけのマイライフ』作品情報


【キャスト】


サム・ヤング：花澤香菜


マーシャル・ロー：土屋神葉


チャールズ・ジョーンズ：中村悠一


リンク・ハドソン：杉田智和


アンジェラ・オニール：佐倉綾音


ヴィッキー・ソング：日笠陽子


モニカ・マッケンジー：園崎未恵


ダラス・ハドソン：渡辺 紘


エイブ・カルフーン：辻井健吾


オリビア・スウィート：栗坂南美


エドガー：松田健一郎


ルーシー・ライト：諸星すみれ


ウメッド・パテル：畠中 祐


ディー・パーカー：斎賀みつき


サミュエル・A・ヤング：三宅健太



【スタッフ】


原作：Leeanne M.Krecic (Mongie)


監督：冨安大貴


副監督：森山愛弓


シリーズ構成：松井亜弥


キャラクター原案：えびも


キャラクターデザイン：海老沢咲希


美術監督：池田裕輔


色彩設計：島方亜矢子　鈴木綾乃


撮影監督：山越康司


ビジュアルデザイン：伊東正志　石見優作


編集：神宮司由美


音楽：コーニッシュ


音響監督：三間雅文


企画・プロデュース：スロウカーブ


アニメーション制作：OLM



【ストーリー】


22歳のソフトウェア開発者のサム・ヤングは、幼少期から無類のゲーム好き。


学生時代はゲーム開発にすっかり明け暮れ、


アドベンチャーパズルゲーム『RUMINATE（ルミネイト）』を、満を持してリリースする！



しかし、大人気ゲーム実況者のマーシャル・ローが酷評したことで、


ゲームクリエイターとしての未来は閉ざされる。


さらにマーシャルは、サムの隣の部屋に引っ越してきて──！



サムの会社の上司であるチャールズ・ジョーンズや、


幼馴染で行きつけのカフェ店員のリンク・ハドソンなど、


マーシャルとの出会いを機に、サムと周囲の人間との関係が少しずつ動き出す。



親から過保護に育てられてきた恋愛経験ゼロのサムは、


男性との急接近に戸惑うが、次第に心の殻を破っていく。



人生をかけた最高難易度のゲームを


サムはクリアすることができるのか―――！？