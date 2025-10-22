TVアニメ『Let′s Play クエストだらけのマイライフ』のBlu-ray＆DVD BOXが2026年2月27日(金)に発売決定！！

株式会社ハピネット

★累計閲覧数は9億回、全世界の購読者数は 680万人以上 北米大人気のウェブトゥーン漫画が待望のアニメ化！

★ジャケットイラストはXフォロワー数16万人の人気イラストレーターえびも先生の描き下ろし！ その他、音声特典としてオーディオコメンタリーを、映像特典としてノンクレジットOP・EDを収録！

『Let's Play クエストだらけのマイライフ』Blu-ray＆DVD BOX商品情報

【発売日】

2026年2月27日(金)

【価格】

Blu-ray BOX：33,000円（税込）

DVD BOX：31,900円（税込）

【仕様特典】

・えびも先生描き下ろしイラスト

【音声特典】

・オーディオコメンタリー

【映像特典】

・ノンクレジットOP・ED

※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) Let's Play製作委員会

『Let's Play クエストだらけのマイライフ』作品情報

【キャスト】

サム・ヤング：花澤香菜

マーシャル・ロー：土屋神葉

チャールズ・ジョーンズ：中村悠一

リンク・ハドソン：杉田智和

アンジェラ・オニール：佐倉綾音

ヴィッキー・ソング：日笠陽子

モニカ・マッケンジー：園崎未恵

ダラス・ハドソン：渡辺 紘

エイブ・カルフーン：辻井健吾

オリビア・スウィート：栗坂南美

エドガー：松田健一郎

ルーシー・ライト：諸星すみれ

ウメッド・パテル：畠中 祐

ディー・パーカー：斎賀みつき

サミュエル・A・ヤング：三宅健太

【スタッフ】

原作：Leeanne M.Krecic (Mongie)

監督：冨安大貴

副監督：森山愛弓

シリーズ構成：松井亜弥

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン：海老沢咲希

美術監督：池田裕輔

色彩設計：島方亜矢子 鈴木綾乃

撮影監督：山越康司

ビジュアルデザイン：伊東正志 石見優作

編集：神宮司由美

音楽：コーニッシュ

音響監督：三間雅文

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：OLM

【ストーリー】

22歳のソフトウェア開発者のサム・ヤングは、幼少期から無類のゲーム好き。

学生時代はゲーム開発にすっかり明け暮れ、

アドベンチャーパズルゲーム『RUMINATE（ルミネイト）』を、満を持してリリースする！

しかし、大人気ゲーム実況者のマーシャル・ローが酷評したことで、

ゲームクリエイターとしての未来は閉ざされる。

さらにマーシャルは、サムの隣の部屋に引っ越してきて──！

サムの会社の上司であるチャールズ・ジョーンズや、

幼馴染で行きつけのカフェ店員のリンク・ハドソンなど、

マーシャルとの出会いを機に、サムと周囲の人間との関係が少しずつ動き出す。

親から過保護に育てられてきた恋愛経験ゼロのサムは、

男性との急接近に戸惑うが、次第に心の殻を破っていく。

人生をかけた最高難易度のゲームを

サムはクリアすることができるのか―――！？