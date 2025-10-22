TVアニメ『Let′s Play クエストだらけのマイライフ』のBlu-ray＆DVD BOXが2026年2月27日(金)に発売決定！！
https://letsplay-anime.com/
★累計閲覧数は9億回、全世界の購読者数は 680万人以上 北米大人気のウェブトゥーン漫画が待望のアニメ化！
★ジャケットイラストはXフォロワー数16万人の人気イラストレーターえびも先生の描き下ろし！ その他、音声特典としてオーディオコメンタリーを、映像特典としてノンクレジットOP・EDを収録！
『Let's Play クエストだらけのマイライフ』Blu-ray＆DVD BOX商品情報
【発売日】
2026年2月27日(金)
【価格】
Blu-ray BOX：33,000円（税込）
DVD BOX：31,900円（税込）
【仕様特典】
・えびも先生描き下ろしイラスト
【音声特典】
・オーディオコメンタリー
【映像特典】
・ノンクレジットOP・ED
※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。
『Let's Play クエストだらけのマイライフ』作品情報
【キャスト】
サム・ヤング：花澤香菜
マーシャル・ロー：土屋神葉
チャールズ・ジョーンズ：中村悠一
リンク・ハドソン：杉田智和
アンジェラ・オニール：佐倉綾音
ヴィッキー・ソング：日笠陽子
モニカ・マッケンジー：園崎未恵
ダラス・ハドソン：渡辺 紘
エイブ・カルフーン：辻井健吾
オリビア・スウィート：栗坂南美
エドガー：松田健一郎
ルーシー・ライト：諸星すみれ
ウメッド・パテル：畠中 祐
ディー・パーカー：斎賀みつき
サミュエル・A・ヤング：三宅健太
【スタッフ】
原作：Leeanne M.Krecic (Mongie)
監督：冨安大貴
副監督：森山愛弓
シリーズ構成：松井亜弥
キャラクター原案：えびも
キャラクターデザイン：海老沢咲希
美術監督：池田裕輔
色彩設計：島方亜矢子 鈴木綾乃
撮影監督：山越康司
ビジュアルデザイン：伊東正志 石見優作
編集：神宮司由美
音楽：コーニッシュ
音響監督：三間雅文
企画・プロデュース：スロウカーブ
アニメーション制作：OLM
【ストーリー】
22歳のソフトウェア開発者のサム・ヤングは、幼少期から無類のゲーム好き。
学生時代はゲーム開発にすっかり明け暮れ、
アドベンチャーパズルゲーム『RUMINATE（ルミネイト）』を、満を持してリリースする！
しかし、大人気ゲーム実況者のマーシャル・ローが酷評したことで、
ゲームクリエイターとしての未来は閉ざされる。
さらにマーシャルは、サムの隣の部屋に引っ越してきて──！
サムの会社の上司であるチャールズ・ジョーンズや、
幼馴染で行きつけのカフェ店員のリンク・ハドソンなど、
マーシャルとの出会いを機に、サムと周囲の人間との関係が少しずつ動き出す。
親から過保護に育てられてきた恋愛経験ゼロのサムは、
男性との急接近に戸惑うが、次第に心の殻を破っていく。
人生をかけた最高難易度のゲームを
サムはクリアすることができるのか―――！？