「TVガイドStage Stars vol.31」が好評につき増刷決定！ ミュージカル『刀剣乱舞』 ～静かなる夜半の寝ざめ～より、新木宏典×山崎晶吾×加藤大悟×木原瑠生×水江建太×佐奈宏紀が表紙を飾る

株式会社東京ニュース通信社「TVガイドPERSON」の新シリーズとして誕生した、舞台作品の魅力と俳優の新たな一面に迫るビジュアルマガジン「TVガイドStage Stars」の最新「vol.31」が増刷決定！ 全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。「TVガイドStage Stars vol.31」（東京ニュース通信社刊）

発売前より話題を呼んでいた「TVガイドStage Stars vol.31」が、好評につき増刷することが決定した。表紙には、12月に上演を控えるミュージカル『刀剣乱舞』 ～静かなる夜半の寝ざめ～より、にっかり青江役の新木宏典、五月雨江役の山崎晶吾、山姥切国広役の加藤大悟、へし切長谷部役の木原瑠生、山姥切長義役の水江建太、後家兼光役の佐奈宏紀が美麗なキャラクター扮装で登場。巻頭特集では、10周年公演を経て挑む本公演への意気込みを、新木×山崎×加藤、木原×水江×佐奈の2組に分かれて語りつくす。

裏表紙＆巻末特集には、舞台『忘却バッテリー』でバッテリーの役を演じる田中涼星と荒牧慶彦が登場。同じ事務所であり、お互いをよく知る2人だからこその絆を感じるインタビューは必見だ。

そのほか、太田基裕×牧島輝、糸川耀士郎×笹森裕貴、高橋怜也、新木宏典、ミュージカル「忍たま乱太郎」第15弾再演「走れ四年生！ 戦え六年生！ ～閻魔岳を駆け抜けろ～」からは湯本健一×渡辺和貴×新井雄也×坂垣怜次×鈴木祐大×反橋宗一郎といった、舞台や映像作品で活躍する俳優が続々登場。

それぞれの魅力を最大限に解放させたスタイリッシュなポートレートや扮装での写真の数々が、俳優の新たな一面を引き出している。これまでに見たことのない表情の数々を、ぜひお楽しみいただきたい。

俳優同士が「今、改めて話したい人」とじっくりと対談する好評連載「SPECIAL Combination」では、共に「劇団番町ボーイズ☆」のメンバーとして活動する坪倉康晴と菊池修司がトーク。劇団番町ボーイズ☆第15回本公演「祈蛸異聞」の見どころもたっぷりと語り合う。

石川凌雅がさまざまなコンテンツへの挑戦を通じて、俳優として、一人の男性としてスキルアップしていく好評連載「石川凌雅のHow to do？」は、ついに最終回を迎える。最後のテーマとなったのは「三味線」。和装に身を包んだ石川の新しい一面をキャッチする。

また、これからの活躍が期待される注目の俳優を紹介する「UP&COMING STAR」には石川志泉、特別インタビュ―「FEATURE ARTICLE」には松田岳が登場。

さらに、兵庫県・丹波市に本店を構える菓子店「やながわ」のこの秋注目のスイーツを、丹波市観光アンバサダーの新木宏典がレポート。実際に味わい、お菓子に込められた思いに迫る。

【TVガイド Stage Stars vol.31限定版】、2種発売

◆アニメイト限定版

通常版とは表紙/裏表紙絵柄が異なる、アニメイトでしか入手できない限定版となります！

商品名：TVガイド Stage Stars vol.31アニメイト限定版

表 紙：ミュージカル『刀剣乱舞』 ～静かなる夜半の寝ざめ～ 新木宏典×山崎晶吾×加藤大悟×木原瑠生×水江建太×佐奈宏紀

裏表紙：田中涼星×荒牧慶彦

※表紙/裏表紙絵柄は、通常版と異なります。

購入特典：ミュージカル『刀剣乱舞』 ～静かなる夜半の寝ざめ～ 新木宏典×山崎晶吾×加藤大悟×木原瑠生×水江建太×佐奈宏紀 ポストカード1枚 + 田中涼星×荒牧慶彦 生写真1枚 2枚セット（A）

※2枚セット（B）とは絵柄が異なります。

対象店舗：アニメイト（通販・実店舗含む）

アニメイト限定版のご購入については下記HPをご覧ください。

※実店舗での販売および通販予約分のお届けは、11月中旬以降を予定しております。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3255912/

◆セブンネットショッピング限定版

通常版とは表紙/裏表紙を飾るキャストが異なる、セブンネットショッピングでしか入手できない限定版となります！

商品名：TVガイド Stage Stars vol.31 セブンネットショッピング限定版

表 紙：太田基裕×牧島輝

裏表紙：糸川耀士郎×笹森裕貴

※表紙/裏表紙絵柄は、通常版と異なります。

※表紙/裏表紙絵柄人物は、通常版と異なります。

購入特典：太田基裕×牧島輝 生写真1枚 + 糸川耀士郎×笹森裕貴 生写真1枚 生写真2枚セット

対象店舗：セブンネットショッピング

セブンネットショッピング限定版のご購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107646502

通常版購入特典

・アニメイト（通販・実店舗含む）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3255913/

購入特典：ミュージカル『刀剣乱舞』 ～静かなる夜半の寝ざめ～ 新木宏典×山崎晶吾×加藤大悟×木原瑠生×水江建太×佐奈宏紀 ポストカード1枚 + 田中涼星×荒牧慶彦 生写真1枚 2枚セット（B）

※2枚セット（A）とは絵柄が異なります。

※実店舗での販売および通販予約分のお届けは、11月中旬以降を予定しております。

・タワーレコード（WEB・渋谷店）

https://tower.jp/item/7087901

購入特典：坪倉康晴×菊池修司 生写真2枚セット

・ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16246272

購入特典：石川凌雅 生写真2枚セット

【注意事項】

※10月22日現在

※限定版および特典付きの販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※【TVガイド Stage Stars vol.31アニメイト限定版】と【TVガイド Stage Stars vol.31セブンネットショッピング限定版】、【TVガイド Stage Stars vol.31】がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※【TVガイド Stage Stars vol.31アニメイト限定版】の表紙/裏表紙以外は【TVガイド Stage Stars vol.31】と同じ内容となります。

※【TVガイド Stage Stars vol.31セブンネットショッピング限定版】の表紙/裏表紙以外は【TVガイド Stage Stars vol.31】と同じ内容となります。

【紙版 商品情報】

「TVガイドStage Stars vol.31」

●発売日：2025年10月17日（金）＜好評発売中＞

●定 価：1,980円

●表 紙：新木宏典×山崎晶吾×加藤大悟×木原瑠生×水江建太×佐奈宏紀

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「TVガイドStage Stars vol.31」

●配信日：2025年10月下旬以降順次配信開始予定

●価 格：1,980円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「TVガイドStage Stars vol.31」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



