FPM Milano、オフィシャルサイトにて新コンテンツ「TIMELESS JOURNEY」を公開＜10月22日(水)正午公開＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤 広幸）が展開するイタリア・ミラノ発のラグジュアリーラゲッジブランド「FPM Milano（エフピーエム ミラノ）」は、京都・東山に佇む〈ザ・ホテル青龍 京都清水〉を舞台に撮影した新ビジュアルコンテンツ「TIMELESS JOURNEY」を、本日2025年10月22日(水)12:00（正午）より公式サイトにて公開いたしました。

歴史を刻む建築の重厚な佇まいに、アルミ製ラゲッジの放つメタリックの輝きが静かに溶け込み、FPM Milanoの精緻なものづくりと“旅の本質”を際立たせています。

撮影場所：ザ・ホテル青龍 京都清水（京都府京都市東山区清水二丁目204-2）公開媒体：FPM Milano 公式サイト京都企画 第一弾公開日：2025年10月22日(水) 正午

■コンテンツ概要

「TIMELESS JOURNEY」は、FPM Milanoが新たに始動するビジュアルプロジェクト。ブランドが大切にする“TIMELESS（タイムレス）＝時を超えて愛される旅”という価値観をもとに、世界各地の街やホテルを舞台に“旅が紡ぐ記憶とスタイル”を表現していきます。その記念すべき第一弾として、京都・清水の〈ザ・ホテル青龍 京都清水〉にて撮影を実施。長い年月を経て再生された歴史的建築と、FPM Milanoのクラフツマンシップが重なり合い“TIMELESS JOURNEY＝時間を超える旅”というテーマを象徴する世界観を描き出しています。

公開URL：https://fpmjapan.com/Page/Feature/2025/1022/?plan=FPM251022journey

続く第二弾は、京都の街並みを舞台にした新ビジュアルを〈2025年11月5日(火)正午〉公開予定。

“時間を超える旅”の物語は、次のステージへと続きます。

BANK trunk on wheels \413,600BANK spinner55M \332,200BANK spinner68 \366,300 / エラスティックバンド \19,800BANK spinner68 \366,300 / レザーハンドル \19,800 (1本)

■ザ・ホテル青龍 京都清水について

京都・東山、世界遺産 清水寺のほど近くに佇むヘリテージホテル。昭和8年に建てられた清水小学校の校舎を保存・再生し、歴史的建築の趣を残しながら、現代的な快適さと美意識を融合しています。「記憶を刻み、未来へつなぐ」をコンセプトに、かつて学び舎であった空間に新たな息吹を吹き込み、京都の時を超える魅力を体現。敷地面積は約7,000平方メートル 、客室は全48室。往時の意匠を随所に残したクラシカルな客室と、モダンデザインを採り入れた客室が調和し、それぞれ異なる表情を見せます。一部の客室からは八坂の塔を望むことができ、静謐な空気とともに京都の街並みを一望。館内には、旧講堂を「保存・活用」したレストラン「restaurant library the hotel seiryu」や、京都の街を見渡すルーフトップバー「K36 The Bar & Rooftop」、宿泊者専用ラウンジなどを併設。歴史とモダニティが交錯する空間で、唯一無二の滞在体験を提供します。2020年の開業以来、グッドデザイン賞をはじめとする建築・デザイン賞を受賞し、世界的ホテル世界的ホテルコンソーシアムに加盟。京都が誇る文化と建築美を現代に受け継ぐ、記憶に残るホテルです。

■FPM Milanoについて

1946年にイタリア・ミラノで創業したプレミアムラゲッジブランド。重厚なアルミニウムボディと独自のロック構造、クラシックとモダンが融合したデザインにより、世界中の旅人を魅了していす。“旅＝人生”というコンセプトのもと、FPM Milanoのスーツケースは単なる移動手段ではなく、スタイルそのものとして支持を集めています。

■ブランド情報

公式サイト：https://fpmjapan.com/

Instagram：@fpmmilano_jpn(https://www.instagram.com/fpmmilano_jpn/?__pwa=1)

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61572616027316

■本件に関するお問い合わせ先

FPM Milanoショールーム

MAIL：pr@fpmjapan.com