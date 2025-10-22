横浜国立大学 『常盤祭』にてAOKIが「就活応援ブース」を出展！

ぴあ株式会社

エンターテインメントを軸に地域活性に取り組むぴあ株式会社は、株式会社AOKIによる「地元横浜への地域貢献」と「大学生の就職活動応援」を目的とした取り組みに賛同し、2025年11月1日(土)・2日(日)に横浜国立大学 常盤台キャンパスで開催される「常盤祭」における、『就活に役立つ情報満載の学生応援ブース』の出展を支援いたします。

株式会社AOKIはお客様の入学・就職・入社、そしてその先のライフステージに寄り添うことで、末永くご愛顧いただける関係を築くことを目指しております。その中で、これから社会へ羽ばたく学生の皆様の就職活動という重要な節目を応援したいという想いから、今回の出展が実現しました。また、横浜市都筑区に本社を置く企業として、地域社会の発展に貢献する活動の一環でもあります。

本ブースでは、これから就職活動を始める学生や、準備を進めている学生に向けて、楽しみながら自己分析や情報収集ができる参加型の企画を多数ご用意しています。AOKIの担当者によるスーツの着こなし術の解説や、豪華景品が当たる抽選会などを通じて、学生の皆様の就職活動を全力で応援します。

■「AOKI 就活に役立つ情報満載の学生応援ブース」イベント概要

● 出展期間：

・2025年11月1日(土) 10:00～16:30

・2025年11月2日(日) 10:00～14:30

●場所：

・横浜国立大学 常盤台キャンパス 学生センター前

■ブース企画内容

１. あなたの強みが見つかる！「就活必勝診断」

簡単なチャートテストに答えるだけでご自身の強みがわかる性格診断です。診断結果はカードにしてプレゼント。自己分析の第一歩として、ぜひご活用ください。

２. AOKI公式LINE登録で参加！「豪華景品が当たる大抽選会」

AOKIの公式LINEアカウントを友だち登録いただいた方を対象に、ハズレなしのガラポン抽選会を実施。横浜と関わりのある景品もご用意しています。

３. 横国生がモデルで登場！「現役AOKI社員による就活スーツ着こなしトークライブ」

「第一印象で差をつけたい」「スーツの着こなしマナーがわからない」そんな悩みを解決するトークライブを開催。横浜国立大学の学生にもモデルとしてご登場いただき、AOKIの担当者が好印象を与えるスーツの着こなしポイントを解説します。

４. AOKIの社会貢献活動をご紹介

サステナブルな社会の実現を目指す、AOKIのSDGsへの取り組みなどをパネルでご紹介します。

■横浜国立大学 大学祭 開催概要

●日時：

・2025年10月31日(金) 13:00～20:30

・2025年11月 1日(土) 9:00～20:30

・2025年11月 2日(日) 9:00～15:00

●開催場所：

・横浜国立大学 常盤台キャンパス

●主催：

・横浜国立大学 大学祭実行委員会