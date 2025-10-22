「SMRの可能性とBWRX-300の導入状況」と題して、日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社 原子力国際技術本部 本部長 森脇 正直氏によるセミナーを2025年11月28日(金)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

【SSKセミナー】


小型モジュール炉（SMR）の可能性とBWRX-300の導入状況


～日立GEベルノバニュークリアエナジーの取組み～


─────────────────────────────



[講　師]


日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社


原子力国際技術本部　本部長　森脇　正直　氏



[日　時]


２０２５年１１月２８日（金）　午後４時～６時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


急拡大する電力需要、脱炭素社会の実現、エネルギー安全保障という観点から、安定的な脱炭素電源としてSMR（Small Modular Reactor）が新たな選択肢として注目されている。


カナダ・オンタリオ州では、西側諸国で初めてとなるSMRとして、GE Vernova Hitachi Nuclear Energy（GVH）が推進するBWRX-300の建設が、Ontario Power Generation（OPG）社のダーリントンサイトで開始された。


本セミナーでは、BWRX-300の技術的な特徴や導入状況について紹介すると共に、SMRが持つ可能性と直面する課題を整理し、BWRX-300がそれらの課題にどのように対応しようとしているのかについても解説する。



１．日立GEベルノバニュークリアエナジー社の紹介


２．SMRの可能性


３．SMRの課題


４．BWRX-300の技術概要


５．OPGプロジェクトを含めたBWRX-300導入状況


６．まとめ


７．質疑応答／名刺交換





