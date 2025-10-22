中学受験界のトップ識者が一堂に集結！「with class 中学受験Fes」2025年12月6日（土）開催決定

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）が運営する、子育て／教育系メディア「with class」は、2025年12月6日（土）に、中学受験を考える保護者を対象とした総合イベント「with class 中学受験Fes」を講談社（東京都文京区音羽）にて開催いたします。

■ イベント開催の背景

with classは、子育て・教育を中心に、住まいや時短術など暮らしをラクに豊かにする情報を発信するウェブメディアで、将来の選択肢を広げる教育情報を求める保護者から高い支持を得ています。

2024年には、with class初のリアルイベント「with class Fes 2024 Spring」を開催し、来場者アンケートでは「今後、同様のイベントに行ってみたいと思った」が90.9％という高評価をいただきました。続く11月の「with class Fes 2024 Autumn」も大盛況を博しました。

このたび、2025年3月発売以降、半年以上もAmazonの家庭教育雑誌部門で1位（2025年10月21日時点）を獲得し、高い評価を受けているwith class MOOK（第一弾『「賢い子」の親が本当にやっていること』）の第二弾、『知識ゼロから「中受」のすべてが一冊でわかる！中学受験準備大全』の発売を記念し、中学受験に特化した初の総合イベントを開催する運びとなりました。

■ イベントの特徴

1. 中学受験界のトップ識者が一日限りで大集結

信頼の厚い中学受験専門家、人気YouTuber、現役医学生まで、多彩な視点から中学受験を語る豪華メンバーが登壇します。

2. 選べるセミナー形式で効率的に情報収集

各セミナーからご家庭のニーズに合わせて参加するプログラムを選択可能。「これから中学受験を考え始める」ご家庭から「まさに受験真っ只中」の親御さんまで、幅広い対象に対応しています。

3. すぐに実践できる具体的ノウハウを提供

塾選び、学校選び、家庭学習法、親の関わり方、夫婦の連携など、明日から役立つ実践的な情報をお届けします。

■ 開催概要

イベント名： with class 中学受験Fes

開催日時： 2025年12月6日（土）10:30～16:45（受付開始10:10）

会場： 講談社H棟 N201会場／N202会場

〒112-8001 東京都文京区音羽2-12-21（東京メトロ有楽町線・護国寺駅すぐ）

主催： 株式会社講談社 with class編集部

参加費： 各セミナー有料

特設サイト：https://withonline.jp/with-class/education/topics-parenting/vXfe5(https://withonline.jp/with-class/education/topics-parenting/vXfe5)

■ セミナープログラム（開催時間順）

【10:30-11:30】

「東大卒スーパー家庭教師『軍師』の中学受験戦略 限られた時間とお金の使い方…それが戦略だ！」

登壇者：長谷川智也

「子どもの才能を伸ばす家庭には理由がある！"夫婦ワンチーム度"を高める実践ワークショップ」

登壇者：じママ

【11:45-12:45】

「中学受験で必要なのは『学力』！幼少期の賢さを"学力"にシフトするために親ができることは？」

登壇者：佐藤ママ（佐藤亮子）

「過去問を実例にプロ講師が本音トーク！小学校受験と中学受験、どう違う？どちらがいい？」

登壇者：大原英子／矢野耕平

【14:00-15:30】

「中受のプロが教える！塾選び・自宅学習・親の関わり…中学受験で押さえておきたい基本のキ！」

登壇者：西村創／菊池洋匡／ユウシン

【15:45-16:45】

「塾無しで開成合格！→現役医学生ぎん太の生トーク！とことん子ども目線！やる気を引き出す親の伴走術」

登壇者：ぎん太

■ 「with class」について

「with class」は、講談社が運営する子育て・教育を中心に、住まいや時短術など暮らしをラクに豊かにする情報を発信するウェブメディアです。

特に子育て・教育に焦点を当てたInstagram「with class mama」では、ママインフルエンサー60名のメンバーで総フォロワー数450万人を抱える、ママ世代最大級の影響力を与えるメディアとなっています。

公式サイト： https://withonline.jp/with-class

Instagram： @withclass_mama

■ チケット購入・最新情報

チケット購入方法や最新情報は、with class公式サイトおよびwith class mama公式Instagram（@withclass_mama）にて随時公開してまいります。

イベントハッシュタグ： #withclassfes