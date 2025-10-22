転がしテクニック満載の『ワンス・アポン・ア・塊魂　イマとムカシにくわしいガイドブック』が2025年12月22日（月）に発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「ファミ通の攻略本」ブランドにて、『ワンス・アポン・ア・塊魂 イマとムカシにくわしいガイドブック』を、2025年12月22日（月）に刊行いたします。

『塊魂』14年ぶりの家庭用ゲーム最新作『ワンス・アポン・ア・塊魂』の魅力を、ぎゅっと塊にした公式ムック本が2025年12月22日に発売決定！ 本書では、お久しぶり＆初めてのみなさんの役立つ遊び方の基本をはじめ、塊を大きくするためのテクニックを徹底的にわかりやすく紹介。もちろんステージやメイツ、素敵コレクションの情報もバッチリ掲載予定です。さらに、全メイツの超かわいいポーズを収めた小冊子「メイツ図鑑」の付録付き！ ぜひご予約のうえ、お買い求めください。

概要

【書 名】ワンス・アポン・ア・塊魂 イマとムカシにくわしいガイドブック

【発売日】2025年12月22日（月）

【定 価】1,650円（本体1,500円＋税）

【仕 様】A4判、96ページ（付録小冊子B6：72ページ）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも電子版を配信予定

●詳細・予約はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000187/

（Amazonページ）

https://www.amazon.co.jp/dp/4047338311

スペシャルなグッズがセットになったebtenDXパックも発売予定！

ECサイト「エビテン[ebten]」では、毎週異なるメイツたちの魅力を楽しめる2026年の週めくりカレンダー「ワタシハダレデショウ週めくりカレンダー2026」 が付いたスペシャルなebtenDXパックも発売！ なんと両面フルカラーで120ページの大ボリューム。1年間をメイツたちと共に過ごせます。 こちらは数に限りがありますので、ご予約はお急ぎ推奨です！

●ebtenDXパック商品情報

商品名：『ワンス・アポン・ア・塊魂 イマとムカシにくわしいガイドブック』ebtenDXパック

発売日：2025年12月22日（月）

価 格：4,730円（本体4,300円+税）

同梱物：ワタシハダレデショウ週めくりカレンダー2026

カレンダー仕様：対応年月：2025年12月22日～2026年12月31日／卓上タイプ／サイズ：180×125mm／両面カラー120ページ＋表紙／素材：紙

商品ページURL：https://ebten.jp/p/7015025122201

Once Upon A KATAMARI(TM)& （C）Bandai Namco Entertainment Inc.

ファミ通の攻略本について

「大丈夫。ファミ通の攻略本だよ。」をキャッチフレーズに、ゲームの攻略本やビジュアルブック、コミックスなどを刊行する「ファミ通」ブランドの1レーベルです。『週刊ファミ通』をはじめとするファミ通グループの企画力や編集力を活かし、 ゲームをより深く楽しむための書籍を数多く生み出しています。

公式X（Twitter）：https://twitter.com/FD_books_info/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp