「月刊ザテレビジョン」創刊30周年イヤー企画！新日本プロレス・棚橋弘至選手がプロレスラーとしては史上初！レモンを手に初表紙！！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛）が発行する『月刊ザテレビジョン』は、2025年3月で創刊30周年イヤーに突入しました。

11月21日(金)発売号では、2026年1月4日に開催される新日本プロレスの東京ドーム大会「WRESTLEKINGDOM20」での現役引退を表明している、プロレスラー棚橋弘至選手が表紙を飾る特別号を制作。豪華特典付きで販売いたします。

11/21発売 月刊ザテレビジョン首都圏版2026年1月号 棚橋弘至ファイナルロード限定Ver.

11月21日(金)発売の「月刊ザテレビジョン」では、「月刊ザテレビジョン首都圏版2026年１月号『棚橋弘至ファイナルロード限定Ver.』」を発売します。

2026年1月4日に開催される「WRESTLE KINGDOM20in東京ドーム」にて現役を引退する、新日本プロレス・棚橋弘至選手が「ザテレビジョン」の表紙についに登場！プロレスラーがレモンを持つ表紙はザテレビジョン史上初となります。

特集ページでは、棚橋選手のロングインタビューや、2026年1月4日にデビューする東京五輪金メダリスト・ウルフ アロン選手のインタビューなど盛りだくさん。

またくりぃむしちゅー有田哲平さん、チュートリアル福田充徳さんほか、プロレス好き芸能人が魅力をレクチャーする企画など、これからプロレスを見る方でも楽しめる内容となっています。

【ご予約は下記から！】

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX791KWC/

アスマート：https://www.asmart.jp/shop/njpw/product/10048403

闘魂ＳＨＯＰ水道橋店でも発売！

「棚橋弘至ファイナルロード限定Ver.」特典

「棚橋弘至×ザテレビジョン限定フォトブック」

初レモンを記念し、センターに8ページの「棚橋弘至レモンフォトブック」を封入。コスチューム姿の「エースレモン」をはじめ、社長姿での「プレジデントレモン」、シャツに身を包んだ「セクシーレモン」、さまざまな棚橋弘至さんの姿をお楽しみいただけます！

月刊ザテレビジョン首都圏版２０２６年１月号「棚橋弘至ファイナルロード限定Ver.」

発売日：2025年11月21日(金)

特別価格：800円(税込)

発行：株式会社KADOKAWA

※ 番組表は首都圏版となりますが、各取扱い書店＆オンラインにて各地で発売予定です。「棚橋弘至×ザテレビジョン限定フォトブック」を除く、その他の中面特集（「プロレス特集」を含む）は、表紙になる1月号増刊に限らず、1月号全版で共通の内容が掲載されます。

※ 特集内容、特典デザインはイメージです。