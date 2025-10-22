《開催レポート》株式会社ブルーアドバンス、法令遵守体制の強固を目的とした消費者契約法に関する研修を実施

株式会社ブルーアドバンス

株式会社ブルーアドバンス（所在地：大阪府大阪市西区京町堀1-4-3 TCF肥後橋ビル2F／代表取締役：小谷靖弥）は、安心・安全・誠実な企業運営を基盤に、法令遵守体制をより強固にするため、営業社員を対象にコンプライアンス研修を実施しました。

■背景

近年、住宅設備業界においては、お客様のライフラインに関わる重要な契約が増加しており、企業には高いコンプライアンス意識と誠実な対応が求められています。

ブルーアドバンスでは、「安心・安全・誠実な企業運営」を理念に掲げ、契約時の説明責任・適正販売・アフターサポートまでを一貫して高水準に保つための社内体制づくりを進めています。

■研修の目的と内容

本研修では、消費者契約法の基礎知識から違反するNG対応例、そして営業現場における実践的な対応例までを取り上げました。

特に、「不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事項の不告知」の3点を重点テーマとして取り上げ、それぞれの該当性が問題となり得る具体的対応例について理解を深めました。

質疑応答や研修後のアウトプットなどを通じ、現場での判断力と倫理観の向上を図りました。

■今後の取り組み

ブルーアドバンスは、今回の研修を通じて得た学びを全社的に共有し、継続的な法令教育を実施してまいります。

今後も「安心・安全かつ誠実な企業運営」を軸に、信頼される企業としての体制強化と、再生可能エネルギーを通じた持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

■監修・協力

弁護士法人フォーカスクライド（代表弁護士：佐藤康行 弁護士：新留治）

https://fcd-lawoffice.com

■会社概要

会社名：株式会社ブルーアドバンス

所在地：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-3 TCF肥後橋ビル2F

代表者：代表取締役社長 小谷 靖弥

設立 ：2024年3月

URL ：https://blue-advance.co.jp

事業内容：総合エネルギー事業 太陽光発電や風力発電等を利用した販売機器及び、蓄電池システム、オール電化システムの販売