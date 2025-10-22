SHIBUYA TSUTAYAに『推しまだ』グッズ上陸！TSUTAYA EBISUBASHIでの1周年記念グッズPOPUPが好評につき、11月1日（土）より渋谷でも販売決定！

株式会社サイバーエージェント マンガIP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）が運営する縦読み漫画のコンテンツスタジオ「STUDIO ZOON（スタジオズーン）」は、オリジナル作品『推しの一途すぎる執着を、私はまだ知らない』（通称『推しまだ』）がリリース1周年を記念してTSUTAYA EBISUBASHI B1F 大阪IP書店で実施したPOP UPが大好評だったことを受け、この度SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店でも新たなグッズを追加し、2025年11月1日（土）よりPOP UPを開催いたします。

作品はコチラ：https://manga.line.me/product/periodic?id=S145408

■新グッズにアレキサンドライトの等身大抱き枕追加決定

作中に飛鳥が抱えていたアレキサンドライトの等身大抱き枕を、この度追加販売することが決定いたしました。裏面はアレキサンドライトの色気全開の衣装と表情で現在作成中です。

完成デザインについては、追って公式Xにて発表いたしますのでご確認ください。

『推しまだ』公式X：https://x.com/oshi_mada

■ノベルティのご案内

今回も店舗でご購入のうえSNSにて商品について投稿いただいた方全員に、オリジナルポストカードをプレゼントいたします。

また、TSUTAYA EBISUBASHI B1F 大阪IP書店で配布したオリジナルステッカーが好評につき在庫がなくなってしまったため、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店では新たにオリジナルの名刺を作成いたしました。

こちらも店舗で無料で配布しておりますのでぜひお越しの際はお持ち帰りください。

オリジナル名刺在庫切れとなったオリジナルステッカー多くの方にフォトスポットをご利用いただきました

●オフライン販売について

イベント開催期間中は、実際の商品をお手元でご覧いただけます。

期間 ：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

場所 ：SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店

（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6 Q Front, B2F-8F）

公式HP ：https://shibuyatsutaya.tsite.jp/

●オンライン販売について

引き続き、Cyber Goods Store(サイバーグッズストア)内でも販売いたします。

販売URL：https://cyber-goods-store.jp/shop/product_categories/oshi_mada

※お届けにお時間がかかる可能性がございます。

■商品ラインナップ

1．抱き枕

両面印刷のアレキサンドライト等身大抱き枕をご用意しました。表面は作中のままに、裏面は思わずドキッとさせられるデザインとなっております。

サイズ：W500mm×H1800mm

〈種類/価格〉

添い寝抱き枕-アレキ \20,000

●注意事項

※販売はサイバーグッズストアのみとなります。

※本商品は受注生産となるためお届けまでお時間をいただく可能性があります。

※受注販売期間：11月1日～11月30日予定

2．クリアファイル

新書影を使用したクリアファイルを追加で1種類ご用意いたしました。

本体サイズ：A4

〈種類/価格〉

クリアファイル-アリアシトリン \700

3．アクリルキーホルダー

TSUTAYA EBISUBASHI B1F 大阪IP書店で好評だったアクリルキーホルダーを、追加で3種類ご用意いたしました。

サイズ：約80mm

〈種類/価格〉

アクリルキーホルダー-アリアアレキ１. \950

アクリルキーホルダー-アリアアレキ２. \950

アクリルキーホルダー-アリアシトリン \950

※価格は全て税抜価格となります。

■STUDIO ZOONについて

STUDIO ZOON（スタジオズーン）は縦読み漫画コンテンツスタジオです。様々なサービスの提供を通じて培ってきたノウハウと最新技術を活用し、世界で愛されるコンテンツを生み出すことを目指してまいります。公式X：https://x.com/zoon_studio公式サイト：https://zoon.jp/studio公式TikTok：https://www.tiktok.com/@studio.zoon公式note：https://note.com/studiozoon(https://x.com/zoon_studio%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%9Ahttps://zoon.jp/studio%E5%85%AC%E5%BC%8FTikTok%EF%BC%9Ahttps://www.tiktok.com/@studio.zoon%E5%85%AC%E5%BC%8Fnote%EF%BC%9Ahttps://note.com/studiozoon)

■本リリースに関するお問い合わせ

広報担当：城戸梨沙

zoon_pr@cyberagent.co.jp



