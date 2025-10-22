【TAC】USCMA（米国公認管理会計士）日本語試験26年2月・5月試験情報も公開！「日本語試験にも対応-TACオンラインセミナー 10/24（金）19:00～」開催

TAC株式会社USCMA試験 無料新コースオンラインセミナー

USCMA（米国公認管理会計士）の日本語試験の合格を目指す方必見！日本語試験が2026年2月、5月に複数回実施が決まりました。「試験の最新傾向」「効率的な勉強法」「自分に合ったコース」が分かるTAC新コースオンラインセミナーを開催いたします。ご興味ある方は是非、ご参加ください。

1）セミナー内容

・日本語試験の最新情報：2025年・2026年試験概要や出題傾向

・合格のための戦略：効果的な学習法や試験対策のポイントを紹介

・最新コースの詳細：USCMA試験の日本語試験にも対応したコースのカリキュラムや特徴を紹介

・個別相談：ウェビナー終了後にZoomのQ&Aで、あなたの質問に直接回答

２）参加者限定特典

入会金10,000円免除券：今すぐ始めたい、TACが初めての方を応援！

USCMA講座受講料割引券：お得に学べる特別クーポンをプレゼント

３）開催概要

日時：2025年10月24日（金）19:00～20:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

申込方法：下記リンクよりお申し込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscma/uscma_gd_idx.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscma/uscma_gd_idx.html)

オススメ動画

阿辺講師による解説動画「演習ソフト」もAIで日本語対応！

Beckerオンライン演習ソフトは世界トップクラスの受験指導校であるBecker社とTACだから成し得た本試験と近似したインターフェースでの問題演習ができるソフトです。

TACの阿辺講師が分かりやすく利用方法を動画で紹介いたします。

▶【解説動画】https://youtu.be/2FLi8Obroas?si=KLo8fWy_sC33vL-_

講師紹介

阿辺 聡 講師阿辺 聡（あべ さとし）講師

USCMA講座・USCPA講座

平成15年より資格の学校TACにて日商簿記1級の講師、その後、平成18年よりUSCPA（米国公認会計士）講座講師となり現在に至る。大手監査法人勤務の会計士として実務経験も有しており、平成20年には日商簿記検定試験との親和性が高くUSCPA試験への橋渡し的な位置づけとしてもオススメのUSCMA（米国公認管理会計士）やEA（米国税理士）の資格講座を立ち上げ講師として活躍している。明るくわかりやすい口調の講義で定評がある。

保有資格

米国公認会計士（ワシントン州登録）、日商簿記検定１級、全経上級、BATIC（国際会計検定）(R)コントローラー

《資格の学校TAC USCMA講座 公式SNS情報》

■X 国際資格（総合案内）URL： https://x.com/tac_kokusai

■X 国際資格（講師のつぶやき）URL： https://x.com/uscpa_teacher

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/