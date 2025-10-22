【TAC】USCMA（米国公認管理会計士）日本語試験26年2月・5月試験情報も公開！「日本語試験にも対応-TACオンラインセミナー 10/24（金）19:00～」開催
USCMA試験 無料新コースオンラインセミナー
USCMA（米国公認管理会計士）の日本語試験の合格を目指す方必見！日本語試験が2026年2月、5月に複数回実施が決まりました。「試験の最新傾向」「効率的な勉強法」「自分に合ったコース」が分かるTAC新コースオンラインセミナーを開催いたします。ご興味ある方は是非、ご参加ください。
1）セミナー内容
・日本語試験の最新情報：2025年・2026年試験概要や出題傾向
・合格のための戦略：効果的な学習法や試験対策のポイントを紹介
・最新コースの詳細：USCMA試験の日本語試験にも対応したコースのカリキュラムや特徴を紹介
・個別相談：ウェビナー終了後にZoomのQ&Aで、あなたの質問に直接回答
２）参加者限定特典
入会金10,000円免除券：今すぐ始めたい、TACが初めての方を応援！
USCMA講座受講料割引券：お得に学べる特別クーポンをプレゼント
３）開催概要
日時：2025年10月24日（金）19:00～20:00
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
申込方法：下記リンクよりお申し込みください
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscma/uscma_gd_idx.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscma/uscma_gd_idx.html)
オススメ動画
阿辺講師による解説動画
「演習ソフト」もAIで日本語対応！
Beckerオンライン演習ソフトは世界トップクラスの受験指導校であるBecker社とTACだから成し得た本試験と近似したインターフェースでの問題演習ができるソフトです。
TACの阿辺講師が分かりやすく利用方法を動画で紹介いたします。
▶【解説動画】https://youtu.be/2FLi8Obroas?si=KLo8fWy_sC33vL-_
講師紹介
阿辺 聡 講師
阿辺 聡（あべ さとし）講師
USCMA講座・USCPA講座
平成15年より資格の学校TACにて日商簿記1級の講師、その後、平成18年よりUSCPA（米国公認会計士）講座講師となり現在に至る。大手監査法人勤務の会計士として実務経験も有しており、平成20年には日商簿記検定試験との親和性が高くUSCPA試験への橋渡し的な位置づけとしてもオススメのUSCMA（米国公認管理会計士）やEA（米国税理士）の資格講座を立ち上げ講師として活躍している。明るくわかりやすい口調の講義で定評がある。
保有資格
米国公認会計士（ワシントン州登録）、日商簿記検定１級、全経上級、BATIC（国際会計検定）(R)コントローラー
《資格の学校TAC USCMA講座 公式SNS情報》
