『SHINOBI 復讐の斬撃』が初登場！最大80%オフ「セガ ハロウィンセール」開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ ハロウィンセール」を開催中です。

今回のセールでは、Metacriticユーザースコア8.6を記録し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が20%オフで初登場します。

再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』デラックス・エディションが60％オフ、『ソニックオリジンズ』にプレイアブルキャラクターやゲームギアタイトルを加えてさらにパワーアップさせた『ソニックオリジンズ・プラス』が33%オフで登場します。

また、アトラスからは、人気3DダンジョンRPG『世界樹の迷宮』シリーズの初期3タイトルを美しく、遊びやすくした『世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER』が50%オフでラインナップされています。

セール対象タイトルや割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/)をご確認ください。

セール終了日は、PlayStation(TM)Store が2025年11月5日（水）、ニンテンドーeショップが11月4日（火）となります。

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く８』デラックス・エディション

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『ソニックオリジンズ・プラス』

(C)SEGA

■Nintendo Switch(TM)『世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER』

※このタイトルのニンテンドーeショップでのセールは、11月２日（日）までとなります。

(C)ATLUS. (C)SEGA.

ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/(https://www.sega.jp/special/sale/)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。