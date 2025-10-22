『恋せよまやかし天使ども』の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社




キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『恋せよまやかし天使ども』のアイテムを発売決定！


下記サイトにて10月22日（水）から予約開始です。




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2025年10月22日（水）12:00 ～ 2025年11月12日（水）23:59まで


■出荷予定日：2026年2月上旬予定




『恋せよまやかし天使ども』より新商品が発売決定◎




講談社デザート連載の完璧女子×完璧男子のだましあい(!?)ラブ


『恋せよまやかし天使ども』より新商品が発売決定！💗🏹



見ているだけでキュンキュンしちゃう、


ファン必見のアイテムがたくさん登場します (ハート)




この機会をお見逃しなく！





～～商品ラインナップご紹介～～










(C)卯月ココ／講談社





※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！






＜会社概要＞


シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部





＜事業概要＞


アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売